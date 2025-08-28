Рубио: США поддерживают возвращение санкций ООН против Ирана

Рубио: США поддерживают возвращение санкций ООН против ИранаОн подчеркнул, что Вашингтон готов к прямым переговорам по ядерному вопросу
США поддерживают инициативу европейских стран по восстановлению санкций ООН против Ирана и открыты к прямым переговорам для разрешения ядерной проблемы, заявил госсекретарь США Марко Рубио. Об этом он сообщил в заявлении, распространенном Госдепом.
Рубио подтвердил, что в четверг утром Франция, Германия и Великобритания запустили процесс возвращения санкций против Ирана по резолюции 2231, подчеркнув, что «евротройка» предоставила доказательства невыполнения Ираном ядерных обязательств.
«США высоко ценят лидерство наших союзников по "евротройке" в этих усилиях. В ближайшие недели мы будем работать с ними и другими членами Совета Безопасности ООН для успешного завершения восстановления международных санкций и ограничений против Ирана, как предписано президентом в меморандуме о национальной безопасности № 2», – сказал госсекретарь.
Рубио подчеркнул, что Вашингтон остается открытыми для прямого диалога с Ираном для решения ядерной проблемы.
«Механизма snapback [возврат санкций] не противоречит нашей искренней готовности к дипломатии, а лишь усиливает ее. Я призываю иранских лидеров немедленно предпринять необходимые шаги, чтобы гарантировать, что их страна никогда не получит ядерного оружия; встать на путь мира и тем самым способствовать процветанию иранского народа», – сказал он.
26 августа в Женеве стартовал второй раунд переговоров между Ираном и «евротройкой». В Тегеране подчеркивают, что Европа сама не выполнила условий ядерной сделки 2015 г. и не имеет законных оснований для запуска механизма snapback. Представитель МИД Ирана заявлял, что они понимают последствия возможного возобновления санкций ООН и делают все возможное, чтобы этого не допустить.