Бывший мэр Химок будет работать в ОНФ с госкорпорациями

Политолог Ростислав Туровский считает решение по Волошину тактическим ходом на фоне антикоррупционных расследований в администрации Химок. Летом правоохранительные органы возбудили уголовные дела о получении взятки в отношении бывшего заместителя мэра Николая Минаева, который объявлен в розыск, а затем против заместителя мэра Ирины Жданкиной (отправлена под домашний арест). «Появление Волошина в ОНФ удивления не вызывает, поскольку исполком ОНФ возглавляет выходец из Московской области Михаил Кузнецов. Но работа в ОНФ для Волошина не будет постоянной, так что говорить об успешном продолжении его карьеры не следует. Скорее задача состоит в том, чтобы показать, что Волошин остается системным и лояльным игроком. Однако его личные перспективы более ясными от этого не стали», – сказал Туровский.