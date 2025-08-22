Партия Дональда Трампа опережает демократов по количеству новых членов

Партия Дональда Трампа опережает демократов по количеству новых членовЭто может помочь республиканцам сохранить контроль над тремя ветвями власти в 2026 году
В 30 американских штатах (всего их в США 50), где ведется учет регистрации избирателей двух основных партий, республиканцы опережают демократов по количеству новых партийцев, сообщила газета The New York Times (NYT). Это отражают данные за период с 2020 по 2024 г. За этот промежуток времени пополнение в рядах республиканцев составило 2,4 млн человек. За те же четыре года демократы потеряли 2,1 млн зарегистрированных избирателей.
По общему количеству зарегистрированных избирателей демократы сохраняют лидерство. Согласно данным портала USA Facts, в сентябре 2024 г. в США было 186,5 млн зарегистрированных избирателей. Из них, по данным Бюро переписи населения США, в качестве республиканцев зарегистрированы 36 млн, а в качестве демократов – 45,1 млн. Но эти данные могут быть неточными, так как не все штаты учитывают партийную аффилиацию при регистрации избирателей. Партийная регистрация в большинстве случаев позволяет избирателям участвовать в голосовании на партийных праймериз при отборе кандидатов на выборы, в том числе в конгресс или во время президентской гонки.
Есть отдельные примеры штатов, где республиканцы практически обнулили преимущество демократов с точки зрения количества зарегистрированных партийных избирателей. Один из них – колеблющийся штат (где шансы победы демократа и республиканца приблизительно равны) Северная Каролина, там республиканцы сократили отрыв от демократов по этому критерию почти на 95% в 2024 г. по сравнению с 2020 г. Журналисты подчеркнули, что позиции демократов больше всего пошатнулись среди мужчин и молодых избирателей (обычно в США к молодым избирателям относят людей в возрасте от 18 до 29 лет).
Демократы сохраняли преимущество над республиканцами с 2018 г. по начало 2023 г. И если доля демократов среди новых зарегистрированных избирателей в 2018 г. составляла 34%, а республиканцев – 20%, то в 2024 г. эти показатели сменились на 26% и 29% соответственно. Здесь NYT ссылается на данные компании L2.
Согласно январскому исследованию Gallup, в целом количество избирателей, идентифицирующих себя с одной из двух партий, с обеих сторон составляет по 28%. Максимум для демократов – 36% – был зарегистрирован в 2008 г., а для республиканцев – 34% – в 2004 г. Одновременно с этим телеканал NBC News 25 июня сообщил, что зарегистрированных республиканцев среди избирателей 30,9%, демократов – 37%. Но если посмотреть тренд, то у демократов он нисходящий, а у республиканцев восходящий.
Республиканская партия сегодня символизирует нормальность на фоне предложений демократов, а также системность и видение будущего, говорит руководитель «Дубравский консалтинга» Павел Дубравский. Демократы не могут объяснить избирателю, как должна развиваться страна в будущем, считает Дубравский. Заигрывание с меньшинствами вместо повестки единства, несистемность экономической политики, игнорирование американских внешнеполитических интересов и втягивание в международные конфликты – все это, по мнению Дубравского, подкосило демократов. «Республиканцы, в свою очередь, научились пользоваться инструментами агитации», – сказал он.
Если смотреть на эти данные с точки зрения промежуточных выборов, то у республиканцев есть шанс сохранить за собой большинство в обеих палатах конгресса. Традиционно на промежуточных выборах президентская партия почти всегда теряет позиции в палате представителей, но сохраняет большинство в сенате. И республиканцы сделают все, чтобы удержать власть, полагает главный научный сотрудник ИСКРАНа Владимир Васильев. По его мнению, для этого республиканцы задействуют административный ресурс: попытаются отменить голосование по почте и максимально выгодным для себя способом перерисовать границы избирательных округов в своих штатах (чтобы выиграть там еще больше мест, чем обычно. – «Ведомости»).
При этом данные Gallup показывают, что к 2024 г. относительное большинство американцев относили себя к независимым избирателям – 43%. Количество избирателей, зарегистрированных в качестве независимых или сторонников третьих партий, по информации NBC News, в 2025 г. составляет 32%. В большинстве случаев именно независимые избиратели определяют исход выборов. Хотя некоторые исследования показывают, что независимых либо нет совсем, либо их очень мало. А есть так называемые склоняющиеся – в сторону либо демократов, либо республиканцев.
По мнению Дубравского, тренд на неопределенность среди независимых избирателей останется до самых выборов, но в целом у республиканцев на сегодняшний день больше шансов привлечь этот слой.