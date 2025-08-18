Чего ожидают зарубежные СМИ от переговоров Трампа, Зеленского и лидеров Европы

«Никогда прежде мы не видели, чтобы так много мировых лидеров собрались в Белом доме в столь короткие сроки для проведения подобной встречи, да еще и при таком влиятельном и непредсказуемом президенте. Скорость, с которой она [встреча] была организована, поражает. Дипломатический источник назвал это поспешное собрание "естественным" – очевидным следующим шагом после саммита на Аляске. Европейцев в зале до этого не было. Сегодня они будут доминировать в зале. Есть ли риск, что Дональд Трамп почувствует себя загнанным в угол? <...> Скорее всего, он будет наслаждаться моментом, считая себя великим организатором. И в этом он будет прав. Независимо от того, был ли его дипломатический процесс неуклюжим или продуманным – а споры на эту тему будут продолжаться, – нет никаких сомнений в том, что он создал условия для диалога. <...>