Минобороны хочет увеличить срок действия воинских перевозочных документов

Это должно снизить бюрократическую нагрузку на военных, находящихся в зоне спецоперации
Юлия Малева
Иногда документы приходится переоформлять из-за лечения в госпитале
Иногда документы приходится переоформлять из-за лечения в госпитале / Алексей Коновалов / ТАСС

Минобороны предлагает увеличить срок действия воинских перевозочных документов (это документы, обеспечивающие право военных и членов их семей на льготное пользование транспортом во время командировок, переводов на новое место службы или в лечебное учреждение) с трех месяцев до шести. Соответствующий проект приказа министерства опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов, обратили внимание «Ведомости».

Как уточняется в пояснительной записке, возросли случаи направления на спецоперацию военнослужащих, которым предусмотрена выдача воинских перевозочных документов на срок более трех месяцев. Связано это в целом с увеличением количества поездок военных из мест постоянной дислокации к местам выполнения задач в рамках специальной военной операции, говорится там же. Все это приводит к тому, что срок действия указанных документов истекает и военные не могут оформить соответствующее прошение для поездки обратно, разъясняется в тексте пояснительной записки.

Правила и порядок оформления перевозочных документов регулируются приказом Минобороны № 815 от 2017 г. Согласно ему, основанием для их выдачи являются приказы командира воинской части о перевозке воинского эшелона, об отправке (получении) воинского груза, о направлении военнослужащего в служебную командировку, о предоставлении отпуска, об убытии на лечение, об исключении военнослужащего из списков личного состава воинской части в связи с переводом на новое место военной службы или в связи с гибелью. В приказе необходимо прописать в том числе степень родства с военнослужащим (в случае перевозки членов семьи), цель поездки и пункты назначения и отправления. Помимо военных перевозочные документы выдаются также командирам подразделений, начальникам воинских команд, начальникам конвоев и гражданам, уволенным с военной службы.

Если у военного, находящегося вне пункта дислокации воинской части, перевозочный документ стал недействительным, то при проведении проверки и наличии оснований он выдается в линейных органах военных сообщений, а при их отсутствии – в ближайших военных комиссариатах, уточняется в приказе Минобороны. Замена документа производится на основании рапорта военного.

700 000 военных

находится в зоне ведения спецоперации. Такие данные в июне 2024 г. привел президент России Владимир Путин на встрече с участниками программы «Время героев»

Случаи, когда срок действия перевозочных документов истекает до совершения поездок, достаточно распространены, констатирует исполнительный директор Ассоциации ветеранов спецоперации Дмитрий Афанасьев. «Обстоятельства бывают разные, к примеру связанные с долечиванием в госпиталях. Документы приходится переоформлять заново, а это дополнительная бюрократическая нагрузка как на самих бойцов, так и на штабной аппарат. Любое ее снижение в данном случае считаю целесообразно», – сказал он «Ведомостям». Действие перевозочных документов, ограниченное тремя месяцами, действительно недостаточный срок для военных, находящихся в зоне спецоперации, соглашается военный эксперт Юрий Лямин. Поэтому пролонгация документов в случае их выдачи сразу на дорогу туда и обратно выглядит логичной, заключил он.

Предложения Минобороны сформулированы прежде всего исходя из правоприменительной практики и из реальных жизненных ситуаций, с которыми сталкиваются военные, говорит глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. «Все, что в интересах наших военнослужащих и людей в целом, конечно, надо поддерживать. Когда ускоряются любые процессы, когда убирается излишняя бюрократия, когда прекращают из людей делать курьеров со справками – такое надо всеми руками поддерживать», – заявил он «Ведомостям». Более того, надо еще оперативнее и динамичнее реагировать на такие сложности и вовремя корректировать нормативно-правовую базу, указал он. В комитет обращений по этой теме не поступало, но, подчеркнул Нилов, военные в целом не привыкли «жаловаться».

