Дональд Трамп направил «войска» на борьбу с преступностью

В американском штате Мэриленд, который славится высоким уровнем преступности, можно быстро навести порядок, как это было сделано в городе Вашингтоне после развертывания там национальной гвардии (резервной компоненты вооруженных сил США, оснащенной почти всеми типами вооружений армии и ВВС. – «Ведомости»), заявил президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social (TS). «Если Уэс Мур (губернатор Мэриленда, демократ. – «Ведомости») нуждается в помощи <...> я пошлю «войска», то же самое делается в Вашингтоне, и очищу все от криминала», – подчеркнул глава государства. Мур, в свою очередь, в интервью для телеканала CBS 24 августа в целом назвал риторику Трампа о борьбе с преступностью «демонстративной».