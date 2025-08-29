«Недружественный» шрифт стал поводом для иска к Партии пенсионеров

«Для успешного снятия с выборов за нелицензионные шрифты необходимо заручиться документами от их собственника, чтобы подтвердить суду факт отсутствия согласия с его стороны. <...> Само по себе растиражированное партией утверждение, что шрифт изготовлен в «недружественной» стране, ничего не подтверждает, более того, с доказыванием нарушений прав собственника шрифта из таких стран могут возникнуть дополнительные сложности из-за отсутствия официального представителя в России, который мог бы подтвердить претензии партии в суде», – сказал эксперт «Ведомостям».