Чего ожидают зарубежные СМИ от переговоров Трампа, Зеленского и лидеров Европы

Чего ожидают зарубежные СМИ от переговоров Трампа, Зеленского и лидеров ЕвропыГости попытаются убедить Трампа отказаться от пророссийских позиций
18 августа в 20:15 мск состоится двусторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом в Вашингтоне. В этот же день, в 22:00 мск в в Белом доме начнется встреча Трампа и Зеленского с европейскими лидерами.
Переговоры Трампа и Зеленского станут первой очной встречей лидеров в Вашингтоне с февраля, когда они поссорились в присутствии прессы из-за разных взглядов по вопросам разрешения российско-украинского конфликта. «Ведомости» собрали ожидания от предстоящих переговоров в западных СМИ.
«Трамп примет Зеленского и нескольких европейских лидеров, чтобы обсудить условия потенциального мирного соглашения, которое он обсуждал с Путиным на встрече в прошлую пятницу на Аляске. Ожидается, что США сосредоточатся на территориальных уступках, которых требует Россия, а Киев будет стремиться получить возможные гарантии безопасности. Союзники обеспокоены тем, что у них мало возможностей противостоять требованиям Трампа, против которых может выступить Украина, и они скептически относятся к тому, что Путин действительно хочет мира. Еще одна проблема – это сам Трамп: он хочет заключить быстрое мирное соглашение, но не дает четкого представления о том, как этого добиться. Во время телефонного разговора в выходные Трамп сообщил лидерам других стран, что он готов к участию США в предоставлении гарантий безопасности Украине, сообщили другие источники, знакомые с ситуацией».
«Похоже, Трамп стремится как можно скорее заключить сделку. Зеленский призвал Трампа усилить санкции против России, если трехсторонняя встреча [лидеров США, Украины и России] не состоится. Представители Белого дома надеются организовать эту трехстороннюю встречу на этой неделе, хотя дата и место пока не определены».
«Зеленский не будет одинок, как во время своего первого визита в Белый дом в феврале, когда он попал в засаду и был унижен Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом, которые пытались запугать его, чтобы он уступил требованиям Москвы. На этот раз украинский лидер приезжает в Вашингтон в сопровождении команды европейских лидеров, в которую входят британский политик Кир Стармер, немецкий политик Фридрих Мерц и французский политик Эммануэль Макрон, сочетающие экономическое и военное влияние с проверенными отношениями с Трампом. Их задача будет заключаться в том, чтобы использовать свое личное и коллективное влияние, чтобы убедить президента отказаться от пророссийских позиций, которых он придерживался всего пару часов под влиянием Путина в субарктической зоне в пятницу».
«Никогда прежде мы не видели, чтобы так много мировых лидеров собрались в Белом доме в столь короткие сроки для проведения подобной встречи, да еще и при таком влиятельном и непредсказуемом президенте. Скорость, с которой она [встреча] была организована, поражает. Дипломатический источник назвал это поспешное собрание "естественным" – очевидным следующим шагом после саммита на Аляске. Европейцев в зале до этого не было. Сегодня они будут доминировать в зале. Есть ли риск, что Дональд Трамп почувствует себя загнанным в угол? <...> Скорее всего, он будет наслаждаться моментом, считая себя великим организатором. И в этом он будет прав. Независимо от того, был ли его дипломатический процесс неуклюжим или продуманным – а споры на эту тему будут продолжаться, – нет никаких сомнений в том, что он создал условия для диалога. <...>
Приготовьтесь к тому, что повторения февраля не будет: Зеленский знает, что тогда он плохо сыграл. Повторение маловероятно, не в последнюю очередь потому, что американский президент, в типичной для Трампа манере, похоже, соглашается на то, за что он критиковал Зеленского еще в феврале – на гарантии безопасности до окончания конфликта».
«На данный момент, похоже, Зеленскому придется взвесить, сможет ли он привести свою страну с собой, если уступит территории России (часть которых все еще находится в руках Украины), или же он и его люди смогут понести расходы, связанные с потенциальным вызовом Трампу в борьбе за Нобелевскую премию мира, и скажут "нет". Если бы он выбрал второе, прекратил бы президент США немедленно всю оставшуюся американскую поддержку Украины, например в виде военной помощи и обмена разведданными? Если бы это произошло, в какой степени европейские союзники Зеленского смогли бы вмешаться и заполнить пробелы, образовавшиеся в результате полного ухода США? Перед ним стоит почти невероятно трудный выбор».
«На встрече в понедельник в Белом доме г-н Зеленский будет вынужден ответить на предложение России и на возможность того, что г-н Трамп снова будет воспринимать его как препятствие на пути к миру. После саммита на Аляске в пятницу Трамп заявил, что Зеленский, который категорически отверг идею передачи территории, должен заключить сделку, чтобы положить конец конфликту».
«Будущее Украины может зависеть от поспешно организованной встречи в понедельник в Белом доме, на которую президент Украины Владимир Зеленский пригласил выдающихся европейских лидеров, чтобы продемонстрировать президенту США Дональду Трампу единый фронт против России. Европейские политические тяжеловесы не участвовали в саммите Трампа с президентом России Владимиром Путиным в прошлую пятницу <...>. Прибыв всей группой, они надеются избежать таких провалов, как февральская встреча Зеленского в Овальном кабинете, где Трамп отчитал его за недостаточную благодарность за американскую военную помощь. Эта встреча также является проверкой отношений Америки с ее ближайшими союзниками после того, как Европейский союз и Великобритания согласились на повышение тарифов Трампом отчасти потому, что хотели заручиться его поддержкой в вопросе Украины».
«На повестке дня обсуждение возможных гарантий безопасности в стиле НАТО, которые потребуются Украине для прочного мира с Россией. Президент России Владимир Путин категорически против вступления Украины в НАТО, однако команда Трампа заявила, что российский лидер готов к тому, что союзники согласятся защищать Украину».
«Через два дня после встречи Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске, которая не привела ни к какому соглашению о прекращении огня, несмотря на амбиции президента США, европейские лидеры пытаются создать блок вокруг Киева. Приглашенный Дональдом Трампом на встречу с ним в понедельник в Вашингтоне, Владимир Зеленский на этот раз будет сопровождаться полудюжиной его коллег. Таким образом они надеются избежать повторения фиаско, которое ознаменовало предыдущую встречу глав двух государств в феврале прошлого года в Овальном кабинете».
«Президент Украины может положить конец конфликту "почти сразу" – так утверждает президент США Трамп. Но на каких условиях? Перед встречей с Трампом президент Украины Зеленский подчеркнул, что для него важно. Сначала разговор с главой Кремля Владимиром Путиным на Аляске, теперь встреча с <...> Зеленским и другими европейскими лидерами: президент США Дональд Трамп хочет договориться о мирном соглашении по Украине. При этом он теперь явно дистанцируется от Киева».