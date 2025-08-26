Газета
Главная / Политика /

Трамп: США больше не участвуют в финансировании Украины

Расходы на конфликт полностью легли на союзников по НАТО
Людмила Чернова
The White House / Flickr
The White House / Flickr

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекратил финансировать Украину, переложив все расходы на союзников по НАТО.

«Мы больше не участвуем в финансировании Украины, но мы вовлечены в попытки остановить конфликт», – сказал Трамп.

Трамп подчеркнул, что в рамках соглашения США продают ракеты и военное оборудование странам НАТО «на миллионы и миллиарды долларов».

«Именно они финансируют [украинский конфликт]. Мы не финансируем ничего, и, думаю, важно подчеркнуть этот момент, так как многие этого не понимают», – сказал он.

Трамп отметил, что предприятия США сейчас наращивают выпуск систем Patriot и прочего вооружения в свете соглашения о поставках американского оружия Украине за счет европейских стран.

«Заводы удваивают и утраивают производство Patriot и других… оборонительных и наступательных вооружений, – сказал Трамп. – И мы будем продолжать действовать в таком ключе. Мы стараемся предоставить им как можно больше. Они хотят именно американскую продукцию, американское военное оборудование – оно, безусловно, лучшее в мире, и именно его они хотят получить. У них есть множество вариантов, но выбор всегда в пользу США».

14 июля Трамп объявил о заключении сделки, в рамках которой страны НАТО будут закупать у США оружие, а затем передавать Украине. Он говорил, что «речь идет о военной технике на миллиарды долларов», а первую закупку может сделать Германия. Всего Трамп анонсировал поставку 17 систем ПВО и ПРО Patriot на Украину. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Германия готова оплатить два комплекса ПВО Patriot, а Норвегия приобретет еще один в рамках сделки Вашингтона, НАТО и Киева.

Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву и указывали на нарастание прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт. В Кремле подчеркивали, что передача оружия Украине не изменит ход спецоперации, а лишь увеличит длительность боевых действий.

