Дональд Трамп перешел в лобовую атаку на ФРС

Дональд Трамп перешел в лобовую атаку на ФРСОн потребовал от члена правления Лизы Кук уволиться, но она отказалась
Член правления ФРС США Лиза Кук ответила отказом президенту США Дональду Трампу на его письмо об увольнении. «У него нет таких полномочий», – говорится в заявлении Кук, переданном журналистам телеканала CNN через ее юристов. Она подчеркнула, что останется на своей должности. 26 августа журналисты Axioms заявили о намерении Кук подать на Трампа в суд. Они сослались на заявление ее юристов. Кук не была обвинена официально в том, в чем ее уличил Трамп в своем письме.
Ранее Трамп направил Кук письмо, в котором обосновывал ее увольнение статьей II закона о Федеральном резерве 1913 г.: «[Этот закон] позволяет снять Вас с должности по моему усмотрению в связи с конкретной причиной <...> я пришел к выводу, что оснований для смещения Вас с должности достаточно <...>» Таковыми Трамп назвал недостоверную информацию «в одном или более» соглашениях по ипотеке, заполненных Кук. В качестве примера Трамп привел два разных утверждения об основном месте жительства чиновницы на следующий год. Дело в том, что в США существуют льготы по налогам на основное жилье. «Не верится, что Вы не знали о своем первом обязательстве при согласовании второго. Соблюдение обоих одновременно невозможно», – написал президент.
По словам Трампа, «лживое и потенциально преступное поведение» Кук не соответствует ее должности, учитывая «огромную ответственность» Федрезерва по определению ключевой ставки.
Стремление уволить одного из членов правления ФРС – новый сюжет продолжающейся борьбы Трампа с председателем организации Джеромом Пауэллом, намерение сместить которого он высказывал не раз. Президент недоволен тем, что ставка снижается недостаточно быстро.
В нынешней экономической ситуации осторожность Пауэлла обоснованна, полагает начальник Центра рыночных стратегий Газпромбанка Егор Сусин. Он объяснил, что, пока сохраняются одновременно риски разгона инфляции и дестабилизации рынка труда, отказ от изменения ставки является обоснованным. «Не стоит забывать, что США пока не удается вернуть инфляцию к целевому показателю [2%]», – сказал Сусин. В качестве другого фактора, добавляющего неуверенности ФРС, эксперт упомянул трамповские пошлины на иностранные товары.
По данным портала Trading Economics, в июле 2025 г. инфляция в США достигала 2,7%. При этом с января она снижалась и к апрелю достигла 2,3%, в мае выросла до 2,4%. Максимального показателя за последние 10 лет ключевая ставка достигла летом 2023 г. – 5,5% – и задержалась там до осени 2024 г. С декабря 2024 г. ключевая ставка неизменно составляет 4,5%. В начале июля Трамп отправил Пауэллу распечатку с показателями ключевых ставок мировых центральных банков и собственными приписками. «Ты, как обычно, опаздываешь. Из-за тебя США теряют целое состояние. Ты должен снизить ставку! Основательно! Теряем миллиарды долларов», – написал глава государства на распечатке. Судя по его надписи на распечатке, он считает, что ставка должна быть ниже 2%. Стоит помнить, что именно Трамп выдвинул Пауэлла на эту должность в 2017 г., хотя и в годы первого президентства (2017–2021) нынешнего главы государства у них были заметные противоречия по уровню ключевой ставки.
ФРС считается независимым органом, и уволить членов ее правления по закону 1913 г. нельзя без предоставления причины. Одновременно с этим в законе нет конкретики, распространяется ли этот пункт о причине на председателя. Например, часть американских экспертов считает, что поправка 1970 г. (о сроках службы и процессе утверждения председателя) к этому закону распространяет положение о причине и на председателя. За все время существования Федрезерва с 1913 г. ни один председатель или член правления не был снят с должности до истечения срока полномочий. Кроме того, решение Верховного суда по делу Humphrey’s Executor v. United States 1935 г. постановило, что конституция позволяет конгрессу ограничивать возможности президента по увольнению должностных лиц из независимых ведомств. Тем не менее альтернативное решение Верховного суда за конец мая 2025 г. практически обнулило силу решения 1935 г. и фактически разрешило Трампу снимать глав независимых ведомств. Но для Федрезерва суд все равно сделал исключение. Иначе говоря, майское решение на него не распространяется.
Если баталии Кук и Трампа продолжатся, то дело наверняка может дойти до Верховного суда США, говорит доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Новиков. Эксперт полагает, что Трамп попытками уволить Кук в очередной раз тестирует границы дозволенного. «Борьба между Трампом и Федрезервом – это дополнительный сюжет к более глобальному спору о президентских полномочиях», – подчеркнул Новиков. По его словам, Трамп расширительно использует понятие «причина», пытаясь найти повод для увольнения Кук. «Понятие the cause в американском праве может относиться к тяжким проступкам или преступлениям», – сказал Новиков. Консерваторы в принципе выступают за «маленькое правительство», и по логике суд может встать на сторону Федрезерва, чтобы не допустить излишнего расширения полномочий президента. Но так как нынешнее консервативное большинство в Верховном суде не раз поддерживало Трампа, нельзя исключить, что так будет и в этот раз, резюмировал Новиков.