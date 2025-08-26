Эксперты нашли некоторые риски у половины избирающихся губернаторов

Эксперты нашли некоторые риски у половины избирающихся губернаторовЭффект отложенного выбора может проявиться в думской кампании через год
В девяти из 20 проходящих в этом году губернаторских кампаний (на прямых выборах главы региона) есть обстоятельства, потенциально способные осложнить избрание или переизбрание кандидата от власти, говорится в докладе ФоРГО (есть у «Ведомостей»). По мнению экспертов, с рисками могут столкнуться главы Брянской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Свердловской областей, Камчатского края, Республики Коми и Севастополя. Существенное внимание будет приковано и к выборам в Иркутской области, известной своей специфической электоральной историей, отмечается в докладе. Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Левченко, бывший губернатором Приангарья в 2015–2019 гг. и пропустивший предыдущие выборы из-за своей досрочной отставки, составит конкуренцию действующему главе региона Игорю Кобзеву («Единая Россия»). Единый день голосования (ЕДГ-2025) пройдет 14 сентября.
«Кобзев ничем не напоминает [экс-губернатора Иркутской области] Сергея Ерощенко, которого Левченко одолел в жесткой конкурентной борьбе [10 лет назад]. И все же впервые за долгие годы действующему губернатору противостоит его предшественник», – считают эксперты ФоРГО. Среди наиболее распространенных рисков других губернаторов проблемы, связанные с расположением региона вблизи зоны спецоперации (характерно для Брянской, Курской, Ростовской областей и Севастополя), специфическое наследство предшественников (Коми, Тамбовская и Свердловская области). В Коми политологи также среди рисков отмечают специфическую электоральную историю, а в Курской области – последствия украинского вторжения 2024 г.
В пользу кандидатов от власти работает фактор так называемой новой нормальности, сформировавшийся в условиях спецоперации: «избиратели в массе стали консервативнее, сдержаннее и чаще склоняются к поддержке действующей власти, в том числе высшего должностного лица, даже если имеют к нему какие-то претензии», отмечают политологи. «На этот раз мы прогнозируем, что предстоящие выборы, скорее всего, завершатся не просто переизбранием высших должностных лиц в Чувашии, Пермском крае, Архангельской, Брянской, Калужской, Костромской областях, а переизбранием с результатами, на которых отразится повышающий эффект, проявившийся в 2022–2024 гг.», – говорится в докладе. В указанный период 23 из 30 участвовавших в выборах губернаторов улучшили свои результаты относительно предыдущей кампании.
Результаты на выборах губернаторов в большей степени индикатор административного, а не политического веса губернаторов, считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Выборы важны для административной мобилизации, но не приводят к выпуску социального пара. <...> Но в целом в настроениях сохраняется парадокс, связанный с тем, что очевидное нарастание неудобств не перерастает в протестное политическое действие. Это важный ресурс для власти, но он почти не прочитывается как заслуга губернаторов», – сказал он «Ведомостям».
Относительно выборов депутатов заксобраний (в ходе ЕДГ-2025 планируется 11 кампаний) эксперты ФоРГО, ссылаясь на данные социологических исследований и их анализ, прогнозируют, что «Единая Россия» с высокой долей вероятности увеличит представительство во всех парламентах (кроме, возможно, ямало-ненецкого, там и так партия располагает абсолютным большинством). На муниципальных выборах партия власти должна будет восстановить фракции большинства в городских думах Тамбова и Томска (в Новосибирске численность фракции довели до большинства за счет приема независимых депутатов) и сохранит свое доминирование в остальных городах, отмечается в докладе. «Хотя, вероятно, не удастся повторить «владимирский подвиг» – в 2020 г. единороссы заняли все 25 мест в городском совете народных депутатов», – считают эксперты.
Ключевым элементом является увеличение числа участников дистанционного электронного голосования (ДЭГ), говорит руководитель аналитического департамента «Минченко консалтинга» Кирилл Петров. 21 августа «Ведомости» сообщали, что на региональных выборах 2025 г. россияне в 1,7 раза активнее подают заявки на участие в ДЭГ, чем годом ранее. По предварительным данным на 20 августа, уже подано 869 455 заявлений, тогда как перед ЕДГ-2024 к 21 августа их было 518 471 (выборы проходили 8 сентября).
В целом электоральное поведение стало более консервативным и лоялистским, обеспечивая дополнительные преимущества кандидатам власти, поскольку избиратели по той или иной причине считают постановку вопроса о каких-либо переменах избыточной и вредной, отмечают эксперты ФоРГО. «С большой вероятностью мы имеем дело с отложенным выбором. То есть в будущем, когда цели и задачи спецоперации будут решены и произойдет частичное (только частичное!) возвращение к прежней нормальности, какая-то социологически значимая часть избирателей предъявит власти новые запросы, а то и претензии и обратит внимание на альтернативные электоральные предложения оппозиционных кандидатов», – отмечается в докладе. По мнению экспертов, существует высокая вероятность того, что эффект отложенного выбора в какой-то степени проявится уже на думских выборах 2026 г.
Начавшийся процесс мирного урегулирования по времени накладывается на ход избирательной кампании, сказал «Ведомостям» президент ФоРГО Константин Костин. Главный вызов для участников выборов в Госдуму в том, что сегодня, менее чем за год до начала кампании, невозможно точно предсказать сроки и этапы этого процесса, говорит Костин: «Поэтому стратегирование электорального цикла 2026 г. должно быть нелинейным и двумерным».