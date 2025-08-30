Газета
Главная / Политика /

Трамп развеял слухи о смерти, сыграв в гольф с внуками в Вирджинии

Об этом стали говорить из-за нескольких дней отсутствия президента на публике и пустого графика
Людмила Чернова
The White House / Flickr
The White House / Flickr

В субботу президента Дональда Трампа заметили по дороге на его гольф-поле в Вирджинии, чем были развеяны распространявшиеся в соцсетях слухи о его смерти после нескольких дней отсутствия на публике.

Около 9 утра по местному времени пул Белого дома распространил сообщение, что фотограф запечатлел президента, который был одет в белую поло-рубашку, черные брюки и красную бейсболку MAGA.

Чуть после журналисты пула уточнили, что Трамп сел в автомобиль на южной лужайке Белого дома вместе со своей внучкой, а затем направился на свое поле Trump National в северной Вирджинии. Кортеж прибыл в гольф-клуб в Стерлинге, штат Вирджиния, вскоре после 9 утра.

В 13:50 журналисты пула видели, как Трамп покинул поле для гольфа пешком в сопровождение внуков. Они отметили, что фотографам удалось сделать четкие снимки, как президент США идет к теннисным кортам.

Слухи о смерти Трампа разгорелись в соцсетях в пятницу после сообщений о том, что он два дня не появлялся на публике. Последнее появление президента состоялось в среду, когда он провел заседание кабинета министров в прямом эфире. При этом Трамп продолжал и продолжает активно вести свою соцсеть Truth Social, публикуя сообщения.

По сообщениям американских СМИ, утром в субботу запросы в Google и хэштеги в X «Where is Donald Trump» (где Дональд Трамп. – «Ведомости») и «Trump dead» (Трамп мертв. – «Ведомости») вошли в число самых популярных.

Пользователи сетей также обратили внимание, что в графике Трампа с субботы по понедельник, который прислал Белый дом, нет публичных мероприятий.

Более того, слухи усилило интервью вице-президента Джей Ди Вэнса изданию USA Today, в котором он в ответ на вопрос журналиста заявил, что готов взять на себя обязанности президента «в случае трагедии», но при этом подчеркнул, что по его мнению Трамп в отличной форме и у него хорошее здоровье.

«Да, трагедии случаются. Но я абсолютно уверен, что президент США в хорошей форме, доработает свой срок и сделает много для американского народа, – сказал Вэнс. – И если, не дай бог, произойдет трагедия, не могу придумать лучшей практики на рабочем месте, чем та, что я получил за последние 200 дней».

В последние месяцы в СМИ и социальных сетях все чаще обсуждают состояние здоровья Трампа. В начале августа в Овальном кабинете у него заметили синяк на тыльной стороне правой руки. В Белом доме объяснили это последствиями многочисленных рукопожатий. Ранее на этой неделе пользователи сетей и некоторые СМИ также обратили внимание на фотографии с синяком на его руке. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт снова объяснила это большим количеством ежедневных рукопожатий.

В июле личный врач Трампа Шон Барбабелла пояснил, что синяки вызваны «незначительным раздражением мягких тканей из-за частых рукопожатий» и приемом аспирина. Кроме того, он сообщил о диагностированной у Трампа хронической венозной недостаточности – доброкачественном и распространенном заболевании, особенно среди людей старше 70 лет. Левитт отмечала, что в последние в последние недели Трамп испытывал «отечность» в нижних частях ног. Признаков тромбоза глубоких вен или артериальной недостаточности не выявлено.

При этом врач подчеркнул, что несмотря на диагноз, Трамп остается в отличной физической форме.

