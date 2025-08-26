Трамп пригрозил пошлинами России и Украине при отсутствии урегулирования

Трамп пригрозил пошлинами России и Украине при отсутствии урегулированияОн также предупредил о возможности экономической войны с РФ
Президент США Дональд Трамп предупредил о возможных санкциях против России и Украины, если не будет прогресса в достижении мирного урегулирования. Об этом он заявил журналистам во время заседании кабинета министров.
«Если я могу предотвратить [гибель в конфликте] с помощью санкций, <...> или используя очень жесткую систему тарифов, которая дорого обойдется России, Украине или кому-либо еще», – сказал он.
Трамп также заявил, что у него есть «очень серьезные» экономические санкции против России, если не будет достигнуто соглашения.
«Я хочу, чтобы это соглашение было достигнуто. То, что у меня на уме, очень серьезно, если придется действовать, но я хочу, чтобы это [конфликт на Украине] закончилось… У нас есть экономические санкции», – сказал он, отвечая на вопрос о возможных крайних сроках для России для заключения мирного соглашения.
Трамп заявил о намерении остановить конфликт и предупредил, что в случае неудачи может последовать экономическая война с Россией.
«Я хотел бы, чтобы конфликт [на Украине] прекратился. Я хочу добиться его прекращения. Это не будет мировой войной, но это будет экономическая война, и экономическая война будет плохой, и она будет вредна для России. А сейчас я этого не хочу», – сказал он.
Он добавил, что необходимо наблюдать за дальнейшими действиями украинского президента Владимира Зеленского.
«Мне нужно видеть, потому что не все виноваты, знаете ли, Зеленский тоже не совсем невиновен… Для танго нужны двое, и я это постоянно повторяю: их нужно собрать вместе», – добавил он.
Трамп также выразил надежду на скорое разрешение конфликта на Украине.
В ходе заседания кабинета министров спецпосланник США Стив Уиткофф заявил, что США рассчитывают достичь урегулирования конфликта на Украине к концу года.
24 августа американский вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу NBC News заявил, что США не считают, что конфликт на Украине завершится «в одночасье», но надеются, что кризис будет урегулирован не позднее, чем через три-шесть месяцев.
16 августа сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм (внесен в список террористов и экстремистов) заявил, что конфликт России и Украины может завершиться до Рождества при условии встречи лидеров трех стран. Если же такая встреча не состоится, указал сенатор, то Трамп «может серьезно повлиять» на Россию.