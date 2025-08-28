Поддержать Майю Санду в Молдавию приехали лидеры Франции, Германии и Польши

Поддержать Майю Санду в Молдавию приехали лидеры Франции, Германии и ПольшиОни пытаются спасти рейтинги партии президента перед выборами парламента
Президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Польши Дональд Туск 27 августа прибыли в Молдавию, чтобы принять участие в праздновании 34-й годовщины независимости республики от СССР. Этот визит состоялся за месяц до парламентских выборов в Молдавии, его цель – поддержать правящую в республике партию «Действие и солидарность» (PAS) и не позволить постсоветскому государству «скатиться в орбиту российского влияния», пишут Международное французское радио (RFI), AFP и Politico. Позже, 31 августа, Кишинев также планирует посетить президент соседней Румынии Никушор Дан.
Как сообщил источник RFI в Елисейском дворце, это первое участие французского лидера в публичных мероприятиях и государственных праздниках Молдавии за всю историю. Незадолго до начала церемонии празднования Дня независимости президент Майя Санду в интервью Moldpress назвала визит европейских лидеров доказательством того, что Молдавия «важна, уважаема и не одинока».
Оппозиция при этом расценила визит европейских лидеров как вмешательство во внутренние дела Молдавии в преддверии парламентских выборов, которые запланированы на 28 сентября. Так, лидер крупнейшего оппозиционного Патриотического блока социалистов и коммунистов Игорь Додон на своей странице в Telegram предположил, что если бы аналогичный визит в Кишинев на празднование Дня независимости совершили президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко, то «скандал в европейских столицах был бы гарантирован». Он добавил, что западные лидеры, поддерживая Санду и ее партию PAS, действуют против интересов молдавского народа.
А бывший премьер-министр, ныне лидер либерально-демократической партии Влад Филат в соцсети заявил о недопустимости двойных стандартов при оценке внешнего вмешательства. «Европейские лидеры напрямую поддерживают начало предвыборной кампании конкурента. И это проблема», – подчеркнул политик.
Визит лидеров Франции, Германии и Польши в Кишинев – показатель заинтересованности этих государств в укреплении своих позиций на восточноевропейском направлении постсоветского пространства, говорит преподаватель кафедры политологии МГЛУ Алина Азаренкова. Эти страны опасаются, что в случае поражения PAS Молдавия свернет с проевропейского пути, а европейские вложения окажутся напрасными, продолжает эксперт: «Визит европейских лидеров – жест в пользу правящей в республике партии и сигнал, что если она одержит победу, то ЕС продолжит оказывать финансовую помощь, а для страны будет обеспечено европейское будущее».
По словам профессора РАНХиГС Натальи Харитоновой, поддержка ЕС крайне важна для нынешних молдавских властей, особенно на фоне отказа нынешней американской администрации от предоставления помощи Кишиневу. С одной стороны, Санду через поддержку европейцев пытается консолидировать свой правый электорат. С другой, продолжает эксперт, для европейских лидеров крайне важна жизнеспособность молдавской правящей партии: они хотят и дальше использовать Молдавию в качестве плацдарма для борьбы против России.
Санду в интервью Moldpress заявила о вмешательстве во внутренние дела Молдавии России, которая якобы руками оппозиции использует инструменты коррупции, подкупа избирателей и пропаганды. По ее словам, если на предстоящих выборах победу одержат «пророссийские силы», то это приведет к «потере всех достижений властей за последние 4–5 лет», в частности к утрате страной международного уважения со стороны европейских структур – республика упустит шанс на вступление в Евросоюз. Кроме того, как утверждает Санду, Москва сможет использовать Кишинев против Украины, что «создаст большие риски для безопасности».
Санду неоднократно обвиняла Россию во вмешательстве во внутренние дела Молдавии. До этого на пресс-конференции в Кишиневе 30 июля она заявила, что Москва якобы готовит «сложную и скоординированную операцию беспрецедентного масштаба» с целью перетянуть постсоветскую республику на свою сторону на парламентских выборах. По ее словам, для «нагнетания страхов и радикализации различных групп населения» Кремль манипулирует информацией в сети, организует протесты в республике за деньги и кибератаки. Всего на эти цели якобы предусмотрено 100 млн евро, утверждает Санду.
Партия Санду теряет популярность
На этом фоне молдавские власти продолжают репрессии в отношении оппозиционных политиков. Аккурат в День независимости полиция без объяснения причин задержала представителя пророссийского блока «Победа» Юрия Витнянского. А до этого Высшая судебная палата Молдавии 26 августа отклонила апелляцию на приостановку деятельности четырех партий, входящих в этот блок. Блок «Победа» был создан молдавским бизнесменом Иланом Шором, в него вошли члены упраздненной в 2023 г. конституционным судом партии «Шор». Сам политик на родине был заочно приговорен к 15 годам тюрьмы по делу о выводе $1 млрд из молдавской банковской системы.
Кроме этого 15 августа столичный суд приговорили к семи годам тюрьмы башкана (главу) Гагаузской автономии Евгению Гуцул по делу о незаконном финансировании запрещенной партии «Шор». В преддверии голосования ЦИК Молдавии объявил о трехкратном сокращении числа избирательных участков для жителей Приднестровья – с 42 на выборах президента 2020 г. до 12. С 17 до пяти также сократится количество участков в России. Всего, по данным ЦИК, на левом берегу Днестра проживает более 277 000 человек с молдавскими паспортами (из 450 000 жителей).
На выборах для удержания своих позиций Санду, скорее всего, будет использовать инструменты электоральных манипуляций и фальсификации, продолжает Харитонова: «Правящая партия сегодня старается политически сегрегировать граждан. С этой целью она активно запугивает пророссийский электорат и сокращает количество избирательных участков в тех районах, которые потенциально могут проголосовать против PAS. В крайнем случае для отмены итогов голосования Санду может в очередной раз обвинить Москву во вмешательстве».