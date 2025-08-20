Министр иностранных дел Китая посетил Индию впервые за три года

Китай и Индия возобновили диалог «на всех уровнях» по вопросам поддержания мира и спокойствия в приграничных районах. Предыдущий раунд переговоров прошел в Пекине в декабре 2024 г. Со стороны Индии в нем участвовал Аджит Довал – советник по нацбезопасности премьер-министра Нарендры Моди. В октябре 2024 г. на саммите БРИКС в российской Казани лидер КНР Си Цзиньпин впервые за пять лет встретился с Моди и подписал соглашение о разведении войск в районе конфликта в Гималаях, вновь вспыхнувшего в 2020 г. Тогда в результате столкновения индийских и китайских солдат без использования огнестрельного оружия погибло несколько десятков индийских военных, что привело к резкому обвалу двусторонних контактов.18 августа Довал заявил, что Моди посетит саммит ШОС в Тяньцзине (Китай) 31 августа – 1 сентября.