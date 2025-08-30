Газета
Главная / Политика /

ВС России взяли под контроль 79% территории ДНР и почти всю ЛНР

Об этом сообщил начальник Генштаба Герасимов
Полина Худякова
Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС
Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Вооруженные силы России взяли под свой контроль 99,7% территории Луганской народной республики (ДНР) и 79% территории Донецкой народной республики (ДНР), сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ – командующий Объединенной группировкой войск (сил) в зоне проведения спецоперации генерал армии Валерий Герасимов. Его заявление приводит Telegram-канал Минобороны РФ.

Герасимов 30 августа подвел итоги весенне-летней кампании 2025 г. и уточнил задачи группировкам войск на дальнейшую перспективу. По его данным, в ЛНР неподконтрольной российской армии остается менее 60 кв. км территории. Под контролем российских войск также находятся 74% Запорожской и 76% Херсонской областей.

Безостановочное наступление продолжается практически по всей линии фронта, с марта ВС РФ взяли под контроль более 3500 кв. км территории и 149 населенных пунктов, указал Герасимов.

«Успешно выполняются задачи по созданию вдоль нашей границы зоны безопасности в Сумской и Харьковской областях. Идет продвижение войск в Днепропетровской области, где взято под контроль семь населенных пунктов», – заявил генерал армии.

Кроме того, группировка войск «Север» после ухода ВСУ из Курской области выполняет задачу по созданию зоны безопасности. По данным Герасимова, сейчас в Сумской области под контроль российских войск перешли 210 кв. км территории и 13 населенных пунктов.

