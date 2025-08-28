Поддержать Майю Санду в Молдавию приехали лидеры Франции, Германии и Польши

Оппозиция при этом расценила визит европейских лидеров как вмешательство во внутренние дела Молдавии в преддверии парламентских выборов, которые запланированы на 28 сентября. Так, лидер крупнейшего оппозиционного Патриотического блока социалистов и коммунистов Игорь Додон на своей странице в Telegram предположил, что если бы аналогичный визит в Кишинев на празднование Дня независимости совершили президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко, то «скандал в европейских столицах был бы гарантирован». Он добавил, что западные лидеры, поддерживая Санду и ее партию PAS, действуют против интересов молдавского народа.