Сирия и Израиль готовы договориться

Вероятность достижения какого-либо соглашения между Израилем и Сирией крайне мала, полагает востоковед Руслан Сулейманов. Во-первых, Дамаск до сих пор не смог полностью установить контроль над всей территорией страны и не может договориться с представителями этноконфессиональных меньшинств. Во-вторых, продолжает эксперт, в случае сделки с еврейским государством нынешнее сирийское руководство в условиях продолжающихся боевых действий в секторе Газа рискует подвергнуться большой критике со стороны арабских государств, чего оно избегает. В этих условиях максимум, на что могут рассчитывать руководства обоих государств, – согласиться на деэскалацию ситуации и договориться о недопустимости новых израильских ударов по территории Арабской Республики, уверен Сулейманов. О полном выводе израильских войск из буферной зоны речи быть не может, добавил эксперт.