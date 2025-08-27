При Трампе супербогатые в США платят все меньше налогов

По их подсчетам, если в 1982 г. активы 0,0002% самых богатых людей США составляли 2% ВВП, то в 2025 г. – 20% ВВП. Три четверти роста этой доли пришлись на 100 супербогатых американцев. При этом эффективная налоговая ставка подоходного налога для населения США составляет около 30%, для людей с высокими зарплатами – около 45%. Но в 2017 г. по инициативе Трампа снижены ставки корпоративного налога с 35 до 21%, что имело большое значение для обогащения американских миллиардеров. Налоги, уплачиваемые 400 крупнейшими налогоплательщиками США, с 2017 по 2024 г. снизились с 2,7 до 1,3% от стоимости их совокупных активов.