Иран пытается договориться с «евротройкой» по ядерной программе

Европейский рычаг

Иран в обмен на снятие большей части западных санкций в рамках ядерных переговоров подписал с группой «5 + 1» (постоянные члены Совбеза ООН и Германия) в 2015 г. Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). По нему Тегеран взял обязательство сократить запасы низкообогащенного урана (до уровня 3,67%) с 10 т до 300 кг, а также на протяжении 15 лет не создавать новые объекты для ядерной программы. Но действие этой сделки фактически прекратилось после выхода из нее США в 2018 г. При этом европейские участники соглашения, а также Россия и Китай, в отличие от США, не стали вводить санкции.