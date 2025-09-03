Бывший мэр Химок будет работать в ОНФ с госкорпорациями

Бывший мэр Химок будет работать в ОНФ с госкорпорациямиДмитрий Волошин возглавит это направление накануне выборов в Госдуму
Бывший мэр Химок Дмитрий Волошин, покинувший свой пост в январе после восьми лет работы, присоединился к Общероссийскому народному фронту (ОНФ), сообщили «Ведомостям» два собеседника, близких к организации. Представитель пресс-службы ОНФ подтвердил, что экс-чиновник на общественных началах «присоединился к решению задач, которые находятся в фокусе внимания организации». Сам Волошин сказал «Ведомостям», что «всегда был в плотном контакте» с ОНФ, но официально не трудоустроен. «Пока таких разговоров нет», – уточнил он на соответствующий вопрос.
Волошин будет вести направление по работе с госкорпорациями, добавил источник. «ОНФ координирует их «политическую» жизнь», – отметил он. Ранее этим в организации занимался заместитель руководителя исполкома Борис Подпольный, который в июле возглавил новую систему ускоренного внедрения инноваций Минобороны, техсовет «Воентех» (создан в феврале и является трансформацией действующего техсовета под эгидой военного ведомства и ОНФ). Исполком ОНФ с 2019 г. возглавляет Михаил Кузнецов – член команды губернатора Московской области Андрея Воробьева. Кузнецов ранее работал заместителем главы Подмосковья; в аппарате «Единой России», который возглавлял Воробьев; в аппарате полпреда президента России в ЦФО.
Статус «на общественных началах» позволяет оперировать брендом ОНФ, а ОНФ получает возможность показать себя как широкая коалиция, к которой присоединяется поток проявивших себя управленцев, сказал «Ведомостям» президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
До работы в Подмосковье Волошин состоялся как успешный предприниматель и управленец, а несколько лет во главе Химок развивал и держал муниципалитет на первой строчке губернаторского рейтинга, говорит политолог Константин Калачев. По мнению эксперта, ОНФ по-прежнему одна из наиболее влиятельных общественно-политических организаций страны. «Думаю, что опыт и понимание муниципальной кухни даст возможность найти сферу, чтобы быть в повестке. Полезный опыт для дальнейшего развития карьеры. Через ОНФ можно, например, стать депутатом Госдумы», – сказал Калачев «Ведомостям».
Образование и карьера Дмитрия Волошина
К концу десятилетия руководства Химками у Волошина накопилось немало политических проблем, связанных с недовольством его решениями по застройке без общественных слушаний, не всегда однозначные судебные разбирательства с критиками, отмечает близкий к ОНФ источник «Ведомостей».
Политолог Ростислав Туровский считает решение по Волошину тактическим ходом на фоне антикоррупционных расследований в администрации Химок. Летом правоохранительные органы возбудили уголовные дела о получении взятки в отношении бывшего заместителя мэра Николая Минаева, который объявлен в розыск, а затем против заместителя мэра Ирины Жданкиной (отправлена под домашний арест). «Появление Волошина в ОНФ удивления не вызывает, поскольку исполком ОНФ возглавляет выходец из Московской области Михаил Кузнецов. Но работа в ОНФ для Волошина не будет постоянной, так что говорить об успешном продолжении его карьеры не следует. Скорее задача состоит в том, чтобы показать, что Волошин остается системным и лояльным игроком. Однако его личные перспективы более ясными от этого не стали», – сказал Туровский.