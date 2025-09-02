Израиль может аннексировать Западный берег в ответ на признание Палестины

Израиль может аннексировать Западный берег в ответ на признание ПалестиныСША этим планам не возражают
Власти Израиля рассматривают вариант аннексии оккупированного Западного берега реки Иордан в ответ на возможную волну признаний Палестины некоторыми западными государствами. Этот вопрос был одним из главных в повестке на заседании израильского кабинета министров в ночь на 1 сентября, пишут The Times of Israel, Reuters и Axios со ссылкой на израильские, американские и европейские источники. Пока не ясно, планирует еврейское государство присоединять всю или часть территории. Реализация этого сценария в любом виде может поставить под вопрос перспективы создания цельного и независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.
Реализация плана по аннексии территории Западного берега во многом будет зависеть от позиции американского президента Дональда Трампа, который во время своего первого президентства два раза блокировал эти устремления израильтян ради продвижения соглашения Авраама в 2020–2021 гг. (договор о нормализации отношений Израиля с ОАЭ, Бахрейном и Марокко), пишет Axios. По данным издания, израильский министр по стратегическим вопросам Рон Дермер уже предупредил советника французского президента по Ближнему Востоку Анн-Клера Лежандра, что если Париж признает Палестину, то его страна объявит об аннексии всей «зоны С» – 60% территории Западного берега, где Израиль осуществляет полный административный и военный контроль.
Франция, а также Великобритания, Австралия, Канада и Мальта обещали признать палестинское государство в конце сентября на сессии Генассамблеи ООН. На этом фоне госдепартамент США 29 августа объявил, что он не предоставит или аннулирует американскую визу руководителю Палестинской национальной администрации Махмуду Аббасу и другим высокопоставленным чиновникам, чтобы они не смогли посетить ассамблею в Нью-Йорке. На данный момент Палестину признают 147 стран из 193 государств – членов ООН.
Какое-либо участие администрации Трампа в разработке израильского плана аннексии территорий маловероятно, говорит ведущий научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Лев Сокольщик. США на ближневосточном направлении проводят несистемную и ситуативную политику – им выгодно иметь регионального актора, через которого Вашингтон может проецировать свое влияние в регионе без необходимости прямого вовлечения, заметил эксперт. «Белый дом достаточно давно планомерно снижает свое внимание к Ближнему Востоку и пытается «уйти, чтобы остаться». Да, присоединение Израилем Западного берега приведет в том числе к имиджевым потерям американцев, тем не менее они не станут сопротивляться этим инициативам и продолжат оказывать израильтянам военную и дипломатическую помощь», – уверен эксперт.
Второй источник Axios предположил, что Израиль может аннексировать лишь израильские поселения и пути к ним – около 10% территории всего Западного берега, а третий – дополнительно еще долину реки Иордан, тогда в целом это составит около 30%.
Как Израиль получил Западный берег
Незадолго до этого заседания комитет по планированию израильской гражданской администрации (подразделение минобороны) 20 августа одобрил план строительства около 3400 единиц жилья в районе E1 на Западном берегу, между Иерусалимом и поселением Маале-Адумим. Впоследствии министр финансов, ультраправый политик Бецалель Смотрич назвал этот план историческим, который фактически похоронит идею создания Палестины и «укрепит позиции еврейского народа в самом сердце земли Израиля». В конце июля израильский парламент (кнессет) рекомендовал кабинету министров аннексировать часть территорий Западного берега. Документ поддержал 71 депутат (из 120), против – 13. Исторический опыт присоединения захваченных арабских территорий у еврейского государства уже есть. Так было в 1980 г. после принятия закона об объединении Западного Иерусалима с Восточным (той частью, где, по идее, должна размещаться будущая столица Палестины). В 1981 г. произошла аннексия захваченных в 1967 г. у Сирии Голанских высот.
Вероятность аннексии Израилем Западного берега крайне низкая, возражает научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Людмила Самарская. Во-первых, после этого у израильского руководства возникнет трудноразрешимая проблема по управлению присоединенными территориями с учетом явного несогласия палестинцев с жизнью под израильским контролем. Во-вторых, продолжает эксперт, не ясно, какой вообще статус получат проживающие на этой территории палестинцы, а аннексия даже части территории приведет к широкому международному осуждению. «Израиль, скорее всего, может интенсифицировать поселенческую активность на Западном берегу», – допускает эксперт.
Аннексия всего Западного берега или его части грозит для Израиля открытием второго фронта в войне с палестинцами, уверен востоковед Руслан Сулейманов. По его словам, на этой территории существуют радикальные палестинские группировки, готовые начать борьбу. «С начала года 40 000 палестинцев были вынуждены покинуть свои дома из-за давления израильских властей. Это сама по себе очень опасная ситуация, которая рискует привести к новой интифаде (от араб. – «восстание»)», – замечает эксперт. В случае реализации израильского плана арабские государства не станут вмешиваться в палестино-израильский конфликт и ограничатся лишь критикой в адрес еврейского государства, считает Сулейманов: «Они не решились вступить в прямое столкновение с Израилем в течение почти двух лет войны в Газе. Более того, власти некоторых арабских государств вообще дорожат отношениями с Израилем и ждут полного разгрома палестинских радикалов».
Арабские государства вряд ли пойдут на полный разрыв отношений с Израилем, но они наверняка попытаются использовать эти угрозы в качестве инструмента давления на еврейское государство, соглашается Самарская.