Дональд Трамп перешел в лобовую атаку на ФРС

ФРС считается независимым органом, и уволить членов ее правления по закону 1913 г. нельзя без предоставления причины. Одновременно с этим в законе нет конкретики, распространяется ли этот пункт о причине на председателя. Например, часть американских экспертов считает, что поправка 1970 г. (о сроках службы и процессе утверждения председателя) к этому закону распространяет положение о причине и на председателя. За все время существования Федрезерва с 1913 г. ни один председатель или член правления не был снят с должности до истечения срока полномочий. Кроме того, решение Верховного суда по делу Humphrey’s Executor v. United States 1935 г. постановило, что конституция позволяет конгрессу ограничивать возможности президента по увольнению должностных лиц из независимых ведомств. Тем не менее альтернативное решение Верховного суда за конец мая 2025 г. практически обнулило силу решения 1935 г. и фактически разрешило Трампу снимать глав независимых ведомств. Но для Федрезерва суд все равно сделал исключение. Иначе говоря, майское решение на него не распространяется.