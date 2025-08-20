Иран и Армения обсудили «маршрут Трампа» на Кавказе

В ходе своего визита в Ереван иранские власти в первую очередь хотят выяснить цели и намерения армянского руководства в регионе в условиях изменившихся геополитических реалий, уверен старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин. По его словам, армяно-азербайджанское соглашение о развитии транспортного маршрута через армянскую территорию волнует Тегеран как по экономическим, так и по политическим причинам. С одной стороны, открытие этого маршрута существенно снизит логистическую значимость Исламской Республики для кавказских государств. С другой – предоставление части территории Армении в долгосрочную аренду США может привести к усилению влияния американцев в регионе, продолжает иранист: «Судя по всему, безопасность этого маршрута будут обеспечивать американские частные военные компании, которые будут состоять из отставных американских военных. Теоретически они могут представлять угрозу безопасности Исламской Республики». Кроме того, отмечает Сажин, иранское руководство опасается, что после открытия Зангезурского маршрута серьезно усилится влияние Анкары. Но у иранского руководства нет рычагов и ресурсов, чтобы помешать реализации этого проекта.