Какое оружие продемонстрировал Китай на параде по случаю 80-летия победы

Какое оружие продемонстрировал Китай на параде по случаю 80-летия победыАрмия КНР представила огромное число новинок
На главной пекинской площади Тяньаньмэнь 3 сентября состоялся военный парад, приуроченный к 80-летию победы союзников во Второй мировой войне после капитуляции милитаристской Японии. Это второе подобное мероприятие в эту дату и третье – за время правления Си Цзиньпина. Впервые в Китае так масштабно отмечали памятную годовщину окончания «мировой антифашистской войны» (прижившийся в последние годы в Китае термин) 10 лет назад, в 2015 г.
Среди 24 гостей Си рядом с ним в кадре постоянно были двое – президент России Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, прибывший незадолго до торжеств на поезде. Китайский лидер был в Москве в мае на торжествах в честь 80-летия Победы над нацистской Германией.
Большинство остальных лидеров до того посещали саммит ШОС в соседнем Тяньцзине, но были и приехавшие исключительно на парад – например, президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, президент Вьетнама Лыонг Кыонг, президент Сербии Александр Вучич и премьер Словакии Роберт Фицо (его страна во Второй мировой находилась на стороне «оси». – «Ведомости»).
Не доехали после саммита до парада премьер Индии Нарендра Моди и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. А вот президент Индонезии Прабово Субианто, наоборот, все-таки в последний момент добрался до Пекина, несмотря на высказанное ранее желание остаться на родине из-за бушующих там протестов. Кроме того, в первом ряду организаторы показательно посадили гостью с Тайваня, хоть та и не имеет официального статуса. Ею стала Хун Сючжу, бывшая глава ныне оппозиционной на острове партии «Гоминьдан».
Торжественное мероприятие началось с исполнения оркестром песен военных лет (например, звучала созданная в 1943 г. в ответ на схожий лозунг Гоминьдана «Без Коммунистической партии нет Китая»). Си в своей речи заявил, что в этот день в Пекине собрались отметить 80-ю годовщину победы «китайского народа в войне сопротивления японской агрессии и мировой антифашистской войне». Лидер КНР при этом без конкретизации выразил благодарность «друзьям, которые поддерживали и помогали китайскому народу». «Война сопротивления японской агрессии китайского народа была труднейшей и героической», – напомнил Си (Китай потерял в ней, по различным оценкам, до 35 млн человек. – «Ведомости»).
«Китайская нация – великая нация, не боящаяся насилия, самостоятельная. <...> Сегодня человечество вновь стоит перед выбором: мир или война, диалог или противостояние», – предупредил Си, отметив, что китайцы – за мирное развитие. При этом он заключил, что «великое возрождение китайской нации» неотвратимо.
Участие в параде приняло более 10 000 военных и более 100 самолетов. Си лично объехал строй сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и их вооружений, включая компоненты стратегических сил. В частности, Китаем были продемонстрированы новые ядерные межконтинентальные ракеты «Дунфэн-61» (DF-61) и тяжелые жидкостные DF-5С (модернизированный вариант шахтных межконтинентальных баллистических ракет (МБР) DF-5), а также DF-31BJ (шахтный вариант МБР DF-31).
Как пишет проправительственная Global Times, дальность DF-5C превышает 20 000 км, а скорость полета «достигает десятков чисел Маха». Заявление, что DF-5C имеет глобальную дальность (т. е. ее радиус поражения охватывает всю планету), по всей видимости, означает, что ракета несет орбитальную головную часть, говорит старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин.
На параде новые китайские стратегические вооружения заняли важнейшее место, отмечает директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. Китай официально признал развертывание DF-5C, способных нести 10 боевых блоков и являющихся функциональным аналогом российского комплекса «Сармат».
Судя по размерам и внешнему виду, DF-61 – это глубокая модернизация ракеты DF-41, которая разрабатывалась с 1986 г. и начала поступать на вооружение ракетных войск НОАК около 2017 г., продолжает Кашин. Обращают на себя внимание и DF-31BJ, которые в настоящее время массово развертываются Китаем на строящихся в разных районах страны позициях, подчеркивает Кашин. Кроме того, впервые была представлена стратегическая сверхзвуковая крылатая ракета CJ-1000, развитие показанной на параде 2019 г. ракеты DF-100. На фоне такой демонстрации мощи, по мнению Кашина, можно в дальнейшем ожидать и изменений в китайской доктрине применения стратегических ядерных сил.
Составляющей китайской ядерной триады также считаются впервые показанные на земле вблизи баллистические воздушные ракеты дальнего действия «Цзинлэй-1» (JL-1) и МБР подводных лодок «Цзюйлан-3» (JL-3), отмечает Лямин. JL-1 устанавливаются на стратегические бомбардировщики H-6N, а JL-3 позволяют наносить удары по территории континентальных США из районов патрулирования у берегов Китая, говорит Кашин.
Гиперзвуковые баллистические ракеты DF-17 и DF-26D (могут нести и ядерные заряды) отличаются всепогодными боевыми возможностями, отмечает «Синьхуа».
Также была впервые показана гиперзвуковая баллистическая ракета для запуска с бомбардировщиков YingJi-21 (YJ-21). Еще на репетициях особое внимание наблюдателей привлекла другая передовая противокорабельная ракета – YJ-19 с открытым воздухозаборником, также были показаны ракеты такого же предназначения YJ-15, YJ-17, YJ-19 и YJ-20. Впервые наблюдатели смогли увидеть и зенитно-ракетный комплекс HQ-20.
Среди продемонстрированных шести новых видов противовоздушных ракет – HQ-19, HQ-12 и способная уничтожать спутники HQ-29.
Китайские танки и боевые машины поддержки нового поколения получили название «Тип 100», также были показаны модернизированные танки «Тип 99Б», добавляет Лямин. На пекинском параде предстало сразу три китайских боевых лазерных комплекса ПВО, поступивших на вооружение НОАК. Пока известно название только самого большого из них – это корабельный лазерный комплекс LY-1 ВМС НОАК, говорит Лямин. Мощный лазер предназначен для сбития дронов и ракет (и в целом противодроновой борьбе теперь в НОАК уделяют особое внимание).
На параде также были представлены новые ударно-разведывательные беспилотники и палубные беспилотные вертолеты. А еще на кадрах с репетиций мелькало множество безэкипажных катеров и подводных аппаратов, а также роботизированные наземные комплексы, говорит Лямин. Большие необитаемые подводные аппараты могут быть носителями различных систем оружия и напоминать по задачам российскую систему «Посейдон», предполагает Кашин. Впервые в параде участвовали подразделения кибервойск и сил информационной поддержки НОАК.
В Китае очень внимательно изучают и учитывают уроки спецоперации, быстро подмечая различные новинки, говорит Лямин. Также там внимательно изучали и другие конфликты последних лет и в целом активно внедряют в войска все то, что сейчас может дать НОАК китайская наука и промышленность.
При всей демонстрации военной мощи вертолеты пролетали над Тяньаньмэнь с плакатами «Справедливость, мир и народ обязательно победят». А в заключительной части парада в небо взмыло 80 000 голубей мира и столько же воздушных шаров.