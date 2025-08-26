Китай не отправит своих миротворцев на Украину

Китай не отправит своих миротворцев на УкраинуНо его позиция может измениться
Китай не будет отправлять своих миротворцев в зону конфликта на Украине. Об этом 25 августа на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. Он сообщил, что распространяемые западными СМИ сведения якобы о согласии Пекина отправить войска на Украину не соответствуют действительности и подчеркнул, что позиция КНР по украинскому кризису «последовательна и ясна». Ранее о возможном размещении миротворческого китайского контингента писала немецкая газета Die Welt. При этом она сообщала, что Китай может согласиться на отправку солдат на Украину под мандатом ООН.
Россия выступает за подключение Китая к гарантиям безопасности для Украины. Как заявлял 20 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров, Москва может согласиться на гарантии безопасности, обеспечиваемые КНР и другими странами – членами Совета Безопасности ООН: Великобританией и Францией. Подключение Пекина к гарантиям безопасности обсуждалось еще на российско-украинских переговорах в Стамбуле в марте 2022 г. – тогда рассматривался вариант гарантий безопасности Украине с участием пяти стран – постоянных членов Совбеза ООН, т. е. и Китая в том числе. Схожая тема была поднята 15 августа на переговорах президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Тогда, как пишет Axios, Путин предложил Трампу Китай в качестве гаранта безопасности для Украины.
Украинское руководство еще до заявлений Пекина о нежелании отправлять войска отвергло идею китайских гарантий безопасности. Президент страны Владимир Зеленский 21 августа заявил, что КНР не нужна Киеву как гарант. Зеленский упрекнул китайское руководство в том, что оно «не помогло» остановить конфликт в 2022 г. и не помешало воссоединению Крыма с Россией в 2014 г. «Поэтому нам не нужны гаранты, не помогающие Украине и не помогавшие Украине в тот момент, когда нам действительно это требовалось после 24 февраля 2022 г.», – подчеркнул Зеленский. То, что китайцы опровергли сообщение о планах отправки миротворцев, не исключает того, что в дальнейшем что-то может измениться, считает директор ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Василий Кашин. Если китайские миротворцы будут участвовать в урегулировании украинского кризиса, это будет возможно только при полном согласии сторон, т. е. с этим должны будут согласиться Россия и Украина, а также союзники Украины, представленные в Совбезе ООН, и в этом случае тяжелых последствий для Китая в рамках международных отношений не будет, добавил эксперт. Китай играет в этом конфликте роль посредника и миротворца: он выдвинул собственное видение урегулирования конфликта, потом вместе с Бразилией сформировал группу «друзей мира».
Для Москвы прямая или косвенная поддержка со стороны Пекина имеет большое значение, говорит эксперт клуба «Валдай» Андрей Кортунов. В сложившихся условиях Китай остается одним из основных стратегических союзников России. Однако КНР будет демонстрировать нейтралитет в российско-украинском противостоянии на этом этапе.