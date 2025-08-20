Мэры малых городов предпочитают писать в соцсетях о праздниках и похоронах

От муниципалитетов часто требуют дублировать то, что пишут на региональном уровне, не адаптируя подчас это к местной специфике, отметил президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Кроме того, нет понимания, о чем может и о чем не может говорить власть, поэтому она говорит в основном о себе и о заведомо социально одобряемых вещах, в то время как интересны сообщения, где речь идет о конфликтах и спорных ситуациях, полагает он. «Реинкарнация советских подходов к некой беспроблемности, она и в целом по стране имеет место, а в муниципальной повестке проявляется наиболее ярко. Когда либо сплошные поздравления, либо, как часто бывает в местных СМИ, негативные новости сводятся к резонансным ДТП», – подчеркнул эксперт.