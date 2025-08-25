Зачем США приобретают долю почти в 10% компании Intel

Трамп подчеркнул, что США «ничего не заплатили» за акции. Акции переданы в обмен на ранее выделенные гранты правительства на $8,9 млрд. Один из них на сумму $5,7 млрд – по линии Закона о чипах (CHIPS Act, 2022 г.). Второй – на $3,2 млрд, предназначенных для компании по программе Secure Enclave (курируется Пентагоном и направлена на производство полупроводников для военных и разведывательных целей США). То есть Intel в теории получила бы эти гранты и без продажи доли правительству.