Дональд Трамп направил «войска» на борьбу с преступностью

Дональд Трамп направил «войска» на борьбу с преступностьюТаким образом он хочет политически ослабить демократов
В американском штате Мэриленд, который славится высоким уровнем преступности, можно быстро навести порядок, как это было сделано в городе Вашингтоне после развертывания там национальной гвардии (резервной компоненты вооруженных сил США, оснащенной почти всеми типами вооружений армии и ВВС. – «Ведомости»), заявил президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social (TS). «Если Уэс Мур (губернатор Мэриленда, демократ. – «Ведомости») нуждается в помощи <...> я пошлю «войска», то же самое делается в Вашингтоне, и очищу все от криминала», – подчеркнул глава государства. Мур, в свою очередь, в интервью для телеканала CBS 24 августа в целом назвал риторику Трампа о борьбе с преступностью «демонстративной».
Мур утверждает, что с момента его инаугурации в январе 2023 г. количество убийств снизилось в целом по штату на 20%. При этом если изучить данные открытого портала правительства штата по количеству преступлений, то база не обновлялась с лета 2022 г.
По данным World Population Review на 2023 г., на 100 000 человек в Мэриленде приходится 2497 преступлений – 17-е место из 50 штатов США. В то же самое время один из городов штата – Балтимор находится на 3-м месте в стране по количеству убийств. На 100 000 человек в 2023 г. пришлось почти 37 убийств.
При этом, согласно порталу данных ФБР, если с января по декабрь 2022 г. в штате было зарегистрировано 627 убийств, то за аналогичный период 2023 г. – 545 случаев, а в 2024 г. – 395. С января по август 2025 г. было зарегистрировано 194 убийства. Кроме того, согласно пресс-релизу от 1 июля, опубликованному на официальном сайте полицейского департамента Балтимора, количество убийств в городе в 2025 г. снизилось на 22% относительно аналогичного периода 2024 г.
11 августа Трамп принял решение о применении сил национальной гвардии для наведения порядка на улицах Вашингтона: «Вашингтон будет освобожден сегодня. Преступность, дикость, грязь и жульничество исчезнут <...>», – написал тогда Трамп в TS. А уже 22 августа Трамп заявил, что Вашингтон «снова безопасен». Он подчеркнул эффективную работу нацгвардии и полиции и пригрозил «плохими вещами» мэру Вашингтона Мюриел Боузер за распространение «крайне неверной информации о количестве преступлений». В частности, он пригрозил полностью взять город и в целом округ Колумбия под федеральный контроль. 18 августа Боузер заявила, что присутствие нацгвардейцев на территории столицы не имеет практического смысла.
От Трампа досталось и мэру Чикаго демократу Брэндону Джонсону. «Некомпетентный мэр Чикаго только что заявил, что в Вашингтоне, где преступность была практически сведена к нулю <...> только девять человек были арестованы. Это неправда, сотни преступников были схвачены и арестованы, а их оружие было отобрано <...>», – написал Трамп в TS 25 августа.
Как сообщил телеканал CNN 23 августа, после введения в столицу нацгвардии зарегистрировано «умеренное» падение количества преступлений и «резкий» рост арестов иммигрантов. По словам генпрокурора Пэм Бонди, с 11 по 22 августа в столице было арестовано 719 человек. 25 августа в Пентагоне заявили о намерении вооружить 2200 развернутых в столице нацгвардейцев.
По данным портала USA Facts за 2023 г., столица занимает 4-е место среди американских городов по количеству убийств – почти 36 случаев на 100 000 человек. Более свежие данные публикует сайт местной полиции, согласно которому с начала года по 22 августа 2025 г. количество убийств сократилось на 12% к аналогичному периоду прошлого года – со 115 до 101. Преступность за те же периоды сократилась на 8% – с 17 832 преступлений до 16 479.
Трамп наверняка продолжит пытаться использовать силы нацгвардии конкретно в демократических штатах, говорит политолог-американист Малек Дудаков. Он считает, что таким образом Трамп попытается показать сравнительную эффективность федерального правительства перед местным. «Не стоит забывать, что тот же Мур имеет президентские амбиции на 2028 г. и Трамп хотел бы уже сейчас подточить его шансы», – сказал эксперт. Он также напомнил, что в целом в Мэриленде достаточно проблем и кроме преступности, например это нехватка электроэнергии.
Решением использовать нацгвардию Трамп целится в потенциальных кандидатов в президенты от демократов, соглашается главный научный сотрудник ИСКРАНа Владимир Васильев. Эксперт подчеркнул, что помимо Мура президентские амбиции могут быть и у губернатора Иллинойса Джея Притцкера. Поэтому Трамп, в частности, срывается на власти Чикаго (самый крупный город Иллинойса). Не исключено, что и там Трамп попытается использовать нацгвардию для своих целей, резюмирует Васильев.