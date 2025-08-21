Россия хочет подключить Китай к гарантам безопасности Украины

В своем выступлении Лавров напомнил, что вопрос гарантий безопасности для Украины поднимался весной 2022 г. в Стамбуле. Тогда украинская делегация предложила подключить к нему членов Совбеза ООН, т. е. Россию, Китай, США, Францию и Великобританию, с привлечением Германии, Турции, а также других заинтересованных стран. Помимо этого там обсуждался нейтральный и безъядерный статус Украины и отказ ее от членства в НАТО и других военных блоках, а также обещание неприменения силы Киевом в отношении Крыма и «отдельных регионов Донецкой и Луганской областей» (термин минских соглашений 2014–2015 гг. в отношении ДНР и ЛНР в границах до 24 февраля 2022 г. – «Ведомости»). При этом российская сторона не выступала против вступления Киева в ЕС. А для прогресса переговоров были даже приостановлены боевые действия под Киевом и Черниговом. «В том контексте украинское предложение означало, что эти гарантии будут равными. Безопасность всех заинтересованных сторон, включая соседей Украины, будет обеспечиваться на равноправной, равной, неделимой основе», – подчеркнул Лавров.