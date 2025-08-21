Владимир Путин начал встречи с врио губернатора перед их выборами

Владимир Путин начал встречи с врио губернатора перед их выборамиПрезидент пообщался с главами Коми, Ростовской области и Еврейской автономной области
Президент России Владимир Путин начал серию встреч с временно исполняющими обязанности главы региона, которым 14 сентября предстоят выборы. Кремль 20 августа сообщил о его общении с врио главы Еврейской автономной области (ЕАО) Марией Костюк, 19 августа – с врио главы Коми Ростиславом Гольдштейном, 18 августа – с врио губернатора Ростовской области Юрием Слюсарем.
Костюк рассказала Путину о социально-экономическом развитии региона, в частности в сфере образования, подготовке специалистов для местных предприятий и привлечении медперсонала. Путин обратил внимание, что среди проблем в ЕАО – ремонт и капитальное строительство детских садов и школ. По словам Костюк, правительство региона работает по этой теме с Минпросвещения – до этого за пять лет в области не было построено ни одной школы. Кроме того, сейчас в регионе идет перестройка образовательной системы, чтобы предприятия снабдить рабочими. Также она сообщила, что «обрушилось» сельское хозяйство.
Гольдштейн, который до ноября 2024 г. возглавлял ЕАО, рассказывал Путину о выполнении задач, связанных со спецоперацией: «Я хочу сказать, что Республика Коми здесь добилась хороших успехов. У нас ребята все в очень хорошей степени вовлеченности, большие патриоты. И это показывает то количество ребят, наших героев, которые подписали контракты. Могу долго и подробно про это рассказывать, про то, что у нас пять Героев России. К сожалению, только один живой, это Станислав Кочев». Рассказал Гольдштейн о том, как выстроена поддержка семей участников спецоперации. Затем перешел к экономике, заявив, что регион «порядка 9,9% бюджета» недобирает.
Слюсарь начал с рассказа об итогах девяти месяцев работы на губернаторском посту. Президент почти сразу заметил, что в области падение производства в сельском хозяйстве было намного больше, чем по стране. Слюсарь добавил, что по урожаю было падение 20% в 2024 г., а в 2025 г. – 30%, объяснив это неблагоприятными климатическими факторами. Он попросил Путина ввести такую меру поддержки для малых и средних фермерских хозяйств, как мораторий на банкротство, с чем Путин согласился. Президент отметил, что в регионе маловато врачей, врио губернатора рассказал о мерах, которые принимаются.
В ЕАО, Коми и Ростовской области губернаторы поменялись осенью 2024 г. В начале ноября 2024 г. Гольдштейн, возглавлявший ЕАО, стал врио главы Коми вместо Владимира Уйбы (назначен первым заместителем начальника Главного военно-медицинского управления Минобороны). Костюк сменила Гольдштейна на посту главы ЕАО. Слюсарь же во главе Ростовской области сменил Василия Голубева (он стал сенатором от законодательной власти региона).
Все врио глав регионов получили «политическую инициацию» от президента, поэтому глава государства может публично оценивать их первые шаги в новой должности, говорит руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин. «Есть и политическая составляющая – поддержка президента дает дополнительный электоральный бонус. Это сигнал для системы госвласти и для президентского электората: последние видят, что их кандидат поддерживается главой государства», – добавляет эксперт.
Аппаратно важно показать, что Путин знает и помнит врио губернатора, считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Кроме того, это позволяет согласовать проекты, которые можно показывать перед выборами.
Подобные встречи являются традицией. К примеру, в августе 2024 г., незадолго до выборов, президент встречался с несколькими врио: врио губернатора Самарской области Вячеславом Федорищевым, врио губернатора Вологодской области Георгием Филимоновым, врио губернатора Хабаровского края Дмитрием Демешиным, врио губернатора Тульской области Дмитрием Миляевым, врио главы Калининградской области Алексеем Беспрозванных и на тот момент врио главы Курской области Алексеем Смирновым.
В феврале этого года Путин уже начал проводить серию встреч с губернаторами, которые должны в сентябре переизбираться на новый срок.