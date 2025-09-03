За пост мэра Иркутского округа поборются действующий и бывший единороссы

За пост мэра Иркутского округа поборются действующий и бывший единороссыВнутриэлитные конфликты свидетельствуют о слабости властной вертикали в регионе
В Иркутской области второй год подряд из-за конфликта в региональном отделении «Единой России» (ЕР) в муниципальных выборах участвуют бывшие однопартийцы. За пост мэра Иркутского округа с действующим главой муниципалитета единороссом Леонидом Фроловым поборется, в частности, исключенный в июле из партии власти депутат местной думы Константин Бушуев (его выдвинула КПРФ).
Годом ранее похожая ситуация складывалась в Братске, где в выборах мэра участвовали два члена ЕР: действующий глава города Сергей Серебренников, избиравшийся на этот пост уже четырежды, и глава Братского района Александр Дубровин (он приостанавливал свое членство в партии на время кампании и баллотировался как самовыдвиженец). Последний одержал победу.
Бушуев не участвовал в партийных праймериз по отбору кандидата в мэры Иркутского округа и изначально баллотировался как самовыдвиженец. Избирком зарегистрировал его кандидатуру, но впоследствии депутат отказался от самовыдвижения и был выдвинут КПРФ. Депутат не ответил на звонок «Ведомостей».
Первый секретарь обкома компартии депутат Госдумы Сергей Левченко сказал «Ведомостям», что Бушуев в КПРФ не вступал, а предложение стать кандидатом поступило от штаба депутата. «Но в целом это было движение с двух сторон», – уточнил Левченко. Собеседник в иркутском региональном отделении ЕР считает, что у Бушуева «невысокая узнаваемость». «Для Фролова он угрозу не представляет», – уверен источник.
Конкуренция в протестном регионе
Позиция, занятая партией в отношении схем с включением «внутриэлитных противостояний» по ряду кампаний в муниципалитетах Иркутской области, строгая, сказал «Ведомостям» член генсовета ЕР сенатор Сергей Перминов. «И она необходима для сохранения ясности в глазах сторонников бренда партии и партийной дисциплины», – отметил он. По словам Перминова, партия продолжит «настойчиво курировать повестку там, где оппоненты будут искать укрепления «за наш счет». «Кто победит в этом электоральном противостоянии, уже скоро решат наши избиратели, а далее будет видно, с какими политическими очками вышли участники сюжета», – заключил сенатор.
В Иркутской области конфликты элит происходят постоянно, на муниципальных выборах это вообще в порядке вещей, говорит политолог Ростислав Туровский. Партия не является монолитом, особенно в регионах с протестной повесткой, согласен политолог Александр Немцев. По словам Туровского, это результат и многолетней борьбы за ресурсы на всех политических уровнях, и относительной слабости властной вертикали в этом специфическом регионе.
«Борьба за пригородный Иркутский округ в этом году соответствует этой логике. Там ставка губернатора и ЕР явно сделана на действующего главу Фролова, а позиции Бушуева всячески пытаются ослабить», – отмечает эксперт. При этом в отличие от прошлогодних выборов мэра Братска «альтернативный» кандидат в Иркутской области не имеет столь уж мощной поддержки в элитах, говорит Туровский. В 2024 г. Дубровина поддерживал сенатор от Иркутской области Андрей Чернышев. Туровский при этом не исключает «некоторого всплеска» протестного голосования в Иркутском округе.