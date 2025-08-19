Делегация Госдумы во главе с Володиным на этой неделе посетит Китай

Делегация Госдумы во главе с Володиным на этой неделе посетит КитайНа прошлой неделе спикер нижней палаты ездил в Северную Корею
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в конце недели посетит Китай во главе думской делегации. Об этом «Ведомостям» рассказали двое собеседников на Охотном Ряду. Рабочий визит продлится несколько дней, рассказывает один из собеседников. По его словам, планируется, что делегация Госдумы посетит Пекин и Чанчунь. О том, что депутаты поедут в КНР, знает и еще один собеседник в нижней палате.
В Китае депутаты во главе с Володиным были 21–23 ноября 2023 г. с официальным визитом. Кроме него в делегацию входили первый вице-спикер Иван Мельников (КПРФ), вице-спикер Александр Бабаков («Справедливая Россия»), руководители фракций «Новые люди» Алексей Нечаев и ЛДПР Леонид Слуцкий и др. Они посетили Пекин и Нанкин. В столице КНР Володин возложил цветы к памятнику народным героям на площади Тяньаньмэнь, посетил Музей Коммунистической партии Китая (КПК), а позже встретился с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Чжао Лэцзи. Также с делегацией встретился и председатель КНР Си Цзиньпин. В Нанкине депутаты пообщались с секретарем комитета КПК провинции Цзянсу Синь Чансином и посетили университет.
Делегация Думы посещала Китай и в марте 2025 г., группу возглавлял Бабаков. Тогда депутаты принимали участие в третьем заседании совместной депутатской рабочей группы при Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального собрания России и ВСНП. В апреле делегация Госдумы во главе с вице-спикером от «Новых людей» Владиславом Даванковым приняла участие в Форуме политических партий Шанхайской организации сотрудничества в Китае.
В юбилейные дни ко Дню Победы в мае 2025 г. в Госдуме Мельников принимал делегацию Китайского народного общества дружбы с заграницей во главе с его председателем Ян Ваньмином. А лидер КПРФ Геннадий Зюганов входил в состав российской делегации, когда в те же дни в России находился с визитом председатель КНР. Си на церемонии официальной встречи в Кремле кратко пообщался с Зюгановым.
В августе Володин уже совершал зарубежный визит – 14 августа в Пхеньяне он встречался с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном. Туда он приезжал с официальным визитом по приглашению Верховного народного собрания КНДР. Володин встречался и с председателем президиума Верховного народного совета Северной Кореи Цой Рён Хэ, на встрече «обсуждались новые форматы межпарламентского взаимодействия», сообщала пресс-служба нижней палаты.
«Ведомости» направили запрос в управление пресс-службы и информации Госдумы с вопросом о том, действительно ли делегация Госдумы во главе с Володиным планирует в ближайшее время посетить Китай.
Визиты парламентской делегации в Китай показывают, что продолжается сотрудничество в рамках восточного вектора, говорит политолог Алексей Макаркин: «Если Северная Корея – это теперь больше военный союзник, то Китай прежде всего союзник по БРИКС. КНР претендует на то, чтобы быть одним из мировых центров влияния, и Россия выстраивает отношения с ней на разных уровнях». Россия сейчас начала стремительно выстраивать отношения с США – но прежде всего на уровне глав государств, отмечает эксперт: «И непонятно, что будет в будущем. Но на уровне парламентов сотрудничество с США в ближайшее время вряд ли возможно. С Китаем же сотрудничество более предсказуемое».
Помощник президента Юрий Ушаков говорил, что Владимир Путин в конце августа – начале сентября посетит Китай. Это же подтверждал и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Сам президент также подтверждал планы о поездке в Китай. «Я с удовольствием воспользуюсь приглашением председателя КНР и приеду в Китай с визитом в связи с окончанием Второй мировой войны и победой над милитаристской Германией и Японией, поучаствую и в саммите ШОС», – говорил Путин в июне. Саммит ШОС пройдет 31 августа – 1 сентября в Тяньцзине.
«Синьхуа» сообщало, что 17 августа состоялась вторая комплексная репетиция торжеств в честь 80-летия победы на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Всего в репетиции принимали участие около 40 000 человек. Торжественные мероприятия запланированы на 3 сентября.