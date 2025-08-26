Китай не отправит своих миротворцев на Украину

Украинское руководство еще до заявлений Пекина о нежелании отправлять войска отвергло идею китайских гарантий безопасности. Президент страны Владимир Зеленский 21 августа заявил, что КНР не нужна Киеву как гарант. Зеленский упрекнул китайское руководство в том, что оно «не помогло» остановить конфликт в 2022 г. и не помешало воссоединению Крыма с Россией в 2014 г. «Поэтому нам не нужны гаранты, не помогающие Украине и не помогавшие Украине в тот момент, когда нам действительно это требовалось после 24 февраля 2022 г.», – подчеркнул Зеленский. То, что китайцы опровергли сообщение о планах отправки миротворцев, не исключает того, что в дальнейшем что-то может измениться, считает директор ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Василий Кашин. Если китайские миротворцы будут участвовать в урегулировании украинского кризиса, это будет возможно только при полном согласии сторон, т. е. с этим должны будут согласиться Россия и Украина, а также союзники Украины, представленные в Совбезе ООН, и в этом случае тяжелых последствий для Китая в рамках международных отношений не будет, добавил эксперт. Китай играет в этом конфликте роль посредника и миротворца: он выдвинул собственное видение урегулирования конфликта, потом вместе с Бразилией сформировал группу «друзей мира».