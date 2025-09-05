США не дадут Италии записать мост на Сицилию в военные расходы

США не дадут Италии записать мост на Сицилию в военные расходыЕвропейцы будут оплачивать инфраструктурные проекты в счет трат на оборону
США не позволят Италии считать строящийся самый длинный в мире подвесной мост активом, который подпадает под военные расходы на нужды НАТО. Об этом сообщило агентство Bloomberg. Ранее итальянские власти, связанные обязательством увеличить оборонные расходы до 5% ВВП (включая 1,5 п. п. на военную инфраструктуру), чтобы удовлетворить требования президента США Дональда Трампа, столкнулись с трудностями. Как пишет Bloomberg, увеличение оборонных расходов поставило под вопрос возможности итальянской экономики, вошедшей в состояние стагнации. В этих условиях правительство Италии предложило считать строящийся вантовый мост между материковой частью страны и островом Сицилия стоимостью в 13,5 млрд евро ($15,7 млрд) военным объектом, подпадающим под финансирование оборонных расходов.
Представители США с позицией итальянских властей не согласились. Как заявил посол США при НАТО Мэттью Уитакер, он провел переговоры со странами, которые «придерживаются весьма расширенного взгляда на расходы, связанные с обороной». По словам посла, крайне важно, чтобы целевой показатель в 5% от ВВП касался непосредственно обороны. Уитакер также добавил, что мосты не имеют военно-стратегического значения, а планы включать в оборонные расходы невоенные объекты он назвал «воображаемой страной фантазий».
Италия полагает, что мост все же можно считать военно-стратегическим объектом. Одним из аргументов Рима является тот факт, что на Сицилии находится ряд ключевых военных баз, в том числе используемых силами НАТО. В правительственных итальянских документах мост описывался как имеющий стратегическое значение и играющий большую роль в контексте обороны и безопасности, так как он облегчает передвижение вооруженных сил Италии и союзников.
Подобные уловки по привлечению средств в ситуации, когда свободных денег на вооруженные силы у европейских стран нет, прослеживаются не только у Италии, говорит доцент Финансового университета при правительстве России Александр Камкин. Ведущие страны Евросоюза, например Германия, также вкладываются в инфраструктуру и конкретно в железные дороги, и официально эти вложения объясняются необходимостью транспортировать важные с военной точки зрения грузы. Лейтмотивом для подобного строительства является пресловутая «российская угроза», но на практике это средство оживить экономику и привлечь инвестиции в инфраструктурные проекты, замечает эксперт.
Расходы Италии на оборону составляют всего 1,5% от ВВП, т. е. здесь даже давнее требование в 2% не выполняется, не говоря о повышенных требованиях Трампа, отмечает доцент кафедры интеграционных процессов МГИМО Елена Маслова. Но здесь необходимо отметить саму позицию итальянского правительства: премьер-министр Джорджа Мелони говорит о том, что Рим будет двигаться в сторону увеличения расходов на оборону, добавил эксперт. Что касается строительства моста через Мессинский пролив, не весь проект будет учитываться как вклад в оборону. Только какие-то его части могут быть записаны в эту сферу для статистики, считает Маслова.
Итальянский случай с мостом весьма любопытен, объясняет директор Центра военно-экономических исследований НИУ ВШЭ Прохор Тебин. Новый ориентир НАТО – 5% от ВВП, точнее, 3,5% на военные расходы и 1,5% на «околовоенные» расходы. Это, говорит эксперт, с одной стороны, весьма разумный подход, подтверждающий рост роли критической инфраструктуры и государственной устойчивости для обороноспособности. С другой стороны, это очевидная манипуляция американских союзников, для того чтобы удовлетворить запрос Вашингтона, особенно после возвращения в Белый дом Трампа. Сейчас в упомянутые 1,5% на «околовоенные» траты европейцы будут подтягивать самые разные проекты, в том числе по развитию транспортной инфраструктуры (в рамках концепции «военной мобильности»), космического потенциала и потенциала в киберпространстве. Италия, продолжает Тебин, не горит желанием чрезмерно наращивать военные расходы в отличие от Германии, Польши и стран Прибалтики. Это отчасти связано с экономическим состоянием, отчасти с более трезвой оценкой вызовов и угроз национальной безопасности Италии, которая давно имеет крупный дефицит госбюджета, резюмирует эксперт.