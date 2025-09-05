США не дадут Италии записать мост на Сицилию в военные расходы

Итальянский случай с мостом весьма любопытен, объясняет директор Центра военно-экономических исследований НИУ ВШЭ Прохор Тебин. Новый ориентир НАТО – 5% от ВВП, точнее, 3,5% на военные расходы и 1,5% на «околовоенные» расходы. Это, говорит эксперт, с одной стороны, весьма разумный подход, подтверждающий рост роли критической инфраструктуры и государственной устойчивости для обороноспособности. С другой стороны, это очевидная манипуляция американских союзников, для того чтобы удовлетворить запрос Вашингтона, особенно после возвращения в Белый дом Трампа. Сейчас в упомянутые 1,5% на «околовоенные» траты европейцы будут подтягивать самые разные проекты, в том числе по развитию транспортной инфраструктуры (в рамках концепции «военной мобильности»), космического потенциала и потенциала в киберпространстве. Италия, продолжает Тебин, не горит желанием чрезмерно наращивать военные расходы в отличие от Германии, Польши и стран Прибалтики. Это отчасти связано с экономическим состоянием, отчасти с более трезвой оценкой вызовов и угроз национальной безопасности Италии, которая давно имеет крупный дефицит госбюджета, резюмирует эксперт.