Дональд Трамп купил с начала президентства облигаций на $103,4 млн

Трампа неоднократно упрекали в попытке заработать на президентстве. В начале августа журналист The New Yorker Дэвид Киркпатрик опубликовал большой материал, в котором привел примеры извлечения Трампом финансовых выгод из своей должности со времен еще первого срока (2017–2021). К ним относится проведение мероприятий на личной вилле Трампа (частично работает как элитный клуб) во Флориде Мар-а-Лаго. Согласно порталу Open Secrets, один из комитетов политических действий, поддерживавший Трампа в 2024 г., потратил там $100 692 17 декабря 2024 г. Есть и скромные чеки. Например, 24 декабря комитет по поддержке республиканского кандидата в палату представителей Брэндона Уильямса истратил в Мар-а-Лаго $308. В итоге Киркпатрик приходит к выводу, что Трамп заработал на своей политической карьере с 2015 г. (год начала первой избирательной кампании) около $3,4 млрд. Но эти данные трудно верифицировать, так как не ясно, как считать некоторые прямые и непрямые доходы.