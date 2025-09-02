РСТ: отмена виз КНР приведет к росту турпотока из РФ в страну еще на 30-40%

Практика односторонней отмены виз со стороны Китая для граждан других стран была в ходу в последние годы, но пока сохраняется неопределенность, изменится ли принцип въезда для китайских граждан в Россию, которые сейчас должны для прибытия до 30 дней оформить электронную визу. В 2024 г. граждане Китая въезжали в Россию с туристическими целями 848 000 раз, с деловыми целями – 331 000 раз, следует из данных погранслужбы ФСБ. Кроме всего прочего, остается в силе безвизовый канал въезда в Россию для групп от пяти человек.