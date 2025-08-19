Делегация Госдумы во главе с Володиным на этой неделе посетит Китай

Визиты парламентской делегации в Китай показывают, что продолжается сотрудничество в рамках восточного вектора, говорит политолог Алексей Макаркин: «Если Северная Корея – это теперь больше военный союзник, то Китай прежде всего союзник по БРИКС. КНР претендует на то, чтобы быть одним из мировых центров влияния, и Россия выстраивает отношения с ней на разных уровнях». Россия сейчас начала стремительно выстраивать отношения с США – но прежде всего на уровне глав государств, отмечает эксперт: «И непонятно, что будет в будущем. Но на уровне парламентов сотрудничество с США в ближайшее время вряд ли возможно. С Китаем же сотрудничество более предсказуемое».