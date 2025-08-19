Кризис отношений Баку и Москвы усугубляется с ударом по объектам SOCAR

Отношения Баку и Москвы с конца прошлого года не демонстрируют признаков нормализации. В Баку уже 50-й день ожидают суда российские граждане. Кроме того, Москву обвиняют в атаках на объекты азербайджанской госкомпании SOCAR в Одесской области. Как передает азербайджанский портал Oxu.az, в результате этого удара 18 августа уничтожены все 17 резервуаров SOCAR, насосная станция, операторские и технические помещения нефтебазы, вмещавшей более 16 000 куб. м топлива.