Близкие к Кремлю эксперты пообещали «Единой России» выборы легче, чем в 2020-м

Близкие к Кремлю эксперты пообещали «Единой России» выборы легче, чем в 2020-мНынешняя региональная кампания является тренировкой перед думскими выборами 2026 г.
«Единая Россия» и губернаторы улучшат результаты пятилетней давности на нынешних выборах в регионах, которые пройдут 14 сентября. К такому выводу пришли близкие к Кремлю эксперты на круглом столе Фонда развития гражданского общества (ФоРГО). «Пять лет назад был разгар карантинов из-за пандемии, что негативно влияло на социальное самочувствие и настроения граждан. В этом году все, кто избирается, улучшат свои результаты», – сказал руководитель ФоРГО Константин Костин. Объясняет такой прогноз Костин тем, что есть «консенсус вокруг флага» и «консолидация вокруг идеи победы».
В этом году к выборам в заксобрания не меньшее внимание, чем к губернаторским кампаниям, поскольку в 2026 г. будут выборы в Госдуму – поэтому есть попытка экстраполировать нынешние региональные выборы на кампанию следующего года, полагает Костин. Поэтому среди интриг нынешней кампании, по его мнению, кто займет второе место – КПРФ или ЛДПР, а такой результат будет решаться за счет ситуативного электората, поскольку сейчас рейтинги партий сопоставимы. «Главный ресурс КПРФ – разветвленная структура партии, укорененные фракции в заксобраниях и на муниципальном уровне. У ЛДПР же это прежде всего информационная кампания по всем направлениям», – отмечает Костин. По его словам, интересно и кто займет четвертое место – «Новые люди» или «Справедливая Россия», поскольку в 2026 г. эсерам предстоит на выборах бороться за свое парламентское статус-кво.
Масштабной тренировкой думской кампании назвал нынешние выборы и сенатор от «Единой России» Сергей Перминов. Он напомнил, что в этом году разыгрывается 47 000 мандатов и выборных должностей, голосовать будут 54,5 млн избирателей в 81 субъекте на разных уровнях выборов. Цель «Единой России» на выборах 2025 г. – занять первое место и сформировать фракции политического большинства. Партия выдвинула больше всего кандидатов, в том числе 951 участника спецоперации на выборах разного уровня. После 2021 г. результаты «Единой России» только росли, говорит Перминов: в 2021 г. было выиграно 75% мандатов, в 2022 г. – 77,2%, в 2023 г. – 77,9%, в 2024 г. – 85% (за эти годы изменилась и система выборов в регионах, когда больший приоритет стал в пользу одномандатников, что выгоднее партии власти. – «Ведомости»).
Перминов напомнил результаты «Единой России» на региональных выборах в 2020 г. Среди выборов в заксобрания минимальные результаты были в Костромской области (31,9% за список) и Коми (28,6% за список), в гордумы Новосибирска (23 из 50 округов), Сыктывкара (28,7% за список), Тамбова (23,4% за список), Томска (24,5% за список). Максимальные же результаты тогда были на выборах в заксобрание ЯНАО (64,6% за список), гордумы Владимира (25 мандатов по округам), Ульяновска (36 мандатов по округам), Ставрополя (62,3% за список). По его словам, сейчас рабочая гипотеза, что «Единая Россия» улучшит свои результаты пятилетней давности. В этом году на выборах особое внимание к Камчатскому и Краснодарскому краям и Ростовской области, что связано с «климатическими вызовами», добавляет сенатор.
Руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков выделил несколько тенденций избирательной кампании. По его словам, граждане нуждаются в сигнале, что все стабильно и устойчиво, – и как раз выборы являются одной из таких постоянных. Он напоминает, что региональная кампания 2024 г. проходила после президентских выборов, нынешние выборы же «сами по себе». Пока нельзя однозначно сказать, какие партии удержатся в 2026 г., – «Справедливая Россия» и «Новые люди» находятся в зоне риска: у эсеров понижающий тренд в рейтингах, а для «Новых людей» будет вторая кампания по выборам в Госдуму, которая всегда для партий имеет свои особенности. Кроме того, Чеснаков замечает, что особенностью нынешних выборов станет то, что впервые в Москве будут электронные участки для голосования на губернаторских выборах для жителей других регионов.
Несколько вызовов нынешней избирательной кампании назвал президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Среди них – некоторое «увеличение дискомфорта» в разных сферах (задержки в авиаперевозках, блокировка звонков в мессенджерах, проблемы с мобильным интернетом), сохранение инфляционных процессов, воздействие санкций в отдельных регионах (например, Иркутской области), нарастание консервативной повестки, «дальнейшее снижение субъектности гражданской власти», некий рост административного веса КПРФ, который партия пока не конвертировала, а также зазор между ожиданиями больших изменений на фронтах и реальной ситуации на земле.
Гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов напоминает, что сейчас рейтинги социологических служб фиксируют небольшой рост «Единой России», ниспадающий тренд у ЛДПР и КПРФ, у «Новых людей» рейтинг стабилен уже некоторое время. Снижение есть и у «Справедливой России», которая занимает пятое место по опросам. АПЭК в своем недавнем докладе прописывало ряд регионов с протестным потенциалом, вроде Коми, Иркутской, Новосибирской областей и др., однако Орлов подчеркивает, что вопрос в том, сможет ли этим воспользоваться оппозиция. «Вывод, к которому мы приходим, анализируя ситуацию, что оппозиция ведет кампанию низкой интенсивности, в том числе и в таких регионах», – говорит Орлов. Часть выборов этого года пройдет в регионах, близких к зоне спецоперации, вроде Брянской, Курской, Ростовской областей и др., а это приведет к вниманию к состоянию инфраструктуры, безопасности и к жесткому стилю реагирования на недоработки, добавляет эксперт.