За пост мэра Иркутского округа поборются действующий и бывший единороссы

«Борьба за пригородный Иркутский округ в этом году соответствует этой логике. Там ставка губернатора и ЕР явно сделана на действующего главу Фролова, а позиции Бушуева всячески пытаются ослабить», – отмечает эксперт. При этом в отличие от прошлогодних выборов мэра Братска «альтернативный» кандидат в Иркутской области не имеет столь уж мощной поддержки в элитах, говорит Туровский. В 2024 г. Дубровина поддерживал сенатор от Иркутской области Андрей Чернышев. Туровский при этом не исключает «некоторого всплеска» протестного голосования в Иркутском округе.