В Красноярском крае не удалось оспорить губернаторский закон о реформе МСУ

В Красноярском крае не удалось оспорить губернаторский закон о реформе МСУКонфликты вокруг ликвидации двухуровневой системы продолжаются и в других регионах
Красноярский краевой суд отказал 19 августа в удовлетворении объединенного иска депутатов местных советов и жителей к главе региона Михаилу Котюкову и законодательному собранию Красноярского края об отмене принятого 15 мая губернаторского закона о местном самоуправлении (МСУ). Всего за три с половиной недели с момента его внесения в региональный парламент (21 апреля) был ликвидирован нижний уровень муниципалитетов (поселения). Этим же законом был укрупнен верхний уровень (районы, часть из которых сливают друг с другом, преобразуются в округа).
С иском в краевой суд об отмене закона «О территориальной организации местного самоуправления в Красноярском крае» в конце июля обратились депутаты Сухобузимского района и 21 житель Манского района, а также красноярский политолог Алексей Аксютенко. Истцы настаивали на том, что реформу якобы провели по закону «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», который вступил в силу только спустя месяц – 19 июня. Кроме того, они обратили внимание, что, согласно ст. 131 Конституции, изменение границ муниципальных округов допускается с учетом мнения граждан, которое в данном случае, по мнению оппонентов губернаторского закона, не учли. Ответчик же настаивал, что реформа МСУ не изменила границы существующих территорий, а лишь образовала новые.
Котюкова в суде не было, его интересы представляли начальник экспертного отдела управления территориальной политики губернатора Светлана Цепелева и начальник отдела информационно-аналитического обеспечения правового управления губернатора Константин Горбачев, отмечает издание NGS24.RU. «Объединение не является видом преобразования», – возражала на обвинения противников реформы сторона главы региона.
Мотивировочная часть отказного решения станет известна 25 августа, после этого местные депутаты будут обжаловать его, написал в Telegram-канале по итогам заседания Аксютенко. «Удивила позиция представителей губернатора, которые буквально заявляли, что права жителей края в связи с объединением территорий вообще не нарушены. То есть тот факт, что теперь жителям придется ездить за сотню километров в административный центр, по мнению представителей власти, не нарушает их прав», – говорится в сообщении истца. До реформы местного самоуправления в Красноярском крае было 472 муниципальных образования: 17 городских округов, 12 муниципальных округов, 32 муниципальных района, 389 сельских поселений и 22 городских поселения. После принятия закона в регионе осталось 39 муниципальных образований: 6 городских округов и 33 муниципальных округа.
Второе заседание по иску к губернатору и законодательному собранию края, поданному жителями уже Манского и Новоселовского районов, назначено на 16 сентября.
Закон об МСУ
Вряд ли общественное напряжение будет усугубляться, полагает красноярский политолог Сергей Комарицын, но юридическое противостояние будет продолжено. По его мнению, конфликт вокруг реформы МСУ может дать о себе знать во время сентябрьских выборов в регионе, поскольку проходит много муниципальных кампаний. Особенно последствия будут заметны в тех образованиях, которые были упразднены, сказал он «Ведомостям«.
С политической точки зрения вряд ли где-то вообще удастся оспорить реформу МСУ, говорит вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский. «Губернаторы могли бы не отменять два уровня МСУ и по новому закону, но они считают, что центр ждет от них быстрой имплементации новых норм», – сказал он «Ведомостям». Что касается Красноярского края – там, как в большом сибирском регионе, есть объективные основания для сохранения двух уровней МСУ, поэтому, по мнению Туровского, напряжение сохранится.
Это не первая попытка оспорить законы о местном самоуправлении со стороны общественников в регионах. Так, днем ранее, 18 августа, Верховный суд Республики Алтай отказал в иске местному юристу Дмитрию Тодошеву, который просил отменить принятый 24 июня по инициативе губернатора Андрея Турчака закон «Об отдельных вопросах организации МСУ». Юрист настаивал на том, что документ противоречит конституции республики. Не менее остросюжетная ситуация в Хакасии – там глава республики Валентин Коновалов (КПРФ) наложил вето на закон «О территориальной организации местного самоуправления в Республике Хакасия», принятый Верховным советом региона 19 июня. По мнению Коновалова, депутаты поторопились принять закон именно в таком виде. Он назвал их решение непродуманным, так как закон ограничивает доступность к власти для населения республики, а также принят без учета мнения большинства сельских жителей. Спикер регионального парламента Сергей Сокол («Единая Россия») пообещал осенью преодолеть губернаторское вето.