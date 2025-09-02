Минобороны хочет увеличить срок действия воинских перевозочных документов

Минобороны хочет увеличить срок действия воинских перевозочных документовЭто должно снизить бюрократическую нагрузку на военных, находящихся в зоне спецоперации
Минобороны предлагает увеличить срок действия воинских перевозочных документов (это документы, обеспечивающие право военных и членов их семей на льготное пользование транспортом во время командировок, переводов на новое место службы или в лечебное учреждение) с трех месяцев до шести. Соответствующий проект приказа министерства опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов, обратили внимание «Ведомости».
Как уточняется в пояснительной записке, возросли случаи направления на спецоперацию военнослужащих, которым предусмотрена выдача воинских перевозочных документов на срок более трех месяцев. Связано это в целом с увеличением количества поездок военных из мест постоянной дислокации к местам выполнения задач в рамках специальной военной операции, говорится там же. Все это приводит к тому, что срок действия указанных документов истекает и военные не могут оформить соответствующее прошение для поездки обратно, разъясняется в тексте пояснительной записки.
Правила и порядок оформления перевозочных документов регулируются приказом Минобороны № 815 от 2017 г. Согласно ему, основанием для их выдачи являются приказы командира воинской части о перевозке воинского эшелона, об отправке (получении) воинского груза, о направлении военнослужащего в служебную командировку, о предоставлении отпуска, об убытии на лечение, об исключении военнослужащего из списков личного состава воинской части в связи с переводом на новое место военной службы или в связи с гибелью. В приказе необходимо прописать в том числе степень родства с военнослужащим (в случае перевозки членов семьи), цель поездки и пункты назначения и отправления. Помимо военных перевозочные документы выдаются также командирам подразделений, начальникам воинских команд, начальникам конвоев и гражданам, уволенным с военной службы.
Если у военного, находящегося вне пункта дислокации воинской части, перевозочный документ стал недействительным, то при проведении проверки и наличии оснований он выдается в линейных органах военных сообщений, а при их отсутствии – в ближайших военных комиссариатах, уточняется в приказе Минобороны. Замена документа производится на основании рапорта военного.
700 000 военных
Случаи, когда срок действия перевозочных документов истекает до совершения поездок, достаточно распространены, констатирует исполнительный директор Ассоциации ветеранов спецоперации Дмитрий Афанасьев. «Обстоятельства бывают разные, к примеру связанные с долечиванием в госпиталях. Документы приходится переоформлять заново, а это дополнительная бюрократическая нагрузка как на самих бойцов, так и на штабной аппарат. Любое ее снижение в данном случае считаю целесообразно», – сказал он «Ведомостям». Действие перевозочных документов, ограниченное тремя месяцами, действительно недостаточный срок для военных, находящихся в зоне спецоперации, соглашается военный эксперт Юрий Лямин. Поэтому пролонгация документов в случае их выдачи сразу на дорогу туда и обратно выглядит логичной, заключил он.
Предложения Минобороны сформулированы прежде всего исходя из правоприменительной практики и из реальных жизненных ситуаций, с которыми сталкиваются военные, говорит глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. «Все, что в интересах наших военнослужащих и людей в целом, конечно, надо поддерживать. Когда ускоряются любые процессы, когда убирается излишняя бюрократия, когда прекращают из людей делать курьеров со справками – такое надо всеми руками поддерживать», – заявил он «Ведомостям». Более того, надо еще оперативнее и динамичнее реагировать на такие сложности и вовремя корректировать нормативно-правовую базу, указал он. В комитет обращений по этой теме не поступало, но, подчеркнул Нилов, военные в целом не привыкли «жаловаться».