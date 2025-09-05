Что несет Франции и президенту Макрону острый бюджетно-политический кризис

Что несет Франции и президенту Макрону острый бюджетно-политический кризисЭкономия 44 млрд евро в бюджете грозит сменой кабмина и перевыборами парламента
Франция сейчас «в невероятном ослаблении», а госдолг – ее «кровоизлияние». Об этом заявил в интервью BFMTV 3 сентября находящийся на грани отставки премьер страны Франсуа Байру, ставленник президента Эмманюэля Макрона и лидер центристского «Демократического движения».
«Я не кричу «волки», я говорю конкретику», – уверяет Байру. Решающее судьбу правительства голосование по вотуму доверия премьеру в нацсобрании из-за планов сокращения бюджета пройдет 8 сентября. Профсоюзы 10 сентября проведут национальную забастовку.
Байру оказался на грани отставки из-за своего плана бюджетной экономии. Представленные им в июле предложения урезают его расходы на 43,8 млрд евро в 2026 г. за счет чувствительных статей. Пенсии и зарплаты госслужащих не проиндексируют. Государство не заместит одного из трех уходящих на пенсию служащих, сократив 3000 вакансий. Урежут госзакупки лекарств, ужесточат доступ к госмедицине, что Байру 3 сентября назвал «здравым смыслом». Заморские территории и ведомства, кроме минюста и минобороны, расходы которых Макрон поднял на 3 млрд евро, лишатся дополнительных ассигнований. Байру отменит выходные 8 мая на День окончания Второй мировой войны в Европе и в Пасху, что критикуют и правые, и левые, и сторонники Макрона. Даже министр солидарности Аврора Берже из пропрезидентского «Возрождения» 2 сентября заявила о неприятии этого. Байру 3 сентября согласился искать компромисс в вопросе отмены выходных.
Все это нужно, чтобы снизить бюджетный дефицит с 5,8% ВВП до 4,6% в 2026 г. Нынешний дефицит вдвое выше допустимых в еврозоне 3% и крупнейший в ЕС после Греции и Италии. Соотношение долга и ВВП составляет 113%. При этом в 2024 г. рост ВВП – 1,2%, в 2025 г. будет лишь 0,6%. Байру обещает привести дефицит к 3% ВВП к 2029 г.
Как отмечает завсектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО РАН Павел Тимофеев, с дисбалансом бюджета бились еще президенты Николя Саркози и Франсуа Олланд. «Президент – для внешней политики, премьер – «расстрельной» внутренней. Байру не обольщался, сменив Мишеля Барнье. Он «кризис-менеджер», – сказал Тимофеев.
Доцент кафедры европейских исследований СПбГУ Алексей Чихачев уверен, что Байру продержался девять месяцев лишь благодаря сохранению в 2025 г. бюджетных приоритетов 2024 г. Но сокращать расходы надо любому правительству Франции, считает Чихачев.
Со 2 сентября премьер встречается с парламентариями перед голосованием. Байру виделся во вторник в резиденции Матиньон с лидерами оппозиционного правопопулистского «Национального объединения» (RN) Жорданом Барделлой (действующий лидер) и Марин Ле Пен (бывший лидер). Выйдя из Матиньона, они заявили о «тотальном несогласии». «Экономия на неправильных расходах не достигается, государство продолжает транжирить», – написал Барделла в Х.
Лидер входящей в левый «Новый народный фронт» (NFP) соцпартии Оливье Фор заявил, что левым нужно изменить радикальную программу лидера ядра NFP – «Непокоренной Франции» – Жан-Люка Меланшона и возглавить правительство. Байру 3 сентября обвинил Фора в планах «свергнуть правительство» и стать премьером.
По мнению Чихачева, Макрон не пустит в правительство левых. В 2024 г. он не допустил их к власти вопреки относительной победе на выборах.
Накануне Байру посетил экс-премьер и лидер пропрезидентского «Возрождения» Габриэль Атталь. Он призвал сотрудничать ради «компромисса, что не удовлетворит всех». Фракция Меланшона и «Зеленые» из NFP отказались от контактов.
Тимофеев отмечает, что, если против Байру пойдут лишь правые или левые, у него есть шансы: «Левым он может смягчить секвестр расходов сборами с корпораций, правым – снижением взносов в ЕС».
Если кабмин не удержится, Макрон может распустить парламент. Еще в июне он подтвердил, что может сделать это, но 2 сентября отклонил эту возможность «по символическим соображениям». Как заявил BFMTV представитель Макрона, падение кабмина будет виной Байру, не оппозиции. Роспуску мешает неблагоприятная для сторонников Макрона социология. По опросу Elabe от 30 августа, рейтинг RN – 31,5% (33,3% в первом туре в июне 2024 г.). На втором месте – левые NFP с 23,5% (28,3% год назад). Лишь на третьем месте с 13,5% лояльные Макрону партии – «Вместе», «Возрождение», «Горизонты».
Выгоду в выборах видит RN: 2 сентября его вице-президент Себастьян Шеню заявил, что им грозит «абсолютное большинство». Экс-лидер правоцентристского «Союза за народное движение» Жан-Франсуа Копе 2 сентября призвал к отставке Макрона после муниципальных выборов 2026 г. (президентские выборы запланированы на 2027 г.). В июльском опросе IFOP Макрон и Байру – самый непопулярный дуэт президента и премьера Пятой республики с 1958 г.: 19% довольны Макроном, а Байру – 18%. В опросе Verian от 3 сентября Макрон и Байру обновили свои антирекорды – им доверяет уже 15 и 14% французов соответственно. По словам Тимофеева, для премьера сейчас это еще неплохой результат.