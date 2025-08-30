ВС России взяли под контроль 79% территории ДНР и почти всю ЛНР

Герасимов 30 августа подвел итоги весенне-летней кампании 2025 г. и уточнил задачи группировкам войск на дальнейшую перспективу. По его данным, в ЛНР неподконтрольной российской армии остается менее 60 кв. км территории. Под контролем российских войск также находятся 74% Запорожской и 76% Херсонской областей.