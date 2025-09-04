ЦИК унифицировал роль волонтеров в избирательной системе

ЦИК унифицировал роль волонтеров в избирательной системеПривлечение сторонних людей на выборы может негативно сказаться на прозрачности процесса, опасаются эксперты
Центризбирком (ЦИК) разработал рекомендации по организации работы избиркомов и волонтеров с использованием системы «Добро.рф», тем самым впервые официально унифицировав деятельность добровольцев, вовлеченных в избирательную систему. Соответствующее постановление комиссия приняла на заседании 3 сентября.
Связано это в том числе с тем, что гражданское общество «созрело» и количество желающих участвовать в избирательных процессах на добровольной основе возросло, пояснила глава ЦИК Элла Памфилова. До этого нормативная база взаимодействия с волонтерами определялась постановлением комиссии от 2020 г., которое регулировало вопросы обеспечения избирательных прав граждан, являющихся инвалидами.
Перед рассмотрением повестки заседания председатель Центризбиркома и глава комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель «Добро.рф» Артем Метелев подписали соглашение о взаимодействии между ЦИК и Ассоциацией волонтерских центров «Волонтеры на выборах». Памфилова подчеркнула, что ЦИК не первый год ведет работу по вовлечению волонтеров в выборы: например, на президентской кампании 2024 г. было задействовано порядка 65 500 добровольцев. «Теперь мы выходим на качественно новый уровень, чтобы расширить масштабы и характер помощи, в которой нуждается часть наших избирателей», – заявила она.
В каких регионах будет доступен сервис «Волонтеры на избирательном участке»
Республика Северная Осетия – Алания
Республика Татарстан
Забайкальский край
Красноярский край
Хабаровский край
Амурская область
Астраханская область
Ленинградская область
Липецкая область
Магаданская область
Московская область
Мурманская область
Орловская область
Псковская область
Самарская область (только г. Самара)
Сахалинская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Ранее был запущен аналогичный пилотный проект «Волонтеры на участке» в 20 субъектах, но для избирателей: с его помощью граждане могут направить на «Госуслугах» заявку в избирком об оказании им той или иной помощи во время выборов. На нее смогут рассчитывать, например, люди с инвалидностью или травмами, пожилые, нуждающиеся в поддержке, а также родители с маленькими детьми. Особое внимание будет уделяться участникам спецоперации, вернувшимся с фронта. Нередко, говорит глава ЦИК, они возвращаются домой с «тяжелыми травмами», но при этом они активны – и как избиратели, и как кандидаты.
Сейчас уже 27 субъектов из 89 «плотно» взаимодействуют с «Добро.рф», поделилась глава ЦИК. Именно опыт этих регионов будет особенно важен по итогам ЕДГ-2025, поскольку на следующих федеральных выборах, т. е. на кампании в Госдуму 2026 г., планируется поставить этот проект уже «на системную основу».
Использование «Добро.рф» будет, помимо прочего, дополнительно мотивировать молодежь включаться в выборы, поскольку за это предполагаются различные социальные преференции: например, допбаллы к ЕГЭ или образовательные меры поддержки, указал Метелев. О выполнении задания добровольцы должны будут сообщить в своем личном кабинете на этой платформе, следует из текста постановления.
Рекомендации волонтерам
Согласно тексту постановления, координировать работу волонтеров через платформу будут региональные избиркомы совместно с местными госорганами, курирующими молодежную политику и волонтерские организации. Технологически это будет выглядеть так: к единому профилю избиркомов на платформе «Добро.рф» будут подключаться профили региональных комиссий. Они должны будут указывать информацию о необходимом количестве волонтеров, предполагаемых видах их деятельности, графике и местах, а также о требованиях к волонтерам (например, наличие специальных знаний или навыки общения с инвалидами). За каждым избиркомом субъекта закрепят модератора, который и будет формировать группы волонтеров, распределять их обязанности и контролировать качество работы, говорится в постановлении.
Волонтеры должны будут зарегистрироваться на указанной платформе, выбрать регион и направление деятельности, связанное с проведением выборов. Избиркомы вместе с добровольческими организациями проведут отбор кандидатов и проверку сведений о них. Те из волонтеров, что прошли отбор, получат соответствующее уведомление и приглашение на инструктаж (в том числе с приглашением организаций инвалидов). Каждый доброволец будет снабжен опознавательными знаками и атрибутикой (например, жилетами и нагрудным знаком волонтера).
При этом глава ЦИК подчеркнула, что этот список требований носит рекомендательный характер. «Это не кампанейщина и не обязаловка. Нам не нужны ваши отчеты с галочками. Исходите из собственного опыта, понимания запроса избирателей и специфики вашего региона», – дала наказ Памфилова.
Сейчас закон о выборах не регламентирует волонтерскую деятельность в отличие, например, от общественного наблюдения «и перспективы института [добровольчества] весьма туманны», рассуждает электоральный юрист Олег Захаров. «Вообще, присутствие на избирательном участке лиц, не определенных законом, раньше не поощрялось, поскольку это могли быть и те, кто пытается тем или иным образом влиять на членов комиссий. Необходимость помощи членам комиссий – тоже своего рода правовой нонсенс, ведь по закону все их нужды, касающиеся выборов, должно обеспечивать бюджетное финансирование, а также содействие госорганов и МСУ, а не усилия волонтеров», – указал он. А слишком активное участие активистов со стороны в работе комиссий зачастую вызывает жалобы партий и кандидатов и вызывает подозрения, обратил внимание он.
С ним соглашается и электоральный эксперт Дмитрий Нестеров: «В процессе привлечения сторонних людей есть изначальный изъян с точки зрения стандартов демократических выборов». По его словам, за последнее время полномочия и роль наблюдателей, призванных защищать интересы участников выборов и избирателей, «оказались сведены к минимуму», а взамен этого к избирательному процессу подключаются новые категории участников «без должной законодательной регламентации». «Поскольку в конечном счете кадрово и финансово организовывать процесс привлечения новых категорий граждан будут администрации, это только усилит административное влияние на избирательный процесс. Что еще сильнее деформирует изначальную систему взаимного контроля, прозрачности и ответственности в рамках избирательной системы», – сказал он «Ведомостям».
Волонтерский эксперимент Центризбиркома скорее показывает архаичность и несовершенство системы бюджетного обеспечения деятельности избирательных комиссий, чем общественный запрос на активизм в избирательном процессе, заключил Захаров. «Желающие помочь на выборах уже могут записаться в общественные наблюдатели и в этом статусе помогать комиссиям в очерченных законом рамках. А создание неформальных институций, пусть даже волонтерских, в политике всегда создает больше рисков, чем пользы», – опасается эксперт.