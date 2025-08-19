Газета
Трамп, Зеленский и его союзники обсудили ситуацию на Украине

Киев и европейцы выступили против российских предложений
Глеб Мишутин
Иван Касякин
Лидеры ЕС приехали просить президента США
Лидеры ЕС приехали просить президента США / Alex Brandon / AP Photo

Президент США Дональд Трамп 18 августа провел встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским. После этого он отдельно принял в Белом доме союзников Киева. На переговоры прибыли канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьеры Великобритании Кир Стармер и Италии Джорджа Мелони, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Финляндии Александр Стубб.

«Еще так много европейских лидеров не собиралось одновременно. Для меня большая честь принимать их у себя!» – написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Также приехали в Вашингтон председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте, известный своим подчеркнуто восхищенным отношением к лидеру США.

Трамп лично встретил Зеленского на крыльце Белого дома. Президент Украины был одет в черную куртку, похожую на пиджак, и черную рубашку. Их беседа проходила в гостиной: в ней с американской стороны принял участие вице-президент Джей Ди Вэнс.

В прошлый раз Зеленский явился на переговоры с Трампом в свитере. Тогда Трамп раскритиковал Зеленского, а вице-президент назвал его «неблагодарным агитатором за демократов». После этого в начале марта Зеленский после проведенной с ним работы со стороны европейских лидеров заявил, что сожалеет о случившемся и заявил о желании «работать под сильным руководством президента Трампа, чтобы добиться прочного мира».

Американские СМИ и представители Евросоюза (ЕС) опасались, что на встрече Трампа с Зеленским повторится февральский инцидент, когда переговоры по подписанию соглашения об украинских недрах с американским президентом и Вэнсом превратились в эмоциональную перепалку. Но на этот раз начало переговоров прошло в спокойной обстановке. 

Перед Зеленским теперь стоит непростой выбор: либо соглашаться на быструю сделку, если она будет предложена, либо рисковать снова прогневать Трампа, писало Bloomberg. 

Президент США заявил Зеленскому, что встреча на Аляске с президентом России Владимиром Путиным была обнадеживающей. Он выразил уверенность в возможности трехсторонней встречи для дальнейшей работы. По словам Трампа, он думает, что Путин стремится к миру, урегулирование должно быть устойчивым и, хотя мира хотят стороны конфликта и весь мир, сроки его установления невозможно оценить. 

Трамп пообещал оказать Украине большую помощь в сфере безопасности, но не конкретизировал какую. Зеленский же заявил, что украинская армия нуждается в перевооружении и он приветствует намерения поставлять Киеву оружие. «Мы ничего не раздаем, мы продаем оружие», – заявил в связи с этим Трамп. 

Вслед он добавил, что Украина не будет в НАТО и речь о недопустимости ее членства в блоке шла «задолго до президента Путина». При этом Зеленский не ответил на вопрос журналистов, готов ли тот к территориальным уступкам. А Трамп уже позже, на встрече с европейскими лидерами, заявил, что будет учитываться и нынешняя линия соприкосновения на фронте.

Сделка, как писали американские СМИ, может включать в себя невыгодные для Киева позиции. Так, сообщалось, что российская сторона может согласиться на мир, если ВСУ полностью выйдут из ДНР, а в Херсонской и Запорожской областях конфликт будет заморожен. Кроме этого Москва в своем видении мирного урегулирования требует официального статуса русского языка на Украине или в ряде ее регионов, а также соблюдения прав Украинской православной церкви, подвергающейся нападкам властей.

При этом и Россия, и США согласились на предоставление гарантий безопасности Украине, что является основным и самым сложным политическим условием урегулирования конфликта. Для Москвы неприемлемо размещение контингентов войск НАТО на Украине. На встрече Урсула фон дер Ляйен предложила гарантии для Киева вне НАТО по типу ст. 5 устава альянса о взаимопомощи при нападении на одного из членов организации. При этом Россия ранее якобы предложила кандидатуру Китая как одного из гарантов безопасности Украины, писали СМИ.

Идею трехсторонней встречи поддержал и Макрон. В то же время он предложил обсуждать завершение конфликта с участием Европы.

Трамп не является проводником российской позиции и не будет биться за нее как за свою, говорит руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Виктория Журавлева. Президент США позиционирует себя как нейтрального посредника, его задача – выслушать позиции обеих сторон и найти точки пересечения. На встрече с европейскими лидерами он выслушает, с чем они не согласны и чего хотят, огласит им, что Путин предложил ему на саммите на Аляске, и предложит компромисс. По мнению эксперта, это будет «промежуточная встреча» и на ней вряд ли примут российскую позицию на сто процентов. Ждать, что Трамп «прогнется» под европейцев, не стоит – свою позицию он воспринимает как срединную и будет ее отстаивать, заключает Журавлева. 

Так называемая европейская тройка – Мерц, Макрон и Стармер – сделали ставку на коллективную дипломатию и, соответственно, на «слаженную и несгибаемую позицию единого европейского фронта», отмечает заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов. По мнению европейцев, любые переговоры о мире должны проходить с участием Украины. Цель-максимум евродипломатии: настоять на приостановке возможных «мирных инициатив Аляски», включающих территориальные уступки. Но позиция европейских лидеров хрупка и нестабильна из-за любви Трампа к импровизациям и его готовности обсуждать то заморозку фронта, то де-факто признание российским Крыма и отказ от вступления Украины в НАТО. В результате ход переговоров зависит от одного человека, а не от «системной мощи Европы», резюмирует эксперт.

