Трамп: США больше не участвуют в финансировании Украины

Трамп: США больше не участвуют в финансировании УкраиныРасходы на конфликт полностью легли на союзников по НАТО
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекратил финансировать Украину, переложив все расходы на союзников по НАТО.
«Мы больше не участвуем в финансировании Украины, но мы вовлечены в попытки остановить конфликт», – сказал Трамп.
Трамп подчеркнул, что в рамках соглашения США продают ракеты и военное оборудование странам НАТО «на миллионы и миллиарды долларов».
«Именно они финансируют [украинский конфликт]. Мы не финансируем ничего, и, думаю, важно подчеркнуть этот момент, так как многие этого не понимают», – сказал он.
Трамп отметил, что предприятия США сейчас наращивают выпуск систем Patriot и прочего вооружения в свете соглашения о поставках американского оружия Украине за счет европейских стран.
«Заводы удваивают и утраивают производство Patriot и других… оборонительных и наступательных вооружений, – сказал Трамп. – И мы будем продолжать действовать в таком ключе. Мы стараемся предоставить им как можно больше. Они хотят именно американскую продукцию, американское военное оборудование – оно, безусловно, лучшее в мире, и именно его они хотят получить. У них есть множество вариантов, но выбор всегда в пользу США».
14 июля Трамп объявил о заключении сделки, в рамках которой страны НАТО будут закупать у США оружие, а затем передавать Украине. Он говорил, что «речь идет о военной технике на миллиарды долларов», а первую закупку может сделать Германия. Всего Трамп анонсировал поставку 17 систем ПВО и ПРО Patriot на Украину. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Германия готова оплатить два комплекса ПВО Patriot, а Норвегия приобретет еще один в рамках сделки Вашингтона, НАТО и Киева.
Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву и указывали на нарастание прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт. В Кремле подчеркивали, что передача оружия Украине не изменит ход спецоперации, а лишь увеличит длительность боевых действий.