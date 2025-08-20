Иран и Армения обсудили «маршрут Трампа» на Кавказе

Иран и Армения обсудили «маршрут Трампа» на КавказеВ Тегеране опасаются, что этот проект создаст новые проблемы для региона
Президент Ирана Масуд Пезешкиан в рамках своего турне по постсоветским государствам 19 августа провел переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Ереване. По итогам этой встречи стороны подписали совместное заявление, а также 10 меморандумов о сотрудничестве в политической, социальной, культурной, туристической, промышленной, транспортной, образовательной, культурной сферах и в области здравоохранения, передает пресс-служба иранского президента. Визит делегации Ирана в армянскую столицу произошел на фоне достигнутого 8 августа при посредничестве США соглашения между Азербайджаном и Арменией о реализации так называемого Зангезурского коридора через армянскую территорию, что вызывает озабоченность у Тегерана.
За несколько часов до встречи Пашиняна с Пезешкианом министр дорог и городского развития Ирана Фарзане Садег в интервью агентству Tasnim сообщила, что по итогам отдельных межправительственных переговоров стороны предварительно согласовали строительство второго моста на реке Аракс на армяно-иранской границе, который «облегчит работу грузоперевозчиков и сформирует полноценный транзитный пакет». По ее словам, министры также уделили особое внимание развитию международного железнодорожного проекта, который мог бы соединить иранскую Джульфу с Ереваном через азербайджанскую Нахичевань, что потенциально позволит Армении получить железнодорожное сообщение с Персидским заливом, а Ирану – с Черным морем.
В это же время иранский министр промышленности и торговли Мохаммад Атабак в разговоре с Tasnim объявил об обнулении тарифов на 87% товаров в двусторонней торговле Ирана и Армении. Таким образом, стороны планируют нарастить товарооборот двух стран с $1 млрд в 2024 г. до $3 млрд.
Непосредственно на пресс-конференции президента Ирана и армянского премьера Пашинян поблагодарил иранского президента за его «объективную оценку» по поводу подписанных в Вашингтоне соглашений с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и заверил Тегеран, что все коммуникационные маршруты через Армению будут находиться исключительно под юрисдикцией Еревана, а их безопасность будет обеспечивать армянская сторона. Пашинян подчеркнул, что открытие транспортных путей с Азербайджаном создаст новые возможности для сотрудничества стран региона с Ираном, в частности перевозки по железнодорожной ветке Джульфа – Нахичевань.
В свою очередь, Пезешкиан сообщил о совпадении интересов Ирана и Армении в вопросе развития транзитной железной дороги, морских и сухопутных путей. По его словам, реализация потенциала двух стран может привести к развитию пограничной торговли. Передача проблем Южного Кавказа внерегиональным силам усложнит ситуацию и создаст новые проблемы для всех стран, добавил иранский президент.
Достигнутое в Вашингтоне соглашение между Алиевым и Пашиняном о создании транспортного коридора вдоль ирано-армянской границы (в документе – «Маршрут Трампа ради международного мира и процветания») предполагает предоставление Ереваном американцам эксклюзивных прав на развитие маршрута сроком на 99 лет. Он должен соединить западные районы Азербайджана с Нахичеванью через Сюникскую область. Иран неоднократно выступал против предоставления этой дороге экстерриториального статуса, опасаясь, что это закроет сухопутную связь страны с Арменией.
По сей день сухопутная связь Баку со своим анклавом осуществляется через Иран по маршруту Билясувар – Джульфа, который плохо обустроен. После Армении Пезешкиан собирается посетить Минск, где у него запланированы переговоры с белорусским президентом Александром Лукашенко.
В ходе своего визита в Ереван иранские власти в первую очередь хотят выяснить цели и намерения армянского руководства в регионе в условиях изменившихся геополитических реалий, уверен старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин. По его словам, армяно-азербайджанское соглашение о развитии транспортного маршрута через армянскую территорию волнует Тегеран как по экономическим, так и по политическим причинам. С одной стороны, открытие этого маршрута существенно снизит логистическую значимость Исламской Республики для кавказских государств. С другой – предоставление части территории Армении в долгосрочную аренду США может привести к усилению влияния американцев в регионе, продолжает иранист: «Судя по всему, безопасность этого маршрута будут обеспечивать американские частные военные компании, которые будут состоять из отставных американских военных. Теоретически они могут представлять угрозу безопасности Исламской Республики». Кроме того, отмечает Сажин, иранское руководство опасается, что после открытия Зангезурского маршрута серьезно усилится влияние Анкары. Но у иранского руководства нет рычагов и ресурсов, чтобы помешать реализации этого проекта.
Вопросы торгово-экономического сотрудничества находятся в центре внимания властей Ирана и Армении, говорит президент Центра ближневосточных исследований Мурад Садыгзаде. В условиях роста региональной напряженности и геополитической неопределенности экономические связи с Ереваном занимают важное место в политике Исламской Республики, отмечает эксперт. Помимо этого из-за санкционного давления на Тегеран иранские предприниматели и торговцы в том числе через Армению могут осуществлять хозяйственную деятельность с внешним миром, поэтому иранские власти заинтересованы в сотрудничестве с ней, пояснил Садыгзаде. Безусловно, развитие альтернативных Зангезурскому коридору транспортных маршрутов принесет много экономических выгод для Ирана, Грузии и Армении, но его реализуемость остается под вопросом, учитывая политические риски и отсутствие интереса со стороны потенциальных инвесторов, замечает Садыгзаде.