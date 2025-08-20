Сергей Кириенко выступил в Нижнем Новгороде со Звездой Героя на груди

Сергей Кириенко выступил в Нижнем Новгороде со Звездой Героя на грудиПервый заместитель руководителя администрации президента посетил празднование 80-летия атомной отрасли
Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко выступил на мероприятии в честь 80-летия атомной отрасли с «Золотой звездой» Героя России на груди. На это обратило внимание РИА «Новости». В ходе своего выступления в рамках мероприятия Кириенко зачитал поздравление президента РФ Владимира Путина работникам и ветеранам отрасли, а затем поздравил их от себя лично.
Кириенко много лет работал в отрасли. В частности, после работы полпредом президента в Приволжском федеральном округе он более 10 лет руководил «Росатомом»: он возглавлял его с ноября 2005 г. по октябрь 2016 г. Последние девять лет Кириенко работает в Кремле, но при этом занимает должность председателя наблюдательного совета атомной госкорпорации.
О том, что Кириенко получил звание Героя России, в 2018 г. сообщал со ссылкой на источники «Коммерсантъ». За что была присуждена награда, не раскрывалось. Согласно статуту звания, оно присуждается за выдающиеся заслуги перед страной и народом.
20 августа в России отмечается 80-летие атомной промышленности. В 1945 г. в этот день в СССР был создан Специальный комитет по использованию атомной энергии, который возглавил работы по созданию советского ядерного оружия – это произошло после бомбардировки США японских городов Хиросима и Нагасаки. Спустя четыре года первая советская ядерная бомба РДС-1 была испытана на полигоне в Семипалатинске.
В Нижнем Новгороде по случаю 80-летия российской атомной промышленности состоялось мероприятие «Эра Мечтателей». Концерт прошел на главном городском стадионе. Его посетили около 30 000 зрителей, в том числе 20 000 сотрудников «Росатома». В концерте приняли участие такие исполнители, как Дима Билан и группа «Уматурман».