Дональд Трамп уточнил свои взгляды на Украину после переговоров в Вашингтоне

При разговоре о реалиях прежде всего имелась в виду неспособность Украины улучшить свое положение на поле боя, что, по мнению Трампа, должно способствовать ее отказу от территориальных притязаний. Понятно, что Украина и ее европейские партнеры постарались в максимальной степени уйти от российской повестки дня в виде территориального размена и сосредоточить внимание Трампа на гарантиях безопасности Украины, говорит эксперт Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Кортунов. В связи с этим, по его мнению, в Вашингтоне публично не звучали вопросы возможного решения территориальной проблемы, не говорили о правах русского населения и УПЦ. «Фактически в дискуссии о гарантиях безопасности среди прочего утверждалось о необходимости укрепления вооруженных сил Украины (ВСУ) и того, чтобы они могли помимо опоры на своих западных партнеров также рассчитывать на свой собственный потенциал», – сказал он.