Что несет Франции и президенту Макрону острый бюджетно-политический кризис

Байру оказался на грани отставки из-за своего плана бюджетной экономии. Представленные им в июле предложения урезают его расходы на 43,8 млрд евро в 2026 г. за счет чувствительных статей. Пенсии и зарплаты госслужащих не проиндексируют. Государство не заместит одного из трех уходящих на пенсию служащих, сократив 3000 вакансий. Урежут госзакупки лекарств, ужесточат доступ к госмедицине, что Байру 3 сентября назвал «здравым смыслом». Заморские территории и ведомства, кроме минюста и минобороны, расходы которых Макрон поднял на 3 млрд евро, лишатся дополнительных ассигнований. Байру отменит выходные 8 мая на День окончания Второй мировой войны в Европе и в Пасху, что критикуют и правые, и левые, и сторонники Макрона. Даже министр солидарности Аврора Берже из пропрезидентского «Возрождения» 2 сентября заявила о неприятии этого. Байру 3 сентября согласился искать компромисс в вопросе отмены выходных.