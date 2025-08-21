Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Россия хочет подключить Китай к гарантам безопасности Украины

Участие Пекина вряд ли устроит Запад
Глеб Мишутин
Нурлан Гасымов
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Китай должен стать гарантом безопасности Украины
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Китай должен стать гарантом безопасности Украины / МИД РФ

Россия согласна на гарантии безопасности Украине с участием Китая и других стран – членов Совета Безопасности ООН. Об этом 20 августа заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи со своим коллегой из Иордании Айманом ас-Сафади. По его словам, российская сторона может обеспечивать такие гарантии на равной основе с участием Китая, США, Великобритании и Франции. «Что касается сообщений о том, что Великобритания, Франция, Германия хотят выработать коллективные гарантии безопасности, мы за то, чтобы эти гарантии были действительно надежными», – подчеркнул Лавров.

В своем выступлении Лавров напомнил, что вопрос гарантий безопасности для Украины поднимался весной 2022 г. в Стамбуле. Тогда украинская делегация предложила подключить к нему членов Совбеза ООН, т. е. Россию, Китай, США, Францию и Великобританию, с привлечением Германии, Турции, а также других заинтересованных стран. Помимо этого там обсуждался нейтральный и безъядерный статус Украины и отказ ее от членства в НАТО и других военных блоках, а также обещание неприменения силы Киевом в отношении Крыма и «отдельных регионов Донецкой и Луганской областей» (термин минских соглашений 2014–2015 гг. в отношении ДНР и ЛНР в границах до 24 февраля 2022 г. – «Ведомости»). При этом российская сторона не выступала против вступления Киева в ЕС. А для прогресса переговоров были даже приостановлены боевые действия под Киевом и Черниговом. «В том контексте украинское предложение означало, что эти гарантии будут равными. Безопасность всех заинтересованных сторон, включая соседей Украины, будет обеспечиваться на равноправной, равной, неделимой основе», – подчеркнул Лавров.

Западное видение гарантий безопасности Украины включает в себя потенциальное размещение в стране воинского контингента. Как сообщает агентство Bloomberg, отправить своих военных на Украину хочет около 10 стран. Президент США Дональд Трамп среди таких стран называл Францию, Великобританию и Германию. А его французский коллега Эмманюэль Макрон сообщил, что «проводить операции не на передовой, не провокационно, чтобы обеспечить безопасность в воздухе, на море и на суше» на Украине готовы британцы, французы, немцы, турки и др. Кроме этого европейцы поддерживают создание на Украине боеспособной армии. Американских войск, по заверениям администрации Трампа, на украинской территории не будет, но Белый дом готов рассмотреть возможность оказания Киеву поддержки с воздуха.

Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что размещение войск членов НАТО на Украине для нее неприемлемо.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя встречу Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами 18 августа, на следующий день сообщила, что Пекин поддерживает все усилия, направленные на политическое урегулирование конфликта на Украине. По ее словам, переговоры и диалог – единственный действенный способ урегулирования украинского кризиса и Китай будет поддерживать все усилия, которые будут способствовать миру.

Москва предлагает провести ревизию всех соглашений, достигнутых в разное время российским руководством с Киевом и европейскими государствами, чтобы впоследствии сформулировать новый документ, в котором были бы учтены ошибки и созданы механизмы для избежания его нарушения, говорит доцент ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. Россия настроена на заключение мирного соглашения, которое предусматривает комплексное решение украинского конфликта без перспектив его возобновления. При этом, отмечает эксперт, Запад никогда не согласится подключить Китай в качестве гаранта безопасности, опасаясь роста влияния Пекина в глобальной политике. «Создание прочной архитектуры безопасности займет время, и Москва для этого готова к продолжительным переговорам», – добавил он.

У лидеров европейских государств и у Москвы разные подходы и видение обеспечения гарантий безопасности Украины, замечает ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев. Если российская сторона рассчитывает обеспечить эти гарантии в увязке с нейтральным и безъядерным статусом украинского государства, продолжает эксперт, то ряд европейских государств рассчитывают заключить с Киевом военный союз, что противоречит проекту стамбульского соглашения 2022 г. Так Евросоюз демонстрирует неготовность к переговорам с Москвой, а своими провокационными заявлениями о необходимости развертывания европейских армий на украинской территории пытается заставить Белый дом продолжить оказывать давление на Россию, в идеале – вернуть политику США ко временам Джо Байдена, полагает Силаев.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных