Россия ограничит норвежский рыбный промысел в ответ на санкции против рыбаков

В решении Норвегии присутствует нарушение как двустороннего соглашения 1976 г., так и Венской конвенции о праве международных договоров 1969 г., говорит партнер BGP Litigation Сергей Гландин. Юрист объяснил, что в первом случае идет нарушение ст. 1 (о доступе к районам рыболовства), а также п. 3 ст. 4 (о необходимости уведомлять заранее об изменении правил). Что касается Венской конвенции, то там нарушается ст. 27, по которой в том числе и Норвегии нельзя обусловливать несоблюдение или нарушение договора любыми соображениями своего внутригосударственного законодательства. «Поэтому Норвегия не может сослаться на европейские санкции как причину принятия такого решения. Но, кроме Международного суда ООН, иных судов, где аргументы о нарушении этих международных документов можно было бы быстро и эффективно заявить, нет», – резюмировал Гландин.