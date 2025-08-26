Трамп пригрозил пошлинами России и Украине при отсутствии урегулирования

«Я хочу, чтобы это соглашение было достигнуто. То, что у меня на уме, очень серьезно, если придется действовать, но я хочу, чтобы это [конфликт на Украине] закончилось… У нас есть экономические санкции», – сказал он, отвечая на вопрос о возможных крайних сроках для России для заключения мирного соглашения.