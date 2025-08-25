Эксперты увидели сокращение партийной конкуренции на ЕДГ-2025

Эксперты увидели сокращение партийной конкуренции на ЕДГ-2025Перед выборами в Госдуму система консервируется в текущем состоянии
Для региональных и местных выборов в единый день голосования (ЕДГ) 2025 г. характерны сокращение политической конкуренции и уменьшение числа фактических участников. На кампаниях в заксобрания основная конкуренция происходит практически между одними парламентскими силами, а партии, не имеющие льгот при регистрации кандидатов, почти прекратили их выдвижение, так как шансы на регистрацию стали крайне низкими. Об этом говорится в аналитическом докладе «Управляемая конкуренция – 2025: сжатие до парламентских партий» политолога Александра Кынева. Кроме того, по его мнению, регистрация по подписям на выборах стала почти невозможной.
В заксобрания выдвинуто 74 партийных списка (6,72 на регион в среднем), зарегистрирован 71 (6,45 в среднем). Как отмечает эксперт, на выборах в парламенты субъектов в 2020 г. в тех же 11 регионах было выдвинуто 125 списков (11,4 в среднем), зарегистрировано 93 (8,45 в среднем), это были лучшие показатели периода 2016–2020 гг. и близко к уровню 2015 г. «Таким образом, партийная активность за пять лет резко снизилась параллельно общему сокращению числа партий. Уровень отсева между выдвижением и регистрацией формально крайне низкий – 4%. Отсев между выдвинутыми и зарегистрированными партийными списками на выборах депутатов в 2020 г. составил 25,7%. Однако это лишь следствие того, что партии, которым нужно собирать подписи, почти прекратили участие в выборах», – пишет Кынев.
При этом в ряде регионов все же ожидаются конкурентные кампании по партийным спискам: больше всего их в Республике Коми и Костромской области (по 9 списков), за ними идут Новосибирская и Рязанская области (по 8), меньше всего – на Ямале (4) и в Магаданской области (5). Единственный значимый скандал произошел в Костромской области, где было отказано в регистрации списка Партии социальной защиты (ПСЗ). 5 августа суд обязал избирком региона зарегистрировать его, исключив двух кандидатов, но пока это решение комиссией не принято. В случае прохождения в костромскую облдуму ПСЗ могла бы получить льготу для участия в выборах Госдумы РФ в 2026 г., подчеркивает эксперт.
По мнению Кынева, участие в выборах новых политических проектов увеличивает непредсказуемость и может привлечь на участки новые группы избирателей, а значит, понизить итоговый процент парламентских сил. «Скучные» выборы не только никого не смущают, но и стали нормой, партийная конкуренция во многом уменьшается искусственно, согласен политолог Константин Калачев. «Малым» партиям для участия нужны ресурсы. А без согласования никто или почти никто уже не суется, потому что это чистые убытки и риски», – сказал он «Ведомостям».
По данным ВЦИОМа на 22 августа, уровень поддержки «Единой России» (ЕР) составляет 34,7%, ЛДПР – 10,5%, КПРФ – 9,3%, «Новых людей» – 7,8%, «Справедливой России» (СР) – 4,2%. «Если суммировать рейтинги парламентских партий в опросах ФОМа и ВЦИОМа, получим 65–70%. А значит, 30% респондентов не видят в них представителей своих интересов», – замечает эксперт. Но появление новых игроков создало бы проблемы прежде всего парламентской оппозиции, добавляет он.
На выборах губернаторов в 20 регионах было выдвинуто 134 кандидата (6,7 на регион в среднем), из них зарегистрировано 95 (4,75 на регион в среднем), приводит данные Кынев. Как писали «Ведомости», ЕР представляют 19 человек, ЛДПР – 18, КПРФ – 17, СР – 15, а «Новых людей» – 7. Из непарламентских сил больше всего кандидатов зарегистрировано у Партии пенсионеров за социальную справедливость – 8, затем следуют «Коммунисты России» – 5. Четыре представителя парламентских партий не были допущены до губернаторских выборов: по два от КПРФ (в Коми и Ленинградской области) и СР (в Пермском крае и Еврейской АО). В 2024 г. таких случаев было восемь.
В целом выборы глав регионов отличаются зарегулированностью: на них практически перестали выдвигаться «случайные люди», констатирует Кынев. Показательно, что в 10 субъектах выдвигалось столько кандидатов, сколько и было зарегистрировано. По мнению Кынева, «отхождения от магистрального сценария» есть лишь в нескольких случаях: в частности, в Коми, где депутат Госдумы от КПРФ Олег Михайлов получил отказ из-за «двойных» подписей, и в Камчатском крае, где выдвижение депутата заксобрания, известной в прошлом телеведущей Александры Новиковой от СР, было отменено (самой партией). Кроме того, есть пример Иркутской области, где до выборов допущен бывший губернатор Сергей Левченко (КПРФ), но в этом случае регистрация могла стать элементом сложного политического торга с компартией, полагает автор доклада.
«Новации и элементы непредсказуемости не нужны, поднимать интерес к политической жизни считается излишним. Всех все устраивает», – резюмирует Калачев. Для Старой площади нынешние пять парламентских партий действительно закрывают весь спектр мнений, тем более что у них есть свои «крылья» внутри – как минимум у ЕР и СР, отмечает глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко: «В этом случае лучшее – враг хорошего».