Какое оружие продемонстрировал Китай на параде по случаю 80-летия победы

Судя по размерам и внешнему виду, DF-61 – это глубокая модернизация ракеты DF-41, которая разрабатывалась с 1986 г. и начала поступать на вооружение ракетных войск НОАК около 2017 г., продолжает Кашин. Обращают на себя внимание и DF-31BJ, которые в настоящее время массово развертываются Китаем на строящихся в разных районах страны позициях, подчеркивает Кашин. Кроме того, впервые была представлена стратегическая сверхзвуковая крылатая ракета CJ-1000, развитие показанной на параде 2019 г. ракеты DF-100. На фоне такой демонстрации мощи, по мнению Кашина, можно в дальнейшем ожидать и изменений в китайской доктрине применения стратегических ядерных сил.