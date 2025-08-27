Народный мемориал защитникам Белого дома может исчезнуть

«Официальная мемориализация может вести к попытке сгладить эмоции, сосредоточить внимание на памяти о погибших, а не на вопросе о том, кто виноват», – сказал «Ведомостям» политолог Алексей Макаркин. Он заметил, что многие из тех, кто создавал народный мемориал более 30 лет назад, уже умерли, а у оставшихся в живых, скорее всего, нет реальных возможностей его сохранить. «Из партий, представленных в Думе, наверное, только КПРФ может их поддержать, для остальных это история, в которой очень многие не любят вспоминать, на чьей стороне они тогда были», – заявил он «Ведомостям».