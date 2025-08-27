Близкие к Кремлю эксперты пообещали «Единой России» выборы легче, чем в 2020-м

Руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков выделил несколько тенденций избирательной кампании. По его словам, граждане нуждаются в сигнале, что все стабильно и устойчиво, – и как раз выборы являются одной из таких постоянных. Он напоминает, что региональная кампания 2024 г. проходила после президентских выборов, нынешние выборы же «сами по себе». Пока нельзя однозначно сказать, какие партии удержатся в 2026 г., – «Справедливая Россия» и «Новые люди» находятся в зоне риска: у эсеров понижающий тренд в рейтингах, а для «Новых людей» будет вторая кампания по выборам в Госдуму, которая всегда для партий имеет свои особенности. Кроме того, Чеснаков замечает, что особенностью нынешних выборов станет то, что впервые в Москве будут электронные участки для голосования на губернаторских выборах для жителей других регионов.