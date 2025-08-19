Трамп, Зеленский и его союзники обсудили ситуацию на Украине

Трамп не является проводником российской позиции и не будет биться за нее как за свою, говорит руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Виктория Журавлева. Президент США позиционирует себя как нейтрального посредника, его задача – выслушать позиции обеих сторон и найти точки пересечения. На встрече с европейскими лидерами он выслушает, с чем они не согласны и чего хотят, огласит им, что Путин предложил ему на саммите на Аляске, и предложит компромисс. По мнению эксперта, это будет «промежуточная встреча» и на ней вряд ли примут российскую позицию на сто процентов. Ждать, что Трамп «прогнется» под европейцев, не стоит – свою позицию он воспринимает как срединную и будет ее отстаивать, заключает Журавлева.