Владимир Путин начал встречи с врио губернатора перед их выборами

Гольдштейн, который до ноября 2024 г. возглавлял ЕАО, рассказывал Путину о выполнении задач, связанных со спецоперацией: «Я хочу сказать, что Республика Коми здесь добилась хороших успехов. У нас ребята все в очень хорошей степени вовлеченности, большие патриоты. И это показывает то количество ребят, наших героев, которые подписали контракты. Могу долго и подробно про это рассказывать, про то, что у нас пять Героев России. К сожалению, только один живой, это Станислав Кочев». Рассказал Гольдштейн о том, как выстроена поддержка семей участников спецоперации. Затем перешел к экономике, заявив, что регион «порядка 9,9% бюджета» недобирает.