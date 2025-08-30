Трамп развеял слухи о смерти, сыграв в гольф с внуками в Вирджинии

В последние месяцы в СМИ и социальных сетях все чаще обсуждают состояние здоровья Трампа. В начале августа в Овальном кабинете у него заметили синяк на тыльной стороне правой руки. В Белом доме объяснили это последствиями многочисленных рукопожатий. Ранее на этой неделе пользователи сетей и некоторые СМИ также обратили внимание на фотографии с синяком на его руке. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт снова объяснила это большим количеством ежедневных рукопожатий.