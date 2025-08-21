Зачем глава МИД Индии приехал в Россию после переговоров с китайским коллегой

Визиту Джайшанкара в Москву предшествовала его встреча в Дели с министром иностранных дел КНР Ван И. Китайский министр прибыл в Индию впервые с 2022 г. и 18 августа принял участие в 24-м раунде переговоров по пограничному спору в Гималаях. Импульс улаживанию этой проблемы был дан на встрече премьера Индии Нарендры Моди и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите БРИКС в Казани в 2024 г. Стороны подписали протокол о мерах по нормализации ситуации на границе, а Ван И заявил о необходимости рассматривать друг друга как партнеров, а не как соперников.