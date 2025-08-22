Партия Дональда Трампа опережает демократов по количеству новых членов

Если смотреть на эти данные с точки зрения промежуточных выборов, то у республиканцев есть шанс сохранить за собой большинство в обеих палатах конгресса. Традиционно на промежуточных выборах президентская партия почти всегда теряет позиции в палате представителей, но сохраняет большинство в сенате. И республиканцы сделают все, чтобы удержать власть, полагает главный научный сотрудник ИСКРАНа Владимир Васильев. По его мнению, для этого республиканцы задействуют административный ресурс: попытаются отменить голосование по почте и максимально выгодным для себя способом перерисовать границы избирательных округов в своих штатах (чтобы выиграть там еще больше мест, чем обычно. – «Ведомости»).