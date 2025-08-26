Сирия и Израиль готовы договориться

Сирия и Израиль готовы договоритьсяВ обмен на экономическую помощь Дамаск не будет вооружаться
Израиль и Сирия впервые после прихода к власти вооруженной сирийской оппозиции в Дамаске серьезно продвинулись в выработке нового двустороннего соглашения по безопасности, передают Sky News Arabia и Syria TV после встречи временного президента Сирии Ахмеда аш-Шараа с представителями арабских СМИ в сирийской столице вечером 24 августа. Это соглашение будет основано на возвращении к линии разъединения израильских и сирийских сил на сирийской части Голанских высот, что откроет путь к мерам по укреплению доверия и, возможно, к достижению мирного договора, цитирует слова аш-Шараа гендиректор Sky News Arabia Надим Катиш (при этом прямой записи этих слов аш-Шараа не опубликовано).
Еще временный сирийский президент отметил важность экономической интеграции ближневосточных государств и подчеркнул, что без колебаний одобрит любое соглашение с Израилем, которое будет отвечать интересам Сирии и региона.
По данным израильского телеканала Channel 12, черновой вариант возможного соглашения помимо разъединения израильских и сирийских сил также предполагает недопустимость восстановления сирийской армии Турцией; запрет на размещение в демилитаризованной зоне сирийских средств ПВО; а также открытие гуманитарного коридора со стороны Сирии для друзской общины в сирийской провинции Эс-Сувейда, где с 12 по 21 июля произошли кровопролитные столкновения между друзским ополчением и вооруженными отрядами бедуинов при поддержке так называемых сил безопасности режима в Дамаске. В обмен на выполнение этих условий Дамаск может рассчитывать на пакет финансовой помощи (объем не называется) от США и государств Персидского залива на восстановление страны.
Представители Израиля и Сирии могут подписать соглашение о безопасности 25 сентября в присутствии американского президента Дональда Трампа, писало 22 августа арабское издание Independent Arabia. А накануне подписания аш-Шараа планирует выступить с речью на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, став тем самым первым с 1967 г. сирийским лидером, публично выступившим в ООН перед главами иностранных государств, передает AFP со ссылкой на неназванного сирийского дипломата.
На этом фоне израильская армия 22 августа установила блокпосты на пересечении дорог в населенных пунктах Абдин в провинции Дераа и Эль-Аджраф в соседней провинции Эль-Кунейтра в буферной зоне, передает Syria TV. Вскоре министр иностранных дел Сирии временного правительства Асаад аш-Шейбани на проходящем 25 августа в саудовской Джидде внеочередном заседании Организации исламского сотрудничества обвинил Израиль в нарушении территориальной целостности сирийского государства, подрыве национального единства и провоцировании межконфессиональной розни в стране. По его словам, оккупированные Голанские высоты служат для еврейского государства плацдармом для захвата новых арабских территорий.
После свержения предыдущего президент Башара Асада в декабре 2024 г. новые власти Сирии провели несколько раундов переговоров с представителями Израиля для нормализации двусторонних отношений. 20 августа аш-Шейбани провел в Париже переговоры с израильским министром стратегического планирования Роном Дермером, писало сирийское агентство SANA. Стороны обсудили вопросы деэскалации ситуации на израильско-сирийской границе, невмешательство Израиля во внутренние дела Арабской Республики и возобновление действия соглашения 1974 г., по которому установилась фактическая граница между двумя государствами. До этого AFP со ссылкой на источники писало о вероятной встрече аш-Шейбани с израильским представителем в Баку 1 августа, на следующий день после его визита в Москву, где он провел переговоры с российскими властями.
Как возникла буферная зона между Израилем и Сирией
Вероятность достижения какого-либо соглашения между Израилем и Сирией крайне мала, полагает востоковед Руслан Сулейманов. Во-первых, Дамаск до сих пор не смог полностью установить контроль над всей территорией страны и не может договориться с представителями этноконфессиональных меньшинств. Во-вторых, продолжает эксперт, в случае сделки с еврейским государством нынешнее сирийское руководство в условиях продолжающихся боевых действий в секторе Газа рискует подвергнуться большой критике со стороны арабских государств, чего оно избегает. В этих условиях максимум, на что могут рассчитывать руководства обоих государств, – согласиться на деэскалацию ситуации и договориться о недопустимости новых израильских ударов по территории Арабской Республики, уверен Сулейманов. О полном выводе израильских войск из буферной зоны речи быть не может, добавил эксперт.
Однако научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Людмила Самарская допускает вероятность достижения соглашения между Израилем и Сирией: обе стороны заинтересованы в нормализации двусторонних отношений, что может стать для них большим внешнеполитическим достижением. При этом, отмечает эксперт, израильское руководство по-прежнему относится к новым сирийским властям с некоторой настороженностью: из-за внутриполитической нестабильности и не вполне ясных перспектив устойчивости Арабская Республика продолжает представлять угрозу безопасности. «Впрочем, еврейское государство стремится к нейтрализации этих рисков, а потенциальное соглашение с Сирией по крайней мере сможет этому частично способствовать», – добавила эксперт.
По мнению Самарской, Израиль выведет свои войска из демилитаризованной зоны лишь в случае получения гарантий безопасности для еврейского государства и сирийских друзов. «Полагаю, израильское руководство будет добиваться предписания условий, при нарушении которых с сирийской стороны будет следовать ответная израильская реакция, в том числе военная», – допустила эксперт.