Никол Пашинян обвинил СССР в создании сепаратистского Карабахского движения

Декларация о независимости Армении, в которой содержится пункт о воссоединении республики с Нагорным Карабахом, отражает навязанную Советским Союзом модель патриотизма, чреватую конфликтами с соседями, заявил 23 августа в обращении к гражданам премьер-министр страны Никол Пашинян по случаю 35-летия со дня принятия документа. По его словам, эта конфликтная идеология с 1950-х последовательно насаждалась армянскому обществу через книги, фильмы, пьесы и театральные постановки в условиях железного занавеса и холодной войны. Так советские руководители пытались распространить патриотические представления в Армянской ССР за пределы республики, но не позволяя им обрести локальное содержание, подчеркнул армянский премьер.