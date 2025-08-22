Что означают слова Сергея Лаврова об урегулировании конфликта на Украине

Что означают слова Сергея Лаврова об урегулировании конфликта на УкраинеПроекты гарантий от европейцев Москве совсем не нравятся
Президент Украины Владимир Зеленский за счет обсуждения возможной встречи с российским лидером Владимиром Путиным пытается подменить тяжелую работу по мирному урегулированию «эффектами». Об этом 21 августа заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром.
Лавров напомнил, что три года назад, в сентябре 2022 г., после референдумов в Херсонской, Запорожской областях и в Донбассе Зеленский издал указ, который запрещал официальным лицам Украины вести переговоры с высшими российскими чиновниками, пока во главе государства остается Путин. Этот указ, отметил министр, все еще не отменен. Активность, направленная на проведение саммита с президентом России, должна показать якобы конструктивную нацеленность на процесс урегулирования.
При подписании договоренностей с Украиной России, заметил Лавров, необходимо будет решить вопрос легитимности «подписанта». Москва в 2024 г. в связи с тем что президентские выборы на Украине не прошли в намеченный срок в мае из-за военного положения, заявляла о нелегитимности исполнительной власти в Киеве, включая президента. Тем не менее, по словам Лаврова, российский президент готов встречаться и с Зеленским. Но он настаивает на том, чтобы все вопросы, требующие рассмотрения на высшем уровне, были хорошо проработаны.
Упомянул Лавров и актуальную тему гарантий безопасности Украине, которую 18 августа европейские лидеры вместе с Зеленским обсуждали в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом. По словам Лаврова, Россия считает актуальным принцип коллективного предоставления гарантий для Киева, но отвергает их, если они будут иметь своей направленностью антироссийский курс. Министр подчеркнул, что односторонние инициативы по гарантиям безопасности бесперспективны и что Россия поддерживает согласованные с украинской стороной гарантии еще в 2022 г. в Стамбуле. Тогда сама украинская делегация предложила подключить к этим гарантиям членов Совбеза ООН, т. е. Россию, Китай, США, Францию и Великобританию, с привлечением Германии, Турции и других заинтересованных стран.
По данным Bloomberg, в разрабатываемых европейцами под председательском госсекретаря США Марко Рубио гарантиях безопасности Украине есть предложенный премьером Италии Джорджей Мелони вариант «НАТО-лайт». Состоит он в обязательстве союзников Киева за 24 часа согласовать его военную поддержку, если конфликт с Россией возобновится. Но Украину не примут в военный альянс.
Зеленский 21 августа заявил журналистам, что Украина не будет официально признавать потери территорий даже в случае их потенциального обмена. Тремя днями ранее Зеленский на встрече со спецпредставителем лидера США Китом Келлогом назвал невозможными территориальные уступки.
По обмену территорий Киев, по словам Зеленского, ждет «конкретики» от Москвы. В тот же день помощник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил в интервью итальянской La Repubblica, что Киев готов признать ряд территорий «де-факто утраченными».
Россия никогда не отказывалась от положений стамбульских договоренностей 2022 г., кроме их территориальной части, отмечает ведущий научный сотрудник Института международных отношений МГИМО Николай Силаев. По его мнению, на саммите в Анкоридже мог прозвучать вариант, что Россия предлагает ВСУ покинуть оставшуюся под ее контролем часть Донбасса и при этом согласна еще со Стамбульских соглашений на гарантии безопасности Украине. Американская сторона, считает Силаев, в свою очередь, за эту тему «ухватилась» и стала обсуждать это с европейцами и Зеленским: «При этом, если бы Трамп хотел отказаться от поддержки Украины, он бы уже это сделал. Это он сделать не может, так как с ней связан вопрос американского военного присутствия в Европе, что является краеугольным камнем внешней политики и зарубежного влияния США».
С подачи европейцев тема гарантий безопасности превратилась в некий список желаемого, когда, не обращая внимания на то, что говорят Россия и США, они стали фиксировать свои пожелания, рассуждает эксперт. Американцы на саммите в Вашингтоне убедились, что если российская позиция может «двигаться», то украинская и европейская – нет и они продолжают выдвигать требования, как будто уже скоро победят. При этом никаких доступных способов склонить их принять российскую позицию у США нет, как, видимо, и желания, полагает эксперт. «Когда европейцы и украинцы стали составлять свои пожелания, российский МИД должен был напомнить, что позиция России с ними категорически не совпадает. В итоге возможность компромисса виделась пока лишь США после Аляски», – говорит Силаев.