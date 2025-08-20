Министр иностранных дел Китая посетил Индию впервые за три года

Министр иностранных дел Китая посетил Индию впервые за три годаСближению азиатских гигантов помогли пошлины США против Индии
Индия и Китай должны рассматривать друг друга как партнеры, а не как соперники, заявил министр иностранных дел КНР и глава канцелярии по иностранным делам ЦК КПК Ван И во время первого с 2022 г. своего визита в Дели. В индийской столице Ван был с 18 по 20 августа, где встретился со своим коллегой Субраманьяном Джайшанкаром в рамках 24-го раунда (с 2003 г.) переговоров по урегулированию пограничных споров, поясняет МИД КНР.
Китай и Индия возобновили диалог «на всех уровнях» по вопросам поддержания мира и спокойствия в приграничных районах. Предыдущий раунд переговоров прошел в Пекине в декабре 2024 г. Со стороны Индии в нем участвовал Аджит Довал – советник по нацбезопасности премьер-министра Нарендры Моди. В октябре 2024 г. на саммите БРИКС в российской Казани лидер КНР Си Цзиньпин впервые за пять лет встретился с Моди и подписал соглашение о разведении войск в районе конфликта в Гималаях, вновь вспыхнувшего в 2020 г. Тогда в результате столкновения индийских и китайских солдат без использования огнестрельного оружия погибло несколько десятков индийских военных, что привело к резкому обвалу двусторонних контактов.18 августа Довал заявил, что Моди посетит саммит ШОС в Тяньцзине (Китай) 31 августа – 1 сентября.
У Китая и Индии сложные отношения, отягощенные приграничным конфликтом, отмечает профессор НИУ ВШЭ Сергей Цыплаков. Подвижки возможны, но пока стороны уговорились не допускать столкновений в Гималаях, констатирует он. Пограничный вопрос тянется с 1960-х гг., делимитации границы нет даже близко, добавляет профессор СПбГУ Яна Лексютина. Территориальный спор не экзистенциален, но его разрешение чревато внутриполитическими последствиями для властей Индии и они не спешат, поясняет руководитель Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Алексей Куприянов.
Ван И, по сообщению сайта МИД Индии, прибыл в этот раз в Дели по приглашению Довала. Он, как поясняет Куприянов, одна из ключевых фигур азиатской дипломатии Моди. 5 – 7 августа Довал внезапно посетил Москву для налаживания взаимодействия с Россией и встретился с ее президентом Владимиром Путиным. Визит Довала в Москву произошел на фоне сначала угроз, а затем и введения 6 августа президентом США Дональдом Трампом дополнительной пошлины в 25% за закупку российской нефти, что довело общую пошлину против широкого спектра индийских товаров до 50%. Американская сторона также настаивала на облегчении доступа своей сельскохозяйственной продукции на индийский рынок.
Джайшанкар 18 августа заявил, что «мы [c Китаем] хотим справедливого, сбалансированного и многополярного мирового порядка, включая многополярную Азию». Еще в канун введения «штрафных» тарифов против Дели в СМИ страны появлялись колонки, намекавшие на общность интересов с Пекином. Economic Times писала, что, несмотря на трения, «Индия и Китай говорят с Трампом на одном языке» и «сопротивляются давлению США», а также «уделяют первостепенное внимание энергетической безопасности и экономической независимости», в связи с чем ищут альтернативу доллару. Трамп не раз угрожал тарифами БРИКС за «отказ от доллара» и накануне введения пошлин против Индии критиковал это объединение как враждебный блок. Близкая к противникам Трампа The New York Times в связи с визитом Вана 18 августа отметила, что действия американского лидера «подтолкнули Индию к Китаю».
Отчасти Китай и Индия и правда сближаются из-за Трампа, говорит Куприянов. По его словам, процесс идет больше полугода. Эту тенденцию стимулирует падение западных инвестиций в индийскую экономику, проблемы с реализацией крупных национальных проектов, опасения Дели, что Трамп исполнит обещания и заставит вывести производство американских компаний обратно в США. По мнению Китая, из-за поведения Трампа наступил хороший момент для нормализации отношений с Индией, считает Лексютина. По ее словам, США экономически давят на БРИКС, что может интенсифицировать финансовое взаимодействие в группе. Но Цыплаков сомневается, что на данном этапе Трамп вызовет коллективный ответ БРИКС: в августе тарифы в 50% получили Индия и Бразилия, а Китай – продление «торгового перемирия».
Сближение с Китаем, вторым торговым партнером Индии после США, позволяет ей смягчить риски и диверсифицировать источники инвестиций и технологий, продолжает Куприянов. Но, отмечает Цыплаков, несмотря на рост товарооборота, экономические отношения Дели и Пекина непростые – Индия ограничивала экспорт Китая, превышавший встречный индийский, а также китайские инвестиции, в том числе в высокотехнологичные секторы.
Согласно анонсу на сайте МИД КНР, Ван И после Дели отправится в столицу Пакистана Исламабад для «шестого раунда стратегического диалога». С этой имеющей ядерное оружие мусульманской страной у Индии после теракта в Кашмире произошел кратковременный интенсивный вооруженный конфликт. Пакистанский фактор – одна из серьезных причин, осложняющих нормализацию индийско-китайских отношений, считает Лексютина. Китайцы видят в Пакистане близкого партнера, замечает Цыплаков. При этом и Пакистан, и Индия – члены ШОС, хозяйкой скорого саммита организации в сентябре станет КНР, напомнил эксперт.