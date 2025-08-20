Сергей Кириенко выступил в Нижнем Новгороде со Звездой Героя на груди

Кириенко много лет работал в отрасли. В частности, после работы полпредом президента в Приволжском федеральном округе он более 10 лет руководил «Росатомом»: он возглавлял его с ноября 2005 г. по октябрь 2016 г. Последние девять лет Кириенко работает в Кремле, но при этом занимает должность председателя наблюдательного совета атомной госкорпорации.