Дональд Трамп купил с начала президентства облигаций на $103,4 млн

Дональд Трамп купил с начала президентства облигаций на $103,4 млнСреди прочего обратил внимание на бигтех и локальные энергосбытовые компании
Президент США Дональд Трамп произвел 690 транзакций по покупке облигаций с момента его инаугурации 20 января 2025 г. Об этом говорится в отчетных документах, добавленных в базу данных Службы правительственной этики США (USOGE). В трех отдельных файлах перечислены транзакции главы государства. Стоит отметить, что все перечисленные транзакции – покупки. Первая была совершена 21 января.
Среди инвестиций Трампа сотни покупок муниципальных облигаций, а также приобретение корпоративных облигаций. Например, как сообщило агентство Bloomberg, в феврале он вложил около $1 750 000 в облигации компаний Qualcomm Inc. (производство чипов), Home Depot (банк), T-Mobile US Inc. (сотовый оператор), а также Meta Platforms Inc. (признана экстремистской, деятельность на территории России запрещена). Муниципальные облигации могут выпускать правительства штатов, городов или отдельные ведомства и организации. В портфеле Трампа есть облигации как местных органов власти и школьных советов, так и администраций аэропортов и Gas District (специальные округа система PADD – сети, созданные в годы Второй мировой войны для поставки нефтепродуктов на бензоколонки, включая бензин и дизельное топливо). По подсчетам Bloomberg, всего облигаций с конца января по начало июля Трампом было приобретено на $103,7 млн.
Что касается целеполагания Трампа при определении секторов для инвестирования, то это могут быть или отрасли, устойчивость и значимость которых выросли из-за его экономических и управленческих решений, либо те, кто мог выиграть от его политики, говорит аналитик ФГ «Финам» Никита Бороданов. Эксперт подчеркнул, что портфель американского лидера опирается на обыкновенную диверсификацию, однако, учитывая политический вес, Трамп может намеренно избегать некоторых сфер и вкладываться в те, над которыми он имеет большее влияние.
Трампа неоднократно упрекали в попытке заработать на президентстве. В начале августа журналист The New Yorker Дэвид Киркпатрик опубликовал большой материал, в котором привел примеры извлечения Трампом финансовых выгод из своей должности со времен еще первого срока (2017–2021). К ним относится проведение мероприятий на личной вилле Трампа (частично работает как элитный клуб) во Флориде Мар-а-Лаго. Согласно порталу Open Secrets, один из комитетов политических действий, поддерживавший Трампа в 2024 г., потратил там $100 692 17 декабря 2024 г. Есть и скромные чеки. Например, 24 декабря комитет по поддержке республиканского кандидата в палату представителей Брэндона Уильямса истратил в Мар-а-Лаго $308. В итоге Киркпатрик приходит к выводу, что Трамп заработал на своей политической карьере с 2015 г. (год начала первой избирательной кампании) около $3,4 млрд. Но эти данные трудно верифицировать, так как не ясно, как считать некоторые прямые и непрямые доходы.
В любом случае если в 2015 г. Forbes оценивал состояние Трампа в $4,5 млрд, то после окончания его первого срока оно снизилось до $2,5 млрд (в основном это связано с потерями во время пандемии и ограничением возможностей кредитования в связи со штурмом Капитолия в январе 2021 г.). В конце марта 2025 г. Forbes оценил состояние Трампа в $5,1 млрд. Самыми дорогими активами президента считаются инвестиции в недвижимость на сумму в $1,1 млрд, медиахолдинг Trump Media and Technology Group – $2,6 млрд, а также гольф-клубы и другие курортные проекты – $1,1 млрд. Что касается ликвидных активов, то их журнал оценил в $700 млн.
Но торговля ценными бумагами не запрещена ни для президента, ни для конгрессменов, говорит старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин. Он подчеркнул, что проблемой для чиновников может быть именно инсайдерская торговля. «До тех пор пока президент зарабатывает на таких финансовых инструментах при помощи посредников и обнародует информацию о доходах, закон не нарушается», – подчеркнул эксперт.
Как отмечают журналисты Bloomberg, Трамп первый с 1978 г. (принятие закона об этике) президент, не отказавшийся от продажи или переуступки управления своими активами добровольно – закон этого не требует.
Но, по мнению Кошкина, несмотря на отсутствие нарушений в части торговли ценными бумагами, Трамп все равно рискует нарваться на демократов, которые припомнят ему критику бывшего спикера палаты представителей демократки Нэнси Пелоси, которая считается одним из наиболее успешных членов конгресса с точки зрения торговли на финансовых рынках.
Согласно закону STOCK Act (2012), регулирующему деятельность законодателей на фондовом рынке, они обязаны сообщать о любой транзакции, сумма которой превышает $1000, в течение 45 дней после закрытия сделки. Как отмечает Associated Press, законодатели с опозданием заполняют необходимую документацию или вовсе не заполняют. При этом, по данным газеты The New York Times, более 80% американцев выступают за запрет трейдинга для конгрессменов.
Пока такой запрет в США маловероятен, так как нужно разработать в целом новую правовую базу, которая позволит его эффективно реализовать, подчеркнул Бороданов. На практике любые инициативы по ограничению возможности трейдинга терпят провал, соглашается Кошкин. «Единственный раз какие-либо ограничения удалось утвердить при Обаме, продвигавшем STOCK Act в 2012 г.», – резюмировал эксперт.