Минобороны хочет увеличить срок действия воинских перевозочных документов

Предложения Минобороны сформулированы прежде всего исходя из правоприменительной практики и из реальных жизненных ситуаций, с которыми сталкиваются военные, говорит глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. «Все, что в интересах наших военнослужащих и людей в целом, конечно, надо поддерживать. Когда ускоряются любые процессы, когда убирается излишняя бюрократия, когда прекращают из людей делать курьеров со справками – такое надо всеми руками поддерживать», – заявил он «Ведомостям». Более того, надо еще оперативнее и динамичнее реагировать на такие сложности и вовремя корректировать нормативно-правовую базу, указал он. В комитет обращений по этой теме не поступало, но, подчеркнул Нилов, военные в целом не привыкли «жаловаться».