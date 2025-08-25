Газета
Главная / Политика /

Зачем США приобретают долю почти в 10% компании Intel

Это часть стратегии Вашингтона по доминированию в сфере полупроводников и стремление помочь компании в трудном положении
Роман Романов
Главная причина приобретения доли – укрепить Intel и усилить всю американскую полупроводниковую отрасль на фоне нарастающей гонки в области ИИ
Главная причина приобретения доли – укрепить Intel и усилить всю американскую полупроводниковую отрасль на фоне нарастающей гонки в области ИИ / Paul Sakuma / AP Photo

Правительство США приобретает около 10% акций компании Intel, сообщил президент страны Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social. Аналогичное заявление было опубликовано на сайте корпорации. «Для меня большая честь сообщить, что США владеют 10% компании Intel, великой американской компании<...>» – написал Трамп в своей соцсети Truth Social. В связи с этим он подчеркнул, что «создание» американского преимущества в сфере полупроводников является основополагающим для будущего США. «Усилением американского технологического и производственного лидерства» назвали сделку с правительством и в самой Intel.

Трамп подчеркнул, что США «ничего не заплатили» за акции. Акции переданы в обмен на ранее выделенные гранты правительства на $8,9 млрд. Один из них на сумму $5,7 млрд – по линии Закона о чипах (CHIPS Act, 2022 г.). Второй – на $3,2 млрд, предназначенных для компании по программе Secure Enclave (курируется Пентагоном и направлена на производство полупроводников для военных и разведывательных целей США). То есть Intel в теории получила бы эти гранты и без продажи доли правительству.

В компании также уточнили, что американское правительство не получит представительства в совете директоров, а владение акциями долей корпорации будет пассивным. «Правительство соглашается голосовать вместе с советом директоров компании по вопросам, требующим одобрения акционеров, за некоторым исключением».

При этом ни Трамп, ни представители Intel не сообщают, когда сделка будет закрыта. За несколько дней до объявления о ней 18 августа в компании заявили о подписании с японским SoftBank соглашения о покупке банком акций на $2 млрд.

На данном этапе ключевая цель Intel – выживание и стабилизация, а не глобальная экспансия, поэтому инвестиции государства нужны прежде всего как «финансовая подушка», говорит генеральный директор АНО «Координационная лаборатория» Анна Сытник. Но она подчеркнула, что участие государства несет и риски, к которым относится возможное давление американских политических приоритетов и снижение рыночной дисциплины. Маловероятно, что Intel догонит тайваньскую TSMC по качеству и себестоимости в ближайшей перспективе. Эксперт уточнила, что Intel будет бороться за восстановление доверия клиентов. «Среднесрочно, если новые заводы в США выйдут на проектную мощность, Intel может сократить разрыв. Компания вряд ли станет безусловным лидером в мире, но может занять нишу «национального чемпиона» США», – считает Сытник.

Как сообщил телеканал CNN со ссылкой на два источника в Белом доме, администрация планирует заключить аналогичные сделки с другими компаниями из «критических важных» секторов экономики.

Главная причина приобретения доли – укрепить Intel и тем самым усилить всю американскую полупроводниковую отрасль на фоне нарастающей гонки в области ИИ c Китаем, продолжает Сытник. По ее словам, это государственно-частное партнерство вписывается в логику американского «Манхэттенского проекта 2.0» в области искусственного интеллекта. Эксперт также привела пример похожей сделки, когда Пентагон стал одним из главных акционеров компании по добыче редкоземельных ресурсов MP Materials. «Согласно опубликованному недавно «America’s AI Action Plan» Трампа, Вашингтон должен обеспечить суверенный доступ к вычислительным мощностям для ИИ, развивать производство полупроводников и дата-центров в США и исключить «стратегическую уязвимость» от поставок из Китая и Тайваня», – сказала Сытник.

По данным портала World Population Review, больше всего фабрик по производству полупроводников расположено в Японии – 103. В США их 95, в Китае – 81, на Тайване – 80, а в ФРГ – 22. При этом в 2023 г. на рынке продвинутых полупроводников доля США составляла 12%, а Тайваня – 68%.

США сохраняют технологическое лидерство в дизайне чипов, но остаются крайне зависимыми от импорта полупроводников, говорит Сытник. «Главные уязвимости – высокая себестоимость фабрик в США, дефицит кадров и разрушенная локальная цепочка поставок», – подчеркнула эксперт. Она добавила, что решения уже реализуются через CHIPS and Science Act (субсидии и запрет на новые мощности в «странах риска») и America’s AI Action Plan 2025 (ограничения на использование иностранного оборудования). «При сохранении масштабной господдержки и развитии кадровой базы США способны восстановить часть производства и снизить зависимость от импорта, однако догнать Тайвань и Корею по себестоимости и скорости внедрения новых техпроцессов будет крайне трудно», – резюмировала эксперт.

Перспективы продолжительной и более массовой поддержки правительством США IT-отрасли есть серьезные, говорит научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Владимир Павлов. По его мнению, возможны любые шаги, которые будут способствовать обеспечению технологического превосходства США. Эксперт также допустил, что даже противники Трампа в конгрессе вряд ли будут препятствовать таким действиям.

