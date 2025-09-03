Зачем Дональд Трамп направил военных в сторону Венесуэлы

Зачем Дональд Трамп направил военных в сторону ВенесуэлыЕго администрация хочет надавить на Каракас по важным для себя вопросам
Американские военные корабли продолжают скапливаться в Карибском море, что вызывает настороженность президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Этими действиями президент США Дональд Трамп пытается вынудить его пойти на значительные уступки в важных для себя сферах
США хотят сменить режим в Венесуэле военным путем, заявил в ночь на 2 сентября президент республики Николас Мадуро, отвечая на вопросы журналистов. По его словам, вооруженные силы страны находятся в полной боеготовности. Так он ответил на развертывание близ территориальных вод страны в Карибском море четырех военных американских кораблей. Кроме того, как подчеркивают журналисты Associated Press, на этой неделе к ним присоединятся три десантных корабля, несущих более 4000 моряков и морпехов. По словам самого Мадуро, уже развернутые в близлежащих водах американские корабли обладают арсеналом в 1200 ракет.
Отправка военных к берегам Южной Америки обосновывалась администрацией президента США Дональда Трампа необходимостью бороться с картелями, контрабандой наркотиков и прочих запрещенных веществ. По данным погранслужбы США, с начала 2025 финансового года (с октября 2024 г.) по июль ею было изъято до 215 т наркотических средств. Согласно открытым данным, запрещенные вещества из Венесуэлы попадают в США преимущественно по воде и конкретно этот поток не является самым масштабным в сравнении с другими из Южной Америки.
Тем не менее Трамп и его команда рассматривают Мадуро как чуть ли не главного «наркотеррориста» в регионе. В начале августа генпрокурор США Пэм Бонди заявила об увеличении вознаграждения за информацию, которая может привести к аресту венесуэльского лидера, с $25 млн до $50 млн. «Мадуро использует иностранные террористические организации <...> чтобы привозить смертоносные наркотики в нашу страну <...> Он – один из главных наркоторговцев в мире и угроза нашей национальной безопасности. Под руководством президента Трампа Мадуро не сможет избежать справедливости и ответит за свои гнусные преступления...» – сказала Бонди.
В марте 2020 г. минюст США признал Мадуро и некоторых других на тот момент действующих или бывших членов венесуэльского правительства виновными в наркотерроризме и использовании запрещенных веществ «в качестве оружия» против США. Тогда госдепартамент предлагал за информацию, которая могла бы привести к аресту венесуэльского лидера, $15 млн. А 10 января 2025 г. (еще при Джо Байдене) вознаграждение увеличили до $25 млн. Аналогично госдепартамент предлагает награду в $15 млн за информацию, которая приведет к аресту министра обороны Венесуэлы Владимира Падрино Лопеса.
Помимо того что американские власти обвиняют Мадуро в организации и реализации контрабанды наркотиков в США, они намекают о готовности пересмотреть признание его легитимности в качестве президента Венесуэлы. Например, в своем интервью телеканалу Fox News госсекретарь США Марко Рубио (является сторонником жесткого подхода в отношении Венесуэлы и Кубы) заявил, что Мадуро незаконно удерживает власть.
В свое первое президентство (2017–2020 гг.) Трамп также усиливал давление на Венесуэлу. В январе 2019 г. во время антиправительственных протестов тогдашний спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны. Трамп признал его и даже дал доступ к венесуэльским активам, замороженным в США. Но в итоге это ни к чему не привело: Гуайдо проживал в эмиграции, Мадуро правил страной. Сами США отозвали признание Гуайдо уже при Байдене 4 января 2023 г.
Трамп хочет не только надавить на Венесуэлу по вопросу борьбы с наркокартелями, но и вынудить ее ужесточать миграционную политику, не выпуская беженцев в США, говорит старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин. Как сообщает Институт миграционной политики США со ссылкой на данные американской погранслужбы за 2024 г., венесуэльцы составляли 4% от общего количества нелегальных мигрантов, проживающих на территории США. Что касается сценариев интервенции или возможного смещения Мадуро военным путем, то на данном этапе, считает Кошкин, это пока запугивание. Цель не только заставить Мадуро ограничивать отток населения или контрабанду наркотиков, но и отвадить его от укрепления отношений с Россией и Китаем. В то же самое время эксперт отметил, что пока трудно сказать, как далеко зайдут эти запугивания. «Но зная паттерны поведения Трампа – он вряд ли заинтересован в новой «войне» со своими амбициями на Нобелевскую премию», – сказал Кошкин.
Сейчас Трамп давит конкретно на Мадуро, считает руководитель «Дубравский консалтинга» Павел Дубравский. По его словам, напор увеличивается за счет совмещения амбиций Трампа вынудить Каракас содействовать в ограничении нелегальной миграции и наркотрафика и идеологического запала Рубио, который является ярым антисоциалистом и антикоммунистом. В частности, Дубравский видит в нынешних действиях США сигнал для венесуэльской оппозиции, чтобы она действовала. Одновременно с этим в администрации могут надеяться на недовольство среди ближайших соратников Мадуро.