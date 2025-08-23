Обновление ChatGPT убило любовь: новости, которые вы могли пропустить

С другой – обновление поможет OpenAI избежать упреков, что их ИИ флиртует с людьми, вводя тех в заблуждение. Тем более что перед глазами свежий скандал у конкурентов, окончившийся гибелью человека. 76-летний Тхонгбью Вонгбандью из США и чат-бот, созданный Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) , по имени Старшая Сестренка Билли, закрутили настоящий флирт. Пенсионер страдал целым букетом недугов после перенесенного инсульта и мог не полностью отдавать себе отчет в современных реалиях. Когда бот пригласил его к себе в гости «в Нью-Йорк», мужчина обманул родных, сбежал из дома и отправился на вокзал. Но, торопясь на поезд, споткнулся, сильно ударился головой и умер.