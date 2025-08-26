Эксперты нашли некоторые риски у половины избирающихся губернаторов

В пользу кандидатов от власти работает фактор так называемой новой нормальности, сформировавшийся в условиях спецоперации: «избиратели в массе стали консервативнее, сдержаннее и чаще склоняются к поддержке действующей власти, в том числе высшего должностного лица, даже если имеют к нему какие-то претензии», отмечают политологи. «На этот раз мы прогнозируем, что предстоящие выборы, скорее всего, завершатся не просто переизбранием высших должностных лиц в Чувашии, Пермском крае, Архангельской, Брянской, Калужской, Костромской областях, а переизбранием с результатами, на которых отразится повышающий эффект, проявившийся в 2022–2024 гг.», – говорится в докладе. В указанный период 23 из 30 участвовавших в выборах губернаторов улучшили свои результаты относительно предыдущей кампании.