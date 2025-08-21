По сравнению с ЕДГ-2024 россияне почти в два раза активнее подают заявки на ДЭГ

По сравнению с ЕДГ-2024 россияне почти в два раза активнее подают заявки на ДЭГЭтот инструмент используется для мобилизации электората, говорят эксперты
На региональных выборах 2025 г. (назначены на 14 сентября) россияне в 1,7 раза активнее подают заявки на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ), чем годом ранее. По предварительным данным на 20 августа, уже подано 869 455 заявлений, тогда как перед единым днем голосования (ЕДГ) 2024 г. к 21 августа их было 518 471 (выборы проходили 8 сентября). Данные по 2025 г. озвучила на заседании Центризбиркома (ЦИК) его глава Элла Памфилова. По ее словам, это рекордный показатель относительно 2024 г.
В этом электоральном цикле ДЭГ будет применяться в 24 регионах (см. врез), всего выборы охватят 81 субъект РФ. В 2024 г. из 83 регионов, где проходили выборы, этот формат голосования использовался в 25 субъектах на федеральной платформе, а также в Москве, в 26-м субъекте, на собственной региональной платформе. В общей сложности ДЭГ тогда воспользовался 3 836 801 избиратель: из них голосовали на федеральной платформе – 826 936 человек, на московской платформе – 3 009 865.
Сейчас лидерами по числу поданных заявок на ЕДГ-2025 стали Ростовская область (179 452), Чувашия (143 329) и Свердловская область (131 070), поделилась Памфилова. Это право каждого региона – ходатайствовать о внедрении ДЭГ в текущем электоральном цикле или нет, говорила глава ЦИК на заседании комиссии 11 июня. Представители субъектов РФ взвешивают свои возможности, соизмеряют их с требованиями ЦИК (например, охват региона интернетом), и после комиссия решает, стоит согласовывать заявку или нет. «Мы очень осторожно, очень аккуратно подходим к этому, мы никогда не навязываем [тот или иной формат голосования], мы не действуем тоталитарно, мы не действуем по-большевистски», – указала Памфилова.
Высокие показатели ДЭГ обусловлены тем, что региональные власти наконец-то распробовали его как эффективный способ мобилизации лояльного электората, считает электоральный юрист Олег Захаров. Перед предстоящими выборами в Госдуму такие технологии востребованы и требуют обкатки и апробации, чтобы в следующем 2026 году успешно применять их, увеличивая географию ДЭГ, сказал он «Ведомостям». Кроме того, растущая электоральная емкость ДЭГ связана и с увеличением охвата населения системой электронных госуслуг, которая в Ростовской и Свердловской областях всегда была на высоком уровне и продолжала активно расти все последние годы, а также с успешными наработками местных избиркомов в этих двух регионах, где ДЭГ уже практиковалось, заключил Захаров.
С этим соглашается и политолог Константин Калачев: «ДЭГ – удобный инструмент для мобилизации». При этом нельзя отрицать, что люди к ДЭГ привыкли, а вопрос доверия к этому инструменту на референдумных выборах не стоит, добавил Калачев.
Другие формы голосования на ЕДГ
Для голосования по местонахождению с помощью платформы «Мобильный избиратель» подано уже 76 541 заявление, сообщила на заседании Памфилова. Помимо этого сейчас идет процесс подачи заявок через «Госуслуги» для голосования на экстерриториальных участках в Москве (это участки, образованные при проведении выборов в органы госвласти одного региона на территории другого региона). На них смогут проголосовать жители 19 регионов субъектов, где пройдут губернаторские выборы (за исключением Татарстана). Такие участки будут расположены «в наиболее удобных и проходимых местах» города: например, во флагманских офисах «Мои документы» и центрах госуслуг в крупнейших торговых центрах (например, ТРЦ «Афимолл сити», ТЦ «Метрополис». ТРЦ «Колумбус» и «Ривьера») во всех округах столицы, в гостиничном комплексе «Измайлово» и вестибюле станции метро «Курская» Арбатско-Покровской линии, поделилась глава ЦИК.
В каких регионах будет ДЭГ
В Москве не будет собственных кампаний в текущий ЕДГ, поэтому столица предложила свою технику и инфраструктуру, говорила на заседании ЦИК 23 июля глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. «Конечно, в первую очередь мы ориентировались на непростую ситуацию в том же Курске, Брянске, в других регионах. Мы подумали, что очень много людей находится по разным причинам в столице. И предоставить дополнительную возможность – это мы реально можем. У нас люди прошли обучение, имеют опыт работы, и поэтому их не использовать тоже было бы, наверное, неправильно», – пояснила она тогда же.
Также Памфилова на заседании 20 августа рассказала, что на предстоящих выборах 470 034 избирателя смогут воспользоваться дополнительными формами голосования. Так, в 38 субъектах (там числится 5916 населенных пунктов) планируется голосование групп избирателей, которые проживают в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено. Такой формат волеизъявления апробируют на 2585 участках.
В девяти регионах ЦИК согласовал проведение голосования вне помещений для голосования и на придомовых территориях, напомнила Памфилова: в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях, Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, а также на Камчатке – из-за землетрясений. Досрочное голосование в труднодоступных или отдаленных местностях, а также на судах в плавании затронет 24 субъекта.
«Мы работаем в экстремальных условиях, с учетом международной турбулентности. Но наша система крепкая, стабильная и проходит все катаклизмы очень уверенно и достойно. В том числе мы предоставили нашим коллегам в ряде регионов, где есть сложности в организации голосования, дополнительные возможности для реализации избирательных прав граждан», – заявила глава ЦИК.