Россия ограничит норвежский рыбный промысел в ответ на санкции против рыбаков

Россия ограничит норвежский рыбный промысел в ответ на санкции против рыбаковСотрудничество в рыболовстве – одна из последних сфер взаимодействия стран
Россия закроет свою исключительную экономическую зону для норвежских рыбопромысловых судов, если в течение месяца Осло не пересмотрит запрет на промысел в своей исключительной экономической зоне для двух российских компаний – «Норебо» и «Мурман сифуд», – введенный в июле. Об этом 27 августа в ходе внеочередной сессии Смешанной российско-норвежской комиссии (СРНК) по рыболовству заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. «Действия норвежской стороны неизбежно приведут к разрушению эффективной системы управления и регулирования рыбного промысла в Северной Атлантике, которая выстраивалась многими десятилетиями и призвана обеспечивать долгосрочную рациональную эксплуатацию совместных запасов водных биоресурсов», – сказал он. Шестаков также предупредил, что в случае отказа норвежской стороны от пересмотра ограничений рыболовство и распределение квот на вылов в открытых водах Баренцева и Норвежского морей будут вестись исходя из российских национальных интересов.
СРНК по рыболовству работает с 1976 г. Она была создана для обеспечения бережного использования водных биоресурсов Баренцева и Норвежского морей. По словам Шестакова, даже в годы холодной войны стороны выполняли свои обязательства добросовестно – в частности, обеспечивали доступ судов в районы промысла и проводили обмен научными данными.
В условиях международной напряженности, а также ухудшения отношений между Россией и Норвегией на фоне украинского кризиса СРНК осталась единственной комиссией, которая продолжает работать, объясняет заместитель директора Института международных отношений и политических наук РГГУ Павел Анисимов. Норвегия и Россия совместно управляют рыбными запасами в Баренцевом море (и прилегающих районах) по нескольким ключевым причинам, самой основной из которых является экологическая необходимость. «Совместное управление позволяет установить общий допустимый улов для всей популяции, основываясь на научных рекомендациях», – уточняет суть партнерства эксперт.
По его словам, если каждая страна устанавливала бы квоты только в своей зоне, это привело бы к перелову. Рыба, не выловленная в одной зоне, могла бы быть выловлена в другой. «Управление должно быть совместным, чтобы соответствовать биологическому циклу популяций. Совместное управление – это не прихоть, а необходимость, продиктованная природой ресурса и стремлением сохранить запасы для будущих поколений», – говорит Анисимов.
В конце июня посол России в Норвегии Николай Корчунов заявлял, что норвежские власти предпринимают действия по усилению своего суверенитета над архипелагом Шпицберген. Это, в свою очередь, препятствует российской научной и экономической деятельности в регионе. Кроме того, он отметил, что присоединение Норвегии к санкциям ЕС противоречит положениям договора о Шпицбергене, поскольку ставит российских операторов и ученых в дискриминируемое положение.
Уже 7 июля Норвегия внесла «Норебо» и «Мурман сифуд» в санкционный список, тем самым присоединившись к европейским санкциям (из 17-го пакета), принятым 20 мая. При включении компаний в список все их средства и активы замораживаются, а суда теряют доступ в норвежские территориальные воды и порты. В конце июля МИД России сообщил о вручении временному поверенному в делах Норвегии ноты протеста из-за ограничений, обозначенных как «грубое нарушение двусторонних договоренностей». Тогда в ведомстве подчеркнули, что действия норвежской стороны могут стать причиной «обрушения всего комплекса двусторонних отношений в сфере рыболовства». Норвегия ввела запрет на вход в порты для российских судов в мае 2022 г. Исключением были рыболовецкие суда. Но санкции постепенно ужесточались.
«Ведомости» отправили запрос компании «Норебо».
В решении Норвегии присутствует нарушение как двустороннего соглашения 1976 г., так и Венской конвенции о праве международных договоров 1969 г., говорит партнер BGP Litigation Сергей Гландин. Юрист объяснил, что в первом случае идет нарушение ст. 1 (о доступе к районам рыболовства), а также п. 3 ст. 4 (о необходимости уведомлять заранее об изменении правил). Что касается Венской конвенции, то там нарушается ст. 27, по которой в том числе и Норвегии нельзя обусловливать несоблюдение или нарушение договора любыми соображениями своего внутригосударственного законодательства. «Поэтому Норвегия не может сослаться на европейские санкции как причину принятия такого решения. Но, кроме Международного суда ООН, иных судов, где аргументы о нарушении этих международных документов можно было бы быстро и эффективно заявить, нет», – резюмировал Гландин.