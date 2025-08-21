Россия хочет подключить Китай к гарантам безопасности Украины

Россия хочет подключить Китай к гарантам безопасности УкраиныУчастие Пекина вряд ли устроит Запад
Россия согласна на гарантии безопасности Украине с участием Китая и других стран – членов Совета Безопасности ООН. Об этом 20 августа заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи со своим коллегой из Иордании Айманом ас-Сафади. По его словам, российская сторона может обеспечивать такие гарантии на равной основе с участием Китая, США, Великобритании и Франции. «Что касается сообщений о том, что Великобритания, Франция, Германия хотят выработать коллективные гарантии безопасности, мы за то, чтобы эти гарантии были действительно надежными», – подчеркнул Лавров.
В своем выступлении Лавров напомнил, что вопрос гарантий безопасности для Украины поднимался весной 2022 г. в Стамбуле. Тогда украинская делегация предложила подключить к нему членов Совбеза ООН, т. е. Россию, Китай, США, Францию и Великобританию, с привлечением Германии, Турции, а также других заинтересованных стран. Помимо этого там обсуждался нейтральный и безъядерный статус Украины и отказ ее от членства в НАТО и других военных блоках, а также обещание неприменения силы Киевом в отношении Крыма и «отдельных регионов Донецкой и Луганской областей» (термин минских соглашений 2014–2015 гг. в отношении ДНР и ЛНР в границах до 24 февраля 2022 г. – «Ведомости»). При этом российская сторона не выступала против вступления Киева в ЕС. А для прогресса переговоров были даже приостановлены боевые действия под Киевом и Черниговом. «В том контексте украинское предложение означало, что эти гарантии будут равными. Безопасность всех заинтересованных сторон, включая соседей Украины, будет обеспечиваться на равноправной, равной, неделимой основе», – подчеркнул Лавров.
Западное видение гарантий безопасности Украины включает в себя потенциальное размещение в стране воинского контингента. Как сообщает агентство Bloomberg, отправить своих военных на Украину хочет около 10 стран. Президент США Дональд Трамп среди таких стран называл Францию, Великобританию и Германию. А его французский коллега Эмманюэль Макрон сообщил, что «проводить операции не на передовой, не провокационно, чтобы обеспечить безопасность в воздухе, на море и на суше» на Украине готовы британцы, французы, немцы, турки и др. Кроме этого европейцы поддерживают создание на Украине боеспособной армии. Американских войск, по заверениям администрации Трампа, на украинской территории не будет, но Белый дом готов рассмотреть возможность оказания Киеву поддержки с воздуха.
Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что размещение войск членов НАТО на Украине для нее неприемлемо.
Официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя встречу Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами 18 августа, на следующий день сообщила, что Пекин поддерживает все усилия, направленные на политическое урегулирование конфликта на Украине. По ее словам, переговоры и диалог – единственный действенный способ урегулирования украинского кризиса и Китай будет поддерживать все усилия, которые будут способствовать миру.
Москва предлагает провести ревизию всех соглашений, достигнутых в разное время российским руководством с Киевом и европейскими государствами, чтобы впоследствии сформулировать новый документ, в котором были бы учтены ошибки и созданы механизмы для избежания его нарушения, говорит доцент ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. Россия настроена на заключение мирного соглашения, которое предусматривает комплексное решение украинского конфликта без перспектив его возобновления. При этом, отмечает эксперт, Запад никогда не согласится подключить Китай в качестве гаранта безопасности, опасаясь роста влияния Пекина в глобальной политике. «Создание прочной архитектуры безопасности займет время, и Москва для этого готова к продолжительным переговорам», – добавил он.
У лидеров европейских государств и у Москвы разные подходы и видение обеспечения гарантий безопасности Украины, замечает ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев. Если российская сторона рассчитывает обеспечить эти гарантии в увязке с нейтральным и безъядерным статусом украинского государства, продолжает эксперт, то ряд европейских государств рассчитывают заключить с Киевом военный союз, что противоречит проекту стамбульского соглашения 2022 г. Так Евросоюз демонстрирует неготовность к переговорам с Москвой, а своими провокационными заявлениями о необходимости развертывания европейских армий на украинской территории пытается заставить Белый дом продолжить оказывать давление на Россию, в идеале – вернуть политику США ко временам Джо Байдена, полагает Силаев.