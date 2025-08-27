Газета
Главная / Политика /

Народный мемориал защитникам Белого дома может исчезнуть

Доступ к нему пока сохраняется, но в будущем его заменит официальный монумент в другом месте
Александр Тихонов
Екатерина Волкова
Предполагается, что новый мемориал будет стоять в начале ул. Дружинниковской
Предполагается, что новый мемориал будет стоять в начале ул. Дружинниковской / Максим Стулов / Ведомости

Неофициальный мемориал защитникам Белого дома, в котором в 1993 г. располагался распущенный президентом России Борисом Ельциным Верховный совет РФ, вскоре может исчезнуть из-за начавшегося летом строительства жилого комплекса на месте бывшего стадиона «Красная Пресня». Первый секретарь московского горкома КПРФ Виктор Царихин сообщил «Ведомостям», что забор, огораживающий стройплощадку, «обошел народный памятник» (состоит из множества объектов, в том числе крестов, тумб с газетами, транспарантов и проч.), доступ к которому пока сохраняется.

Депутат муниципального округа Пресненский Сергей Одинцов («Единая Россия») сказал «Ведомостям», что «очень много было разных мемориалов, муралов», посвященных событиям 1993 г. «Теперь будет один хороший, большой. Место выбрано достойное. Без памятника никто людей не оставит», – подчеркнул он. Предполагается, что новый памятник будет стоять в начале ул. Дружинниковской.

Летом 2025 г. на столичном портале «Активный гражданин» состоялось голосование за проект монумента, в котором, по официальным данным, приняло участие более 133 000 человек. Местные жители выбирали из двух вариантов: мемориала в виде крупных цифр 1993 и поклонного креста. Победу одержал первый вариант, разработанный в мастерской народного художника России Салавата Щербакова.

Идея создать официальный мемориал принадлежит местным жителям, сказала «Ведомостям» депутат муниципального округа Пресненский Анна Будагян («Единая Россия»). «Года четыре назад возникла идея оказать им содействие», – заявила она.

Максим Стулов / Ведомости
1  / 11

Максим Стулов / Ведомости

Участвовавший в 1993 г. в защите Верховного совета на тот момент сопредседатель Фронта национального спасения Сергей Бабурин (впоследствии депутат Госдумы трех созывов, ректор РГТЭУ) назвал происходящее покушением на народный мемориал. «На мой взгляд, наиболее перспективный вариант [увековечивания жертв событий 1993 г.] – это обновление часовни, построенной в 1996 г. по благословлению святейшего патриарха Алексия II, и поклонного креста. Все остальное от лукавого», – сказал он «Ведомостям».

«Официальная мемориализация может вести к попытке сгладить эмоции, сосредоточить внимание на памяти о погибших, а не на вопросе о том, кто виноват», – сказал «Ведомостям» политолог Алексей Макаркин. Он заметил, что многие из тех, кто создавал народный мемориал более 30 лет назад, уже умерли, а у оставшихся в живых, скорее всего, нет реальных возможностей его сохранить. «Из партий, представленных в Думе, наверное, только КПРФ может их поддержать, для остальных это история, в которой очень многие не любят вспоминать, на чьей стороне они тогда были», – заявил он «Ведомостям».

ЖК на Пресне

В октябре 2023 г. столичные власти одобрили строительство ЖК со спортивно-административной составляющей на месте стадиона «Красная Пресня». Проект предполагает возведение около 57 000 кв. м недвижимости, в том числе 30 000 кв. м жилья. Ранее там был согласован гостинично-спортивный комплекс.

«Дальнейшая судьба [народного мемориала] в работе», – заявил «Ведомостям» Царихин, отметив, что партия будет его отстаивать. Что будет делать в связи с этим КПРФ, он не сказал.

В целом люди обычно против сноса любых памятников, говорит социолог Денис Волков. «Но если каких-то влиятельных групп, выступающих «за» нет (как в случае с мавзолеем, например) – а мне кажется, что в случае с событиями 1993 г. их не видно, – то все может произойти довольно незаметно и поэтому относительно спокойно», – сказал он «Ведомостям».

Столкновения сторонников Белого дома во главе с Русланом Хасбулатовым и сторонников президента Ельцина 30-летней давности живы в памяти россиян, свидетельствовал опрос ВЦИОМа 2023 г. По его данным, 32% жителей страны хорошо знали о расстреле в 1993 г. Белого дома, 56% что-то слышали (+10 п. п. с 2013 г.) и только 10% узнали впервые. При этом 18% говорят, что были на стороне Ельцина, 14% – на стороне парламента, 36% «не успели разобраться в ситуации», а 32% затрудняются ответить.

В подготовке материала участвовал Максим Иванов

