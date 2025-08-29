«Недружественный» шрифт стал поводом для иска к Партии пенсионеров«Справедливая Россия» требует снять оппонентов с выборов в заксобрание Новосибирской области
Новосибирское региональное отделение «Справедливой России» (СР) подало административный иск в суд с требованием отменить регистрацию списка кандидатов Российской партии пенсионеров за справедливость (РППС) на выборах в заксобрание. Поводом для обращения в суд стало «грубое нарушение российского законодательства» в агитационных листовках и видеороликах Партии пенсионеров, написал в своем Telegram-канале председатель совета регионального отделения СР, депутат Госдумы Александр Аксененко. Речь, по его словам, идет о незаконном использовании объектов интеллектуальной собственности, в том числе использовании шрифтов, «разработанных в одной из недружественных России стран».
Заседание по административному иску пройдет 29 августа в Новосибирском областном суде, следует из картотеки.
Собеседник в региональном отделении РППС пояснил, что речь идет о шрифте, разработанном в США, который «соответствующим образом приобретался и оформлялся», как и другие шрифты в агитматериалах партии. «Что остается политическим противникам? Искать запятые», – пояснил он. Источник уточнил, что все агитматериалы РППС ранее представлялись в избирательную комиссию, в которой «не возникло никаких вопросов к ним».
Аксененко сообщил «Ведомостям», что СР «никогда не боялась конкуренции, но всегда требует соблюдения законодательства». «У нас существует много российских шрифтов, которые распространяются на бесплатной основе без заключения лицензионных договоров, и никто не мешал избирательному объединению использовать именно их», – добавил он.
Каким будет бюллетень на выборах в заксобрание Новосибирской области*
2. ЛДПР
3. «Новые люди»
4. «Зеленые»
5. Партия пенсионеров
6. «Родина»
7. КПРФ
8. «Единая Россия»
* если суд не удовлетворит иск СР о снятии РППС
Собеседник в Партии пенсионеров иронично заметил, что СР наняла юристов из Москвы, «чтобы защищать в новосибирском суде объект американского интеллектуального права». Это заявление Аксененко оставил без комментария.
Данный иск – это попытка СР выступать рупором радикально-консервативной повестки про происки мировой закулисы, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Партия пенсионеров отнимает у «Единой России» и КПРФ не меньше голосов, чем у СР», – уточнил он.
За нарушение законодательства об интеллектуальной собственности при использовании шрифтов действительно ранее снимали с выборов. Но в 2024 г. судами общей юрисдикции было сформулировано несколько позиций, оправдывающих возможности использования различных шрифтов, например «стандартных шрифтов операционной системы Microsoft Office», на использование которой изготовитель агитматериала имел право, говорит юрист Гарегин Митин. «Более того, наметилась тенденция оценки судом влияния использования того или иного шрифта в агитматериалах на избирателей в пользу кандидата или партии», – уточнил он.
Шрифты как отдельный объект авторского права выпускаются разработчиками на различных условиях, лицензии могут быть как полностью открытыми и бесплатными, так и платными или целевыми, когда правообладатель разрешает их использование только в конкретных целях, например, как известные шрифты Arial или Times New Roman, для создания личных документов в программе Word, говорит юрист Олег Захаров.
«Для успешного снятия с выборов за нелицензионные шрифты необходимо заручиться документами от их собственника, чтобы подтвердить суду факт отсутствия согласия с его стороны. <...> Само по себе растиражированное партией утверждение, что шрифт изготовлен в «недружественной» стране, ничего не подтверждает, более того, с доказыванием нарушений прав собственника шрифта из таких стран могут возникнуть дополнительные сложности из-за отсутствия официального представителя в России, который мог бы подтвердить претензии партии в суде», – сказал эксперт «Ведомостям».