РСТ: отмена виз КНР приведет к росту турпотока из РФ в страну еще на 30-40%

Китай находится в топ-5 направлений для путешествий у россиян
Владимир Кулагин
Wang Xin/VCG/Visual China Group / tass
Wang Xin/VCG/Visual China Group / tass

2 сентября МИД Китая сделал заявление об отмене с 15 сентября виз для путешествия в КНР до 30 дней. Эксперимент пока запланирован на один год. По оценкам Российского союза туриндустрии (РСТ), это приведет к росту потока в КНР еще на 30-40%, хотя и сейчас эта страна уверенно держится в топ-5 среди всех направлений.

В 2024 г. число посетивших россиян Китай оценивалось в диапазоне от 1,6 млн до 1,9 млн человек. Более 1 млн граждан России посетили тогда Китай в качестве туристов, остальные – с деловыми целями, а в первом полугодии 2025 г. турпоток снова стремительно вырос более чем на 40% в годовом выражении, сказал «Ведомостям» специальный представитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.

Практика односторонней отмены виз со стороны Китая для граждан других стран была в ходу в последние годы, но пока сохраняется неопределенность, изменится ли принцип въезда для китайских граждан в Россию, которые сейчас должны для прибытия до 30 дней оформить электронную визу. В 2024 г. граждане Китая въезжали в Россию с туристическими целями 848 000 раз, с деловыми целями – 331 000 раз, следует из данных погранслужбы ФСБ. Кроме всего прочего, остается в силе безвизовый канал въезда в Россию для групп от пяти человек.

Хотя прежний режим позволял ездить без виз в Китай группами, транизтом на 244 часа или на остров Хайнань, полная отмена виз определенно будет стимулирующим фактором для российских туристов, отмечает вице-президент РСТ Дмитрий Горин. По оценкам РСТ, поездка туда будет проходить с меньшей потерей времени и денег.

В 2025 г. Горин прогнозирует около 2 млн российских туристов, которые побывают в КНР. Но у Китая, отмечает Горин, есть еще отдельный плюс – это большое количество доступных авиаперелетов, например, от 45 000 руб. в Пекин и Шанхай и обратно. При этом спрос россиян, скорее всего, не будет ограничваться этими двумя городами – КНР представляет много интересных вариантов, в том числе Гуанчжоу, Чэнду и др.

