Иран пытается договориться с «евротройкой» по ядерной программе

Иран пытается договориться с «евротройкой» по ядерной программеТегерану надо предотвратить возвращение санкций ООН в конце августа
В Женеве 26 августа стартовали переговоры между Ираном и «евротройкой» (Франция, Великобритания и Германия) по иранской ядерной программе. Это их второй раунд, после того как с 13 по 24 июня ВВС Израиля при поддержке США нанесли существенный урон ядерным объектам Исламской Республики. До этой встречи европейцы грозили восстановить санкции Совбеза ООН (механизм snapback, предусмотренный ядерной сделкой 2015 г.) против Тегерана, если последний не согласится решить проблемы дипломатическим путем до конца августа текущего года.
Пресс-секретарь иранского МИДа Исмаил Багаи на пресс-конференции сообщил, что предмет предстоящего диалога не будет отличаться от предыдущего – стороны в основном обсудят вопрос снятия западных санкций с Ирана. Он добавил, что европейские страны не имеют ни этических, ни законных оснований для запуска механизма snapback, так как они сами не выполнили условия ядерной сделки 2015 г. При этом Багаи отметил, что иранская сторона осознает негативные последствия возможного возобновления санкций ООН в отношении Исламской Республики и делает все возможное, чтобы этого не допустить.
За четыре дня до женевских переговоров министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в телефонном разговоре с верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас пригрозил серьезными последствиями, если европейцы воспользуются механизмом snapback. Сама же Каллас в тот же день на своей странице в Х написала, что Европа привержена дипломатическим способам решения ядерной проблемы, а по мере приближения установленного срока европейского ультиматума она придает особое значение готовности иранской стороны к взаимодействию с США и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), с которым 25 июня Тегеран приостановил сотрудничество.
Предыдущий раунд переговоров Иран провел с «евротройкой» 25 июля в Стамбуле. Тогда европейские представители сообщили о готовности их стран продлить приостановку санкций, если иранская сторона до сентября согласится возобновить диалог по своей ядерной программе с США и МАГАТЭ. Но это предложение, как писала 13 августа Financial Times со ссылкой на европейского дипломата, осталось без ответа со стороны Тегерана.
Всего с начала второго президентства Дональда Трампа Иран и США провели пять раундов переговоров по ядерной сделке при посредничестве Омана, которые не привели к существенным результатам. Шестой раунд был запланирован на 15 июня в Маскате, но он так и не состоялся из-за массированных израильских атак по иранским ядерным объектам. По оценкам МАГАТЭ, на момент начала 12-дневной войны Иран обладал 400 кг урана, обогащенного до 60% по изотопу U-235, который легко обогатить до оружейного уровня в 90%.
Встреча представителей Ирана с «евротройкой» – тестовый запуск для возобновления американо-иранских переговоров, считает гендиректор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров. По его словам, европейские государства по своему международному весу и влиянию не играют большой роли в диалоге с Тегераном, поэтому встреча в Женеве – сигнал иранской стороны о готовности сесть с представителями США за стол переговоров. С другой стороны, продолжает эксперт, европейцы хотят выяснить позицию Исламской Республики после окончания 12-дневной войны. «В этом смысле я не рассчитываю на сенсацию на женевских переговорах. В лучшем случае стороны согласуют свои исходные позиции и подготовят почву для возобновления американо-иранских контактов», – добавил эксперт.
Ядерное соглашение 2015 г. позволяет «евротройке» воспользоваться инструментом snapback в обход вето отдельных членов Совбеза ООН, напоминает Сафаров. Тем не менее Тегеран ни при каких обстоятельствах не откажется от самостоятельного обогащения урана, уверен эксперт: «Потенциально страны Запада будут готовы пойти на компромисс в этом вопросе, чтобы сильнее не толкать Иран в объятия России».
Европейский рычаг
Несмотря на болезненные потери в период 12-дневной войны, Тегеран готов возобновить диалог по своей ядерной программе с Вашингтоном, говорит младший научный сотрудник Центра изучения Ближнего Востока, Кавказа и Центральной Азии НИУ ВШЭ Илья Васькин. Ради нормализации отношений с Западом иранская сторона теоретически готова отказаться от запасов высокообогащенного урана, но при определенных условиях, полагает эксперт.
По мнению старшего научного сотрудника Центра стратегий и технологий Юрия Лямина, говорить о возвращении «на старые переговорные рельсы» между США и Ираном пока преждевременно: после недавних столкновений стороны не сделали видимых движений к возобновлению диалога. «Вашингтон по-прежнему настаивает на прекращении Ираном дальнейшего обогащения урана, на что в Тегеране категорически не согласны», – замечает Лямин.
А переговоры Ирана с «евротройкой» фактически перешли в конфронтационную стадию после того, как последние стали открыто угрожать санкциями, продолжает Лямин. «Иранская сторона не собирается поддаваться на это давление, и предыдущие их консультации с Москвой и Пекином были в основном посвящены вопросу противодействия попытке вернуть международные санкции», – отметил эксперт.
Для иранского руководства, продолжает Лямин, сейчас важно сохранять ту «непрозрачность» своей ядерной программы, которая наступила в результате июньской войны. В Тегеране обоснованно считают, что прежнее сотрудничество с МАГАТЭ ни помогло со снятием санкций, ни помешало ударам со стороны Израиля и США, замечает эксперт: «Более того, меры международного контроля, с точки зрения иранцев, напротив, облегчили их противникам задачи по планированию атак против этих объектов. Очевидно, для Ирана очень важно поддержание максимальной секретности, так как война потенциально может возобновиться в любой момент. Одновременно это и одна из их потенциальных козырных карт на потенциальных переговорах».