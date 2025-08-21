По сравнению с ЕДГ-2024 россияне почти в два раза активнее подают заявки на ДЭГ

В Москве не будет собственных кампаний в текущий ЕДГ, поэтому столица предложила свою технику и инфраструктуру, говорила на заседании ЦИК 23 июля глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. «Конечно, в первую очередь мы ориентировались на непростую ситуацию в том же Курске, Брянске, в других регионах. Мы подумали, что очень много людей находится по разным причинам в столице. И предоставить дополнительную возможность – это мы реально можем. У нас люди прошли обучение, имеют опыт работы, и поэтому их не использовать тоже было бы, наверное, неправильно», – пояснила она тогда же.