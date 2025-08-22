ВЦИОМ: рейтинг одобрения деятельности Путина вырос до 76,5%

Неделей ранее показатель одобрения деятельности президента России составлял 75,1% (на 0,8% выше предыдущего значения). Положительная оценка работы Мишустина за тот же период составляла 51,8% (+0,1%), а одобрение деятельности правительства страны – 50,7% (+1,4%). С 18 июня 2018 г. ВЦИОМ ежедневно опрашивает 1600 респондентов.