Трамп: США больше не участвуют в финансировании Украины

14 июля Трамп объявил о заключении сделки, в рамках которой страны НАТО будут закупать у США оружие, а затем передавать Украине. Он говорил, что «речь идет о военной технике на миллиарды долларов», а первую закупку может сделать Германия. Всего Трамп анонсировал поставку 17 систем ПВО и ПРО Patriot на Украину. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Германия готова оплатить два комплекса ПВО Patriot, а Норвегия приобретет еще один в рамках сделки Вашингтона, НАТО и Киева.