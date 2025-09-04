ЦИК унифицировал роль волонтеров в избирательной системе

Ранее был запущен аналогичный пилотный проект «Волонтеры на участке» в 20 субъектах, но для избирателей: с его помощью граждане могут направить на «Госуслугах» заявку в избирком об оказании им той или иной помощи во время выборов. На нее смогут рассчитывать, например, люди с инвалидностью или травмами, пожилые, нуждающиеся в поддержке, а также родители с маленькими детьми. Особое внимание будет уделяться участникам спецоперации, вернувшимся с фронта. Нередко, говорит глава ЦИК, они возвращаются домой с «тяжелыми травмами», но при этом они активны – и как избиратели, и как кандидаты.