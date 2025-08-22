ВЦИОМ: рейтинг одобрения деятельности Путина вырос до 76,5%На вопрос о доверии президенту 79,2% опрошенных ответили положительно
Показатель одобрения деятельности президента России Владимира Путина увеличился на 1,4% с 11 по 17 августа, составив 76,5%. Данные отражены в результатах еженедельного мониторинга общественного мнения аналитического центра ВЦИОМ, проведенного среди совершеннолетних россиян.
Работу премьер-министра Михаила Мишустина и правительства России положительно оценили 51,6% (-0,2% за неделю) и 51% респондентов (+0,3% за неделю) соответственно.
На прямой вопрос о доверии Путину положительный ответ дали 79,2% респондентов (+0,9% за неделю), Мишустину – 60,1% (+0,1%), главе КПРФ Геннадию Зюганову – 34,4% (+0,2%), лидеру «Справедливой России» Сергею Миронову – 30,5% (+1,2%), главе ЛДПР Леониду Слуцкому – 22,3% (+0,7%), лидеру «Новых людей» Алексею Нечаеву – 9,8% (показатель не изменился).
Партию «Единая Россия» поддерживают 34,7% участников опроса (+1,9% за неделю). В поддержку ЛДПР высказались 10,5% респондентов (-0,4%), КПРФ – 9,3% (-0,6%), «Новые люди» – 7,8% (показатель остался прежним), «Справедливая Россия» – 4,2% (+0,5%).
Неделей ранее показатель одобрения деятельности президента России составлял 75,1% (на 0,8% выше предыдущего значения). Положительная оценка работы Мишустина за тот же период составляла 51,8% (+0,1%), а одобрение деятельности правительства страны – 50,7% (+1,4%). С 18 июня 2018 г. ВЦИОМ ежедневно опрашивает 1600 респондентов.
Согласно данным Фонда общественного мнения (ФОМ), за неделю с 10 по 17 августа работу президента положительно оценили 82% россиян. Уровень доверия Путину за этот период составил 80%. Положительную оценку работе российского правительства дали 58% опрошенных. Деятельность Мишустина как скорее хорошую охарактеризовали 60% респондентов.
Уровень поддержки «Единой России», согласно исследованию ФОМ, составляет 42%, КПРФ – 7%, ЛДПР – 9%, «Справедливой России» – 3%, «Новых людей» – 4%. В еженедельном опросе ФОМ участвуют люди от 18 лет.