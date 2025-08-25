Эксперты увидели сокращение партийной конкуренции на ЕДГ-2025

В заксобрания выдвинуто 74 партийных списка (6,72 на регион в среднем), зарегистрирован 71 (6,45 в среднем). Как отмечает эксперт, на выборах в парламенты субъектов в 2020 г. в тех же 11 регионах было выдвинуто 125 списков (11,4 в среднем), зарегистрировано 93 (8,45 в среднем), это были лучшие показатели периода 2016–2020 гг. и близко к уровню 2015 г. «Таким образом, партийная активность за пять лет резко снизилась параллельно общему сокращению числа партий. Уровень отсева между выдвижением и регистрацией формально крайне низкий – 4%. Отсев между выдвинутыми и зарегистрированными партийными списками на выборах депутатов в 2020 г. составил 25,7%. Однако это лишь следствие того, что партии, которым нужно собирать подписи, почти прекратили участие в выборах», – пишет Кынев.