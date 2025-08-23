Обновление ChatGPT убило любовь: новости, которые вы могли пропустить

Обновление ChatGPT убило любовь: новости, которые вы могли пропуститьПоколение Z устроило апокалипсис немецким пивоварам, а один из штатов обзавелся собственной валютой
Апдейт убивает любовь
Очередная девушка вышла замуж за ИИ. 27-летняя американка пять месяцев встречалась с чат-ботом по имени Каспер. Пару недель назад он сделал ей предложение и попросил прислать фотографии обручальных колец, которые ей нравятся. Выбрал один из вариантов и сгенерировал фотографию, как они стали мужем и женой. Таких случаев немало, часть из них можно почитать в сабреддите r/MyBoyfriendIsAI, где женщины делятся рассказами про своих виртуальных возлюбленных.
Но разработчики положили конец такому семейному счастью. ChatGPT 4 был ярким и человечным, в ответах он использовал множество эмоциональных и игривых слов. Например, если рассказать ИИ, что твой ребенок только что сделал первый шаг, ChatGPT 4 разражался ответом в 50–70 слов, пересыпанных эмодзи. ChatGPT 5 сухо пишет «поздравляю», отмечает Forbes.
В электронного парня или девушку несложно влюбиться. OpenAI (компания, выпускающая ChatGPT) посчитала это минусом. Она заявила, что четвертая версия ChatGPT получилась чересчур дружелюбной и льстивой. Она не распознавала признаки эмоциональной зависимости или бреда и могла усугубить кризис психического здоровья человека. Поэтому у новой, пятой, версии ChatGPT тон сменен на более нейтральный, если не сказать холодный.
С одной стороны, множество пользователей в горе из-за сухости ChatGPT 5. Долгие месяцы они жили душа в душу с ИИ-возлюбленными. А обновленный ChatGPT холоден, деловит и в ответ на очередное признание в любви советует поговорить с психологом или друзьями – сам он теперь не вправе беседовать на подобные темы.
С другой – обновление поможет OpenAI избежать упреков, что их ИИ флиртует с людьми, вводя тех в заблуждение. Тем более что перед глазами свежий скандал у конкурентов, окончившийся гибелью человека. 76-летний Тхонгбью Вонгбандью из США и чат-бот, созданный Meta
Пока OpenAI позволяет пользоваться старой – более эмоциональной – версией ChatGPT платным подписчикам. Эта лазейка, как говорит компания, скоро закроется. При этом компания кинула наживку: она обещает выпустить шестую версию ChatGPT, главной особенностью которой будет глубокая подстройка под клиента и учет его индивидуальных предпочтений.
Штат Вайоминг обзавелся собственной валютой
Первый штат в США обзавелся собственной валютой. Штат Вайоминг стал первым в США, кто запустил собственный официальный стейблкойн: криптовалюту, курс которой жестко привязан к фиатной валюте, в данном случае американскому доллару. Монета называется FRNT (Frontier Stable Token) и 1 FRNT стоит $1. Штат гарантирует курс за счет своих активов с обязательным уровнем резервирования 102%: запасов доллара и краткосрочных казначейских облигаций.
Стейблкойн будет доступен в блокчейнах Ethereum, Solana, Avalanche, Polygon, Arbitrum, Optimism и Base. Сначала он появится на бирже Kraken в блокчейне Solana и на карте Visa компании Rain, которая позволяет держать на счете криптовалюту, а в момент покупки меняет ее на доллары.
«Многие годы Вайоминг был штатом-лидером в области регулирования блокчейна, криптовалют и цифровых активов, приняв более 45 законодательных актов с 2016 г.», – заявил губернатор Вайоминга Марк Гордон. Комиссия по стейблкойнам, благодаря которой появился FRNT, работает в штате еще с 2023 г. Если его опыт окажется удачным, нас ждут стейблкойны от других штатов.
Молодежь против пива
Поколение Z отвергает алкогольное пиво, немецким пивоварам нужно приспособиться к этому или исчезнуть. За свою 172-летнюю историю пивоварня Lang-Bräu в Северной Баварии, в 30 минутах езды от Чехии, пережила две мировые войны и падение железного занавеса, пишет немецкая газета Handelsblatt. Но смена поколений ее подкосила. Владельцы потратили 12 млн евро на модернизацию, но столкнулись с падением спроса и прошлым летом закрыли бизнес.
Для многих представителей поколения Z, родившихся в период с 1997 по 2012 г., пиво уже не ежедневный ритуал, а в лучшем случае редкое баловство. Иногда они позволяют себе пшеничное пиво или пилснер, но все чаще выбирают безалкогольные варианты. Сейчас среднестатистический немец выпивает 88 л пива в год по сравнению со 126 л в 2000 г. В других западных странах картина схожая. Алкоголь вреден, считает молодое поколение, а пиво вдобавок еще и слишком калорийно.
В 2023–2024 гг. в Германии закрылось 52 пивоварни примерно из 1500. Это рекорд за три последних десятилетия. Пивовары адаптируются: сейчас на немецком рынке представлено более 800 сортов безалкогольного пива, за 10 лет его производство почти удвоилось. Вопрос в том, как сохранить вкус. Те, кто может себе это позволить, варят пиво обычным способом, а потом удаляют алкоголь. Но небольшим пивоварням не по карману такие технологии, они прибегают к дешевому способу: останавливают процесс брожения раньше необходимого. Такое пиво обычно более сладкое, чем классическое.