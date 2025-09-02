Израиль может аннексировать Западный берег в ответ на признание Палестины

Аннексия всего Западного берега или его части грозит для Израиля открытием второго фронта в войне с палестинцами, уверен востоковед Руслан Сулейманов. По его словам, на этой территории существуют радикальные палестинские группировки, готовые начать борьбу. «С начала года 40 000 палестинцев были вынуждены покинуть свои дома из-за давления израильских властей. Это сама по себе очень опасная ситуация, которая рискует привести к новой интифаде (от араб. – «восстание»)», – замечает эксперт. В случае реализации израильского плана арабские государства не станут вмешиваться в палестино-израильский конфликт и ограничатся лишь критикой в адрес еврейского государства, считает Сулейманов: «Они не решились вступить в прямое столкновение с Израилем в течение почти двух лет войны в Газе. Более того, власти некоторых арабских государств вообще дорожат отношениями с Израилем и ждут полного разгрома палестинских радикалов».