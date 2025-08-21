Зачем глава МИД Индии приехал в Россию после переговоров с китайским коллегой

Зачем глава МИД Индии приехал в Россию после переговоров с китайским коллегойДели хочет скидок на нефть из-за давления США
Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар прибыл в Россию с двухдневным визитом (20–21 августа) по приглашению первого вице-премьера Дениса Мантурова, сообщил МИД Индии. Они сопредседательствовали 20 августа на XXVI сессии межправительственной комиссии, Джайшанкар выступил и на заседании бизнес-форума. На заседании комиссии Мантуров отметил, что Индия продолжит закупки российской нефти. 21 августа индийский министр встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым, обсудит двустороннюю повестку дня и обменяется мнениями по региональным и глобальным вопросам. Согласно сообщению МИД России, Джайшанкар и Лавров сосредоточатся на «содействии выстраиванию независимых от недружественных стран транспортно-логистических и банковско-финансовых цепочек, расширению использования национальных валют». Министры затронут кооперацию в транспорте, энергетике, аграрной и научной сферах. В политике они обсудят кроме контактов в ООН, БРИКС и G20 формирование справедливой архитектуры безопасности в АТР, ситуацию вокруг Украины и в Афганистане, палестино-израильское противостояние.
Визиту Джайшанкара в Москву предшествовала его встреча в Дели с министром иностранных дел КНР Ван И. Китайский министр прибыл в Индию впервые с 2022 г. и 18 августа принял участие в 24-м раунде переговоров по пограничному спору в Гималаях. Импульс улаживанию этой проблемы был дан на встрече премьера Индии Нарендры Моди и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите БРИКС в Казани в 2024 г. Стороны подписали протокол о мерах по нормализации ситуации на границе, а Ван И заявил о необходимости рассматривать друг друга как партнеров, а не как соперников.
Временный поверенный в делах России в Дели Роман Бабушкин 20 августа приветствовал визит в Индию Ван И. Дипломат выразил надежду, что трехсторонний механизм взаимодействия Россия – Индия – Китай заработает. Бабушкин анонсировал встречу российского президента Владимира Путина с Моди до конца года. Давление президента США Дональда Трампа на Индию и Китай способствует их сближению и координации с Россией, отмечает доцент ИСАА МГУ Борис Волхонский: «Ранее в треугольнике были трения по линии Индия – Китай». В Дели есть люди, желающие улучшения отношений с КНР, но подталкивать Индию к Китаю не нужно, это вызовет раздражение, считает научный сотрудник Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Глеб Макаревич. Потепление в отношениях двух стран, отмечает он, зрело до 2024 г.
Контакты трех ключевых стран БРИКС усилились с утверждением Трампом 6 августа штрафных пошлин США в 25% против Индии за покупку нефти у России. Тарифы, которые вступят в силу 28 августа, Вашингтон устанавливает сверх объявленных 1 августа пошлин (также 25%), доводя ставку по широкому кругу товаров из Индии до 50%. Доля российской нефти в импорте Индии за январь – июль 2025 г., согласно аналитической компании Kpler, составила 37%. 19 августа Kpler сообщила, что отгрузки из России в Индию в августе составили 400 000 барр./сутки при среднем значении в 2025 г. 1,18 млн барр./сутки.
Бабушкин 20 августа заверил, что поставки продолжатся: у стран есть «очень специальный механизм», а из-за действий США Москва дает Дели дисконт. «Скидка для Индии составляет около 5%. Индия понимает, что нет возможности изменить поставки, а прибыль для Индии очень высока», – сказал дипломат (цитата по The Times of India). По расчетам Kpler от 7 августа, скидка на российскую нефть Urals для Индии составляла именно 5%.
Официально Дели заверяет, что не поддастся давлению и будет закупать нефть, но попытается выторговать еще более низкую цену, говорит Волхонский. Нарастить поставки индийских товаров в Россию, перенаправив то, что стало невыгодно везти в США, вряд ли возможно, считает эксперт. Но Россия и не сможет компенсировать Индии потери от проблем с доступом на рынок США, который поглощал 18% индийского экспорта, полагает Макаревич.
Заставить Китай сократить покупки нефти у России США не удалось. Пауза в торговой войне Вашингтона и Пекина 12 августа продлена на 90 дней без новых санкций за покупку российской нефти. По данным Kpler, Китай с начала августа нарастил закупки у России до 75 000 барр./сутки при среднем значении 40 000 барр./сутки. Эксперт Финуниверситета при правительстве России Игорь Юшков уверен, что индийские покупатели не откажутся от российской нефти: называя Urals «токсичной», они лишь пытаются увеличить скидку. Но, добавляет Юшков, с 2022 г. продолжается и конкуренция с КНР за дешевую российскую нефть: «Из-за поведения индийских покупателей был переток части объемов поставляемой нефти в КНР. В Индии боятся и перегнуть палку в пользу Китая».