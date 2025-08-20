Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В Красноярском крае не удалось оспорить губернаторский закон о реформе МСУ

Конфликты вокруг ликвидации двухуровневой системы продолжаются и в других регионах
Юлия Малева
Жители объединенных районов готовят новые иски к губернатору и заксобранию
Жители объединенных районов готовят новые иски к губернатору и заксобранию / Евгений Разумный / Ведомости

Красноярский краевой суд отказал 19 августа в удовлетворении объединенного иска депутатов местных советов и жителей к главе региона Михаилу Котюкову и законодательному собранию Красноярского края об отмене принятого 15 мая губернаторского закона о местном самоуправлении (МСУ). Всего за три с половиной недели с момента его внесения в региональный парламент (21 апреля) был ликвидирован нижний уровень муниципалитетов (поселения). Этим же законом был укрупнен верхний уровень (районы, часть из которых сливают друг с другом, преобразуются в округа).

С иском в краевой суд об отмене закона «О территориальной организации местного самоуправления в Красноярском крае» в конце июля обратились депутаты Сухобузимского района и 21 житель Манского района, а также красноярский политолог Алексей Аксютенко. Истцы настаивали на том, что реформу якобы провели по закону «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», который вступил в силу только спустя месяц – 19 июня. Кроме того, они обратили внимание, что, согласно ст. 131 Конституции, изменение границ муниципальных округов допускается с учетом мнения граждан, которое в данном случае, по мнению оппонентов губернаторского закона, не учли. Ответчик же настаивал, что реформа МСУ не изменила границы существующих территорий, а лишь образовала новые.

Котюкова в суде не было, его интересы представляли начальник экспертного отдела управления территориальной политики губернатора Светлана Цепелева и начальник отдела информационно-аналитического обеспечения правового управления губернатора Константин Горбачев, отмечает издание NGS24.RU. «Объединение не является видом преобразования», – возражала на обвинения противников реформы сторона главы региона.

Мотивировочная часть отказного решения станет известна 25 августа, после этого местные депутаты будут обжаловать его, написал в Telegram-канале по итогам заседания Аксютенко. «Удивила позиция представителей губернатора, которые буквально заявляли, что права жителей края в связи с объединением территорий вообще не нарушены. То есть тот факт, что теперь жителям придется ездить за сотню километров в административный центр, по мнению представителей власти, не нарушает их прав», – говорится в сообщении истца. До реформы местного самоуправления в Красноярском крае было 472 муниципальных образования: 17 городских округов, 12 муниципальных округов, 32 муниципальных района, 389 сельских поселений и 22 городских поселения. После принятия закона в регионе осталось 39 муниципальных образований: 6 городских округов и 33 муниципальных округа.

Второе заседание по иску к губернатору и законодательному собранию края, поданному жителями уже Манского и Новоселовского районов, назначено на 16 сентября.

Закон об МСУ

Ликвидацию поселенческого уровня должны были принять на федеральном уровне новым законом об МСУ (рассматривался в Госдуме более трех лет), но после выступления главы Татарстана Рустама Минниханова против соответствующей новеллы спикер Думы Вячеслав Володин совместно с депутатами из «Единой России», ЛДПР и «Новых людей» внес межфракционные поправки, в соответствии с которыми субъекты смогут сами решать, переходить им на одноуровневую систему МСУ либо сохранить двухуровневую – с сельскими и городскими поселениями, – которую в первоначальном варианте законопроекта предлагалось ликвидировать. С учетом этих изменений в 2025 г. и был принят закон.

Вряд ли общественное напряжение будет усугубляться, полагает красноярский политолог Сергей Комарицын, но юридическое противостояние будет продолжено. По его мнению, конфликт вокруг реформы МСУ может дать о себе знать во время сентябрьских выборов в регионе, поскольку проходит много муниципальных кампаний. Особенно последствия будут заметны в тех образованиях, которые были упразднены, сказал он «Ведомостям«.

С политической точки зрения вряд ли где-то вообще удастся оспорить реформу МСУ, говорит вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский. «Губернаторы могли бы не отменять два уровня МСУ и по новому закону, но они считают, что центр ждет от них быстрой имплементации новых норм», – сказал он «Ведомостям». Что касается Красноярского края – там, как в большом сибирском регионе, есть объективные основания для сохранения двух уровней МСУ, поэтому, по мнению Туровского, напряжение сохранится.

Это не первая попытка оспорить законы о местном самоуправлении со стороны общественников в регионах. Так, днем ранее, 18 августа, Верховный суд Республики Алтай отказал в иске местному юристу Дмитрию Тодошеву, который просил отменить принятый 24 июня по инициативе губернатора Андрея Турчака закон «Об отдельных вопросах организации МСУ». Юрист настаивал на том, что документ противоречит конституции республики. Не менее остросюжетная ситуация в Хакасии – там глава республики Валентин Коновалов (КПРФ) наложил вето на закон «О территориальной организации местного самоуправления в Республике Хакасия», принятый Верховным советом региона 19 июня. По мнению Коновалова, депутаты поторопились принять закон именно в таком виде. Он назвал их решение непродуманным, так как закон ограничивает доступность к власти для населения республики, а также принят без учета мнения большинства сельских жителей. Спикер регионального парламента Сергей Сокол («Единая Россия») пообещал осенью преодолеть губернаторское вето.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных