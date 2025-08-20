Дональд Трамп уточнил свои взгляды на Украину после переговоров в Вашингтоне

Дональд Трамп уточнил свои взгляды на Украину после переговоров в ВашингтонеУрегулирование распалось на три основных вопроса
На встрече Трампа и Зеленского с лидерами стран Евросоюза (ЕС) и генсеком НАТО Марком Рютте 18 августа обсуждалось несколько основных тем: как дальше вести переговоры по урегулированию конфликта, какие условия нужно учитывать Киеву и Брюсселю и, самое основное, какие гарантии безопасности следует дать Украине.
Место встречи
По дальнейшему развитию переговорного процесса стороны остались в основном при своем. Трамп продолжил настаивать на полноценном мирном соглашении без промежуточного прекращения огня. Европейцы меньше, чем обычно, требовали предварительного прекращения огня. Об этом вспомнили канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эмманюэль Макрон. Трамп, в свою очередь, заявил о необходимости встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского до трехстороннего саммита с его участием. Макрон после трехсторонней встречи предложил провести четырехстороннюю с участием ЕС, а в качестве места встречи Зеленского и Путина назвал Женеву. Одновременно с этим журналисты агентства Reuters со ссылкой на чиновника из Белого дома назвали Венгрию предположительным местом проведения саммита Путин – Зеленский. Мерц уточнил, что эта встреча возможна «в следующие две недели». А австралийский телеканал SkyNews сообщил о возможности организации встречи двух лидеров в Риме. AFP сообщило, что Путин предложил Трампу встретиться с Зеленским в Москве.
В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью телеканалу «Россия 24» о готовности Москвы ко всем форматам переговоров по Украине, но подчеркнул, что любые контакты на высшем уровне нужно готовить «предельно тщательно». А по словам помощника Путина по внешней политике Юрия Ушакова, в ходе нового телефонного разговора Трампа и Путина 18 августа лидеры обсудили идею изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон, участвующих в прямых переговорах, начавшихся в Стамбуле 16 мая.
Территориальный вопрос
При разговоре о реалиях прежде всего имелась в виду неспособность Украины улучшить свое положение на поле боя, что, по мнению Трампа, должно способствовать ее отказу от территориальных притязаний. Понятно, что Украина и ее европейские партнеры постарались в максимальной степени уйти от российской повестки дня в виде территориального размена и сосредоточить внимание Трампа на гарантиях безопасности Украины, говорит эксперт Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Кортунов. В связи с этим, по его мнению, в Вашингтоне публично не звучали вопросы возможного решения территориальной проблемы, не говорили о правах русского населения и УПЦ. «Фактически в дискуссии о гарантиях безопасности среди прочего утверждалось о необходимости укрепления вооруженных сил Украины (ВСУ) и того, чтобы они могли помимо опоры на своих западных партнеров также рассчитывать на свой собственный потенциал», – сказал он.
Вынесение территориального вопроса на обсуждение – это сдвиг для переговорного процесса, говорит ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев. По его мнению, важно, что уже и европейцы, и украинцы публично допускают обсуждение этой темы.
Гарантии безопасности
Что касается гарантий, то, как пишет агентство Bloomberg, они будут заключаться в усилении ВСУ как численно, так и с точки зрения вооружений. На этом направлении одна из главных целей переговоров – добиться от России отказа от ограничения численности ВСУ. В своей соцсети Truth Social Трамп подчеркнул, что возможные гарантии будут предоставлены Киеву европейскими государствами, но в координации с США. Один из собеседников Bloomberg подчеркнул, что в случае реализации обещанных Трампом реальных гарантий безопасности Путин может пойти на уступки. В противном случае он, по словам источника, рискует расстроить отношения с Трампом.
О другом элементе гарантий – присутствии на территории Украины иностранных военных от так называемой коалиции желающих – заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер. При этом до сих пор не ясно, какие страны намерены реально развернуть силы на Украине и в каком формате это будет происходить. Помимо этого Зеленский рассказал журналистам о намерении заключить с США сделку о закупке вооружений почти на $90 млрд за счет европейских стран.
До того Трамп подчеркивал, что для обеспечения безопасности Украины именно ее членство в НАТО не требуется. В интервью для Fox News 19 августа он подтвердил этот тезис. В том же интервью он подчеркнул, что, пока он остается президентом, американские войска не будут присутствовать на Украине, но изучается вопрос о воздушной поддержке европейцев.
Судя по заявлениям Трампа о гарантиях, продолжил Кортунов, речь не идет о каких-то жестких союзнических обязательствах со стороны США, подобных обязательствам, которые они несут в отношении Израиля, Японии или Южной Кореи. В каком-то смысле можно сказать, что усилиями европейцев удалось снова перекинуть мяч на российскую сторону поля. «В том смысле, что теперь есть предложение о проведении двусторонней встречи на высшем уровне между Россией и Украиной. Если российская сторона будет от такой встречи отказываться или утверждать, что нужно вести очень длинную подготовительную работу, то ее начнут обвинять в срыве переговорного процесса», – подчеркнул Кортунов.
Силаев отметил два основных вопроса, без осмысления которых мирное урегулирование маловероятно. Во-первых, это то, что невступление Украины в НАТО – принципиальное условие для России. Во-вторых – что гарантии безопасности подразумеваются не только для Украины, но и для России. «А гарантии безопасности для России – это денацификация и демилитаризация Украины», – подчеркнул Силаев. При этом, по словам эксперта, подход самого Трампа к этим вопросам пока все еще формируется. Трамп настроен на мир, но продолжает пытаться балансировать между европейской и российской позициями. «Тут важно, какой будет результат. После Аляски, по всей видимости, Трамп настроен на то, что мир достижим, и хочет его продвинуть», – резюмировал Силаев.