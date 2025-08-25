Никол Пашинян обвинил СССР в создании сепаратистского Карабахского движения

Никол Пашинян обвинил СССР в создании сепаратистского Карабахского движенияОн также назвал Декларацию о независимости Армении конфликтным документом
Декларация о независимости Армении, в которой содержится пункт о воссоединении республики с Нагорным Карабахом, отражает навязанную Советским Союзом модель патриотизма, чреватую конфликтами с соседями, заявил 23 августа в обращении к гражданам премьер-министр страны Никол Пашинян по случаю 35-летия со дня принятия документа. По его словам, эта конфликтная идеология с 1950-х последовательно насаждалась армянскому обществу через книги, фильмы, пьесы и театральные постановки в условиях железного занавеса и холодной войны. Так советские руководители пытались распространить патриотические представления в Армянской ССР за пределы республики, но не позволяя им обрести локальное содержание, подчеркнул армянский премьер.
Таким образом, как утверждает Пашинян, в Армении сформировалась специфическая «социально-психологическая среда», которая на закате Советского Союза подтолкнула советских армян запустить движение за отсоединение тогдашней Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО) от Азербайджанской ССР в конце 1980-х. Глубинной целью этой политики якобы было сделать невозможным существование независимого армянского государства, поскольку страна в конфликтной среде не может выстроить реальную независимость, отметил премьер. Он в очередной раз повторил, что попытки Ереваном вернуть Карабах будут означать «уничтожение независимости республики».
Сразу после этого послания высший орган оппозиционной партии «Дашнакцутюн» (10 мандатов в парламенте из 107) призвал граждан защитить Декларацию о независимости. Согласно их заявлению, любое посягательство – это нападение на основы государственности. А бывший министр иностранных дел Вардан Осканян в соцсетях назвал выступление Пашиняна нелепым, которое лишь усиливает переговорные позиции Азербайджана.
Баку и Ереван парафировали текст мирного договора 8 августа в Вашингтоне при посредничестве американской стороны. В тот день Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в присутствии хозяина Белого дома Дональда Трампа также подписали документ об открытии заблокированных в начале 1990-х на Южном Кавказе транспортных коммуникаций, а также создании транспортного коридора «Маршрут Трампа ради международного мира и процветания» (TRIPP), который должен соединить западные районы Азербайджана с его анклавом Нахичеванью через армянскую территорию вдоль границы с Ираном.
Что такое Карабахское движение
Ранее азербайджанская сторона в качестве предварительного условия для заключения мирного договора с Арменией настаивала на исключении из преамбулы армянской конституции отсылок к Декларации о независимости, где упоминается Карабах.
Послание Пашиняна – заявка на формирование новой концепции армянской государственности и переформатирование армянской нации в новых геополитических условиях, говорит ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев. В заявлении армянский премьер больший акцент делает на переосмыслении советского прошлого, которое, как утверждает Пашинян, сформировало текущую версию армянского национализма, замечает эксперт: «В таком случае возникает резонный вопрос: а кто тогда сформировал Монте Мелконяна (гражданин США, принял участие в первой карабахской войне, за что посмертно был удостоен звания Национального героя Армении. – «Ведомости»)? Почему тогда карабахское движение так яростно поддерживала армянская диаспора?»
Сомнительный с исторический точки зрения нарратив Пашиняна о формировании армянского национализма под влиянием СССР используется с целью постепенного входа Армении в орбиту США и разрыва страны с Россией, полагает научный сотрудник Института Кавказа Грант Микаэлян. В этом смысле, продолжает эксперт, Москва одновременно будет ответственна и за создание карабахского движения, и за армяно-азербайджанскую войну, и за последующее поражение. «Судя по всему, Пашинян продолжит углублять раскол между Арменией и Россией», – добавил политолог.
Открытым остается вопрос, насколько гражданское и национальное самосознание можно создать административным путем. В любом случае армянское руководство попытается принять новую версию конституции, в которой будет новая преамбула без ссылки на Декларацию о независимости Армении, уверен Силаев.