В Красноярском крае не удалось оспорить губернаторский закон о реформе МСУ

Это не первая попытка оспорить законы о местном самоуправлении со стороны общественников в регионах. Так, днем ранее, 18 августа, Верховный суд Республики Алтай отказал в иске местному юристу Дмитрию Тодошеву, который просил отменить принятый 24 июня по инициативе губернатора Андрея Турчака закон «Об отдельных вопросах организации МСУ». Юрист настаивал на том, что документ противоречит конституции республики. Не менее остросюжетная ситуация в Хакасии – там глава республики Валентин Коновалов (КПРФ) наложил вето на закон «О территориальной организации местного самоуправления в Республике Хакасия», принятый Верховным советом региона 19 июня. По мнению Коновалова, депутаты поторопились принять закон именно в таком виде. Он назвал их решение непродуманным, так как закон ограничивает доступность к власти для населения республики, а также принят без учета мнения большинства сельских жителей. Спикер регионального парламента Сергей Сокол («Единая Россия») пообещал осенью преодолеть губернаторское вето.