Трамп завершил двусторонние переговоры с Зеленским

Трамп завершил двусторонние переговоры с ЗеленскимОн пообещал предоставить Украине необходимую защиту, а также позвонить Путину
Президент США Дональд Трамп перед началом встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме подчеркнул важность долгосрочного урегулирования конфликта, пообещал обеспечить Украину всем необходимым и сообщил о планах позвонить лидеру РФ Владимиру Путину после переговоров. Об этом он рассказал журналистам в Овальном кабинете.
В своем вступительном слове Трамп заявил, что уже было много полезных обсуждений, и отметил значительный прогресс по многим вопросам, направленным на урегулирование конфликта.
«У нас была хорошая встреча, как вы знаете, совсем недавно с президентом России. И я думаю, есть вероятность, что из этого что-то выйдет. А сегодняшняя встреча очень важна. Здесь, насколько я понимаю, семь очень влиятельных лидеров из Европы, и мы встретимся с ними сразу после этой встречи», — сказал он.
Зеленский в свою очередь поблагодарил Трампа за приглашение, готовность провести переговоры вместе с европейскими лидерами, личные усилия, направленные на прекращение. Он также передал письмо от своей жены первой леди Меланье Трамп.
Ожидания от переговоров
В ходе общения с прессой Трамп заявил, что Зеленский может почти сразу закончить конфликт с Россией, если захочет.
«У нас будет встреча. Если все сложится удачно, сегодня у нас будет трехсторонняя беседа, и я думаю, есть реальный шанс положить конец войне», — сказал он.
На вопрос, если сегодня не будет достигнуто никакого соглашения, можно ли считать это «концом пути», а значит и концом поддержки Вашингтона.
«Я никогда так не скажу. Это никогда не конец пути. Люди гибнут, и мы хотим это остановить. Я считаю, что есть хорошие шансы», — сказал он. — Я знаю президента [Зеленского], я знаю себя, и я верю, что Владимир Путин хочет завершить конфликт».
Трамп отказался отвечать, чью сторону он занимает.
«Я не хочу это комментировать глубоко, я здесь только как посредник. Это не моя война, это война [бывшего президента США] Джо Байдена — он во многом ответственен за ее начало. Мы хотим закончить ее хорошо для всех, особенно для народа Украины, который сильно пострадал», — объяснил он.
О долгосрочном мире
Трамп подчеркнул, что соглашение должно обеспечивать долгосрочный мир на Украине.
«Если будет мир, мы обеспечим его долгосрочность. Мы говорим о долгосрочном мире, не о двух годах с последующим возобновлением конфликта. Мы будем работать с Россией и Украиной, чтобы все сработало. И я уверен, что если мы достигнем мира, он будет успешным», — сказал он.
Комментируя ранние инициативы по немедленному прекращению боевых действий, Трамп отметил, что хотя и считает это хорошей концепцией, так как это остановило бы гибель людей, но признал, что стратегически иногда одна из сторон может не хотеть этого.
О гарантиях безопасности
Трамп заявил, что США обещают обеспечить «очень хорошую защиту и безопасность» Украины.
На уточняющий вопрос, будут ли гарантии безопасности включать американские войска, Трамп сказал: «Мы сообщим позже сегодня».
«Мы встречаемся с семью ведущими лидерами великих стран, и они все будут вовлечены. Будет много помощи в вопросах безопасности. Европа — первая линия обороны, но мы тоже поможем», — сказал он.
Трамп подчеркнул, что все хотят окончания конфликта — включая Путина и Зеленского.
«Думаю, весь мир устал от этого. Я завершил шесть войн и надеялся, что эта будет проще, но она непростая. Есть много причин, и о них будут говорить долго», — добавил он.
После завершения двухсторонней встречи Трамп и Зеленский начали переговоры с участием европейских лидеров.