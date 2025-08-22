Что означают слова Сергея Лаврова об урегулировании конфликта на Украине

Россия никогда не отказывалась от положений стамбульских договоренностей 2022 г., кроме их территориальной части, отмечает ведущий научный сотрудник Института международных отношений МГИМО Николай Силаев. По его мнению, на саммите в Анкоридже мог прозвучать вариант, что Россия предлагает ВСУ покинуть оставшуюся под ее контролем часть Донбасса и при этом согласна еще со Стамбульских соглашений на гарантии безопасности Украине. Американская сторона, считает Силаев, в свою очередь, за эту тему «ухватилась» и стала обсуждать это с европейцами и Зеленским: «При этом, если бы Трамп хотел отказаться от поддержки Украины, он бы уже это сделал. Это он сделать не может, так как с ней связан вопрос американского военного присутствия в Европе, что является краеугольным камнем внешней политики и зарубежного влияния США».