Зачем Дональд Трамп направил военных в сторону Венесуэлы

Трамп хочет не только надавить на Венесуэлу по вопросу борьбы с наркокартелями, но и вынудить ее ужесточать миграционную политику, не выпуская беженцев в США, говорит старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин. Как сообщает Институт миграционной политики США со ссылкой на данные американской погранслужбы за 2024 г., венесуэльцы составляли 4% от общего количества нелегальных мигрантов, проживающих на территории США. Что касается сценариев интервенции или возможного смещения Мадуро военным путем, то на данном этапе, считает Кошкин, это пока запугивание. Цель не только заставить Мадуро ограничивать отток населения или контрабанду наркотиков, но и отвадить его от укрепления отношений с Россией и Китаем. В то же самое время эксперт отметил, что пока трудно сказать, как далеко зайдут эти запугивания. «Но зная паттерны поведения Трампа – он вряд ли заинтересован в новой «войне» со своими амбициями на Нобелевскую премию», – сказал Кошкин.