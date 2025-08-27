При Трампе супербогатые в США платят все меньше налогов

При Трампе супербогатые в США платят все меньше налоговОни в лучшем положении, чем средний класс и бедные американцы
Реальная налоговая ставка для 0,0002% американцев, или нескольких сотен самых богатых граждан США, снизилась с 30 до 22% с 2017 г., когда первая администрация Дональда Трампа протолкнула закон о снижении корпоративных налогов. Это решение было продлено конгрессом в июле в рамках «Большого прекрасного закона». Так следует из доклада американского Национального бюро экономических исследований (NBER), подготовленного командой экономистов во главе с Эммануэлем Саезом и Габриэлем Цукманом из Калифорнийского университета, изучающими имущественное неравенство.
По их подсчетам, если в 1982 г. активы 0,0002% самых богатых людей США составляли 2% ВВП, то в 2025 г. – 20% ВВП. Три четверти роста этой доли пришлись на 100 супербогатых американцев. При этом эффективная налоговая ставка подоходного налога для населения США составляет около 30%, для людей с высокими зарплатами – около 45%. Но в 2017 г. по инициативе Трампа снижены ставки корпоративного налога с 35 до 21%, что имело большое значение для обогащения американских миллиардеров. Налоги, уплачиваемые 400 крупнейшими налогоплательщиками США, с 2017 по 2024 г. снизились с 2,7 до 1,3% от стоимости их совокупных активов.
Исследование NBER показывает, что объемы сбора корпоративных доходов упали на 40%, инвестиции выросли на 11%, но долгосрочный рост ВВП составил менее 1% в год, отмечает директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. Также снижение корпоративного налога способствовало росту инвестиций компаний на 20%, но эффект от реформы покрыл лишь 2 процентных пункта прямых потерь доходов бюджета. «Снижение корпоративных налогов стимулировало инвестиции и рост бизнеса, но эффект мал в сравнении с потерями бюджетных поступлений», – говорит Кабаков.
В ходе анализа распределения доходов при продлении льгот по «Большому прекрасному закону» бюджетное управление конгресса США обнаружило, что они приведут к перераспределению богатства от бедных к богатым. Из-за сокращения социальных программ, включая медицину, люди с низким доходом потеряют ресурсы, а богатые – получат. Бюджетное управление конгресса ожидает значительного роста бюджетного дефицита США в 2025–2034 гг. из-за «Большого прекрасного закона».
Кабаков констатирует, что на фоне действий Трампа фискальная нагрузка смещается на средний класс и рядовых граждан. По его словам, это усиливает неравенство и ускоряет процесс сокращения среднего класса. «Идея снижения налогов на сверхбогатых ради деловой активности и создания рабочих мест на практике не подтверждается. Вклад в рост экономики слаб, бюджетные дыры закрывают за счет соцпрограмм и давления на менее обеспеченных граждан», – подчеркивает экономист.
В 1971 г., по оценке Pew Research Center, 61% домохозяйств США относили к среднему классу. В 2023 г. лишь 51%. По данным американского Бюро переписи населения, к среднему классу относят домохозяйства с доходом от $100 000 в год. В марте 2025 г. CNBC включал в средний класс доходы от $66 565 до $199 716 на домохозяйство в год.
Апрельский опрос YoyGov показал скепсис американцев к послаблениям для супербогатых: 65% респондентов отмечают, что богатые платят «слишком мало». О среднем классе так думает только 3%. Среди сторонников демократической партии недовольство налогами для богатых высказало 87% опрошенных, среди сторонников республиканцев – 43%, среди независимых – 67%. То, что средний класс платит слишком много, согласны 58% опрошенных, а 55% – с тем, что налоги переплачивают бедные. Что богатые платят слишком много, считают 8% опрошенных. При этом 52% считают, что платят «больше налогов, чем платили 10 лет назад».
Споры о влиянии налоговой политики Трампа на экономику в США идеологизированы и активизируются в преддверии нового электорального цикла, сейчас – перед промежуточными выборами в конгресс в 2026 г., где демократы надеются взять реванш, поясняет старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин. Они будут винить Трампа за льготы для богатых и усмотрят в этом причины экономического спада, а республиканцы предпочтут объяснять спад недостаточной деловой активностью.
На это, продолжает эксперт, накладывается продолжение бюджетной чехарды: близится срок принятия очередного увеличенного потолка госдолга с началом нового фискального года с 1 октября, нужно согласовывать параметры ассигнований ведомств во избежание технического «закрытия» правительства, если бюджет не будет принят. «Дискуссии о росте экономики и проблемах бюджета напоминают дилемму «курица или яйцо». Но проблемы в экономике провоцируют социальное напряжение, и ответственность ложится на действующего президента. «Трамп теперь в более уязвимом положении – как Джо Байден в 2022–2024 гг.», – говорит Кошкин.